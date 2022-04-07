https://ria.ru/20220407/mir-1782263225.html

В Кремле положительно оценили планы Баку и Еревана договориться о мире

В Кремле положительно оценили планы Баку и Еревана договориться о мире - РИА Новости, 07.04.2022

В Кремле положительно оценили планы Баку и Еревана договориться о мире

Кремль позитивно оценивает и приветствует подготовку к мирным переговорам Азербайджана и Армении, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 07.04.2022

2022-04-07T12:28

2022-04-07T12:28

2022-04-07T12:36

армения

азербайджан

в мире

россия

дмитрий песков

ситуация на армяно-азербайджанской границе

урегулирование армяно-азербайджанского конфликта в нагорном карабахе

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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Кремль позитивно оценивает и приветствует подготовку к мирным переговорам Азербайджана и Армении, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Позитивно. Понятно, что процесс весьма и весьма продолжительный, но продвижение к заключению такого документа является весьма позитивным фактом и приветствуется", - сказал Песков, отвечая на вопрос, как в Кремле оценивают новость, что Армения и Азербайджан объявили подготовку к мирным переговорам.

https://ria.ru/20220329/spor-1780615229.html

армения

азербайджан

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

армения, азербайджан, в мире, россия, дмитрий песков, ситуация на армяно-азербайджанской границе, урегулирование армяно-азербайджанского конфликта в нагорном карабахе