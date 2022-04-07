https://ria.ru/20220407/miroporyadok-1782350880.html

Россия и Китай пытаются изменить миропорядок, заявили в Пентагоне

Россия и Китай пытаются изменить миропорядок, заявили в Пентагоне - РИА Новости, 07.04.2022

Россия и Китай пытаются изменить миропорядок, заявили в Пентагоне

США считают, что Россия и Китай имеют значительный военный потенциал и стремятся фундаментально изменить основанный на правилах мировой порядок, заявил в... РИА Новости, 07.04.2022

2022-04-07T17:00

2022-04-07T17:00

2022-04-07T17:09

сша

россия

китай

в мире

пентагон

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ВАШИНГТОН, 7 апр - РИА Новости. США считают, что Россия и Китай имеют значительный военный потенциал и стремятся фундаментально изменить основанный на правилах мировой порядок, заявил в четверг председатель объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли."Сегодня мы сталкиваемся лицом к лицу с двумя глобальными силами, - Китаем и Россией - каждая из которых располагает значительными военными возможностями и стремится фундаментально изменить сложившийся основанный на правилах мировой порядок", - сказал Милли в ходе слушаний по военному бюджету, которые проходят в сенате конгресса США.По его мнению, сегодня мировое сообщество вступает в эпоху, которая характеризуется повышенным риском военной конфронтации между великими державами.

https://ria.ru/20220407/intriga-1782200732.html

сша

россия

китай

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2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

сша, россия, китай, в мире, пентагон