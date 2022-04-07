https://ria.ru/20220407/miroporyadok-1782350880.html
Россия и Китай пытаются изменить миропорядок, заявили в Пентагоне
Россия и Китай пытаются изменить миропорядок, заявили в Пентагоне - РИА Новости, 07.04.2022
Россия и Китай пытаются изменить миропорядок, заявили в Пентагоне
США считают, что Россия и Китай имеют значительный военный потенциал и стремятся фундаментально изменить основанный на правилах мировой порядок, заявил в... РИА Новости, 07.04.2022
2022-04-07T17:00
2022-04-07T17:00
2022-04-07T17:09
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россия
китай
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пентагон
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ВАШИНГТОН, 7 апр - РИА Новости. США считают, что Россия и Китай имеют значительный военный потенциал и стремятся фундаментально изменить основанный на правилах мировой порядок, заявил в четверг председатель объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли."Сегодня мы сталкиваемся лицом к лицу с двумя глобальными силами, - Китаем и Россией - каждая из которых располагает значительными военными возможностями и стремится фундаментально изменить сложившийся основанный на правилах мировой порядок", - сказал Милли в ходе слушаний по военному бюджету, которые проходят в сенате конгресса США.По его мнению, сегодня мировое сообщество вступает в эпоху, которая характеризуется повышенным риском военной конфронтации между великими державами.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, россия, китай, в мире, пентагон
17:00 07.04.2022 (обновлено: 17:09 07.04.2022)
Россия и Китай пытаются изменить миропорядок, заявили в Пентагоне
Пентагон: Россия и Китай пытаются изменить основанный на правилах миропорядок