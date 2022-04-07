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Россия и Китай пытаются изменить миропорядок, заявили в Пентагоне - РИА Новости, 07.04.2022
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Россия и Китай пытаются изменить миропорядок, заявили в Пентагоне
Россия и Китай пытаются изменить миропорядок, заявили в Пентагоне - РИА Новости, 07.04.2022
Россия и Китай пытаются изменить миропорядок, заявили в Пентагоне
США считают, что Россия и Китай имеют значительный военный потенциал и стремятся фундаментально изменить основанный на правилах мировой порядок, заявил в... РИА Новости, 07.04.2022
2022-04-07T17:00
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сша
россия
китай
в мире
пентагон
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ВАШИНГТОН, 7 апр - РИА Новости. США считают, что Россия и Китай имеют значительный военный потенциал и стремятся фундаментально изменить основанный на правилах мировой порядок, заявил в четверг председатель объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли."Сегодня мы сталкиваемся лицом к лицу с двумя глобальными силами, - Китаем и Россией - каждая из которых располагает значительными военными возможностями и стремится фундаментально изменить сложившийся основанный на правилах мировой порядок", - сказал Милли в ходе слушаний по военному бюджету, которые проходят в сенате конгресса США.По его мнению, сегодня мировое сообщество вступает в эпоху, которая характеризуется повышенным риском военной конфронтации между великими державами.
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сша, россия, китай, в мире, пентагон
17:00 07.04.2022 (обновлено: 17:09 07.04.2022)
 
Россия и Китай пытаются изменить миропорядок, заявили в Пентагоне

Пентагон: Россия и Китай пытаются изменить основанный на правилах миропорядок

© AP Photo / Charles DharapakПентагон
Пентагон - РИА Новости, 1920, 07.04.2022
© AP Photo / Charles Dharapak
Пентагон
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 7 апр - РИА Новости. США считают, что Россия и Китай имеют значительный военный потенциал и стремятся фундаментально изменить основанный на правилах мировой порядок, заявил в четверг председатель объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли.
"Сегодня мы сталкиваемся лицом к лицу с двумя глобальными силами, - Китаем и Россией - каждая из которых располагает значительными военными возможностями и стремится фундаментально изменить сложившийся основанный на правилах мировой порядок", - сказал Милли в ходе слушаний по военному бюджету, которые проходят в сенате конгресса США.
По его мнению, сегодня мировое сообщество вступает в эпоху, которая характеризуется повышенным риском военной конфронтации между великими державами.
Белый дом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 07.04.2022
Вчера, 01:08
В Китае назвали главную цель США в отношении России
 
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