https://ria.ru/20220407/mir-1782263225.html
В Кремле положительно оценили планы Баку и Еревана договориться о мире
В Кремле положительно оценили планы Баку и Еревана договориться о мире - РИА Новости, 07.04.2022
В Кремле положительно оценили планы Баку и Еревана договориться о мире
Кремль позитивно оценивает и приветствует подготовку к мирным переговорам Азербайджана и Армении, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 07.04.2022
2022-04-07T12:28
2022-04-07T12:28
2022-04-07T12:36
армения
азербайджан
в мире
россия
дмитрий песков
ситуация на армяно-азербайджанской границе
урегулирование армяно-азербайджанского конфликта в нагорном карабахе
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/10/1759336003_0:135:1803:1149_1920x0_80_0_0_94a84892cb3d46ec7a9fd6a76d0921ff.jpg
МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Кремль позитивно оценивает и приветствует подготовку к мирным переговорам Азербайджана и Армении, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Позитивно. Понятно, что процесс весьма и весьма продолжительный, но продвижение к заключению такого документа является весьма позитивным фактом и приветствуется", - сказал Песков, отвечая на вопрос, как в Кремле оценивают новость, что Армения и Азербайджан объявили подготовку к мирным переговорам.
https://ria.ru/20220329/spor-1780615229.html
армения
азербайджан
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/10/1759336003_325:162:1709:1200_1920x0_80_0_0_20eb09202705dc43128f5cd1d4c87579.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
армения, азербайджан, в мире, россия, дмитрий песков, ситуация на армяно-азербайджанской границе, урегулирование армяно-азербайджанского конфликта в нагорном карабахе
12:28 07.04.2022 (обновлено: 12:36 07.04.2022)
В Кремле положительно оценили планы Баку и Еревана договориться о мире
Пресс-секретарь Путина Песков положительно оценил планы Баку и Еревана договориться о мире