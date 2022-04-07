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В Кремле положительно оценили планы Баку и Еревана договориться о мире - РИА Новости, 07.04.2022
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В Кремле положительно оценили планы Баку и Еревана договориться о мире
В Кремле положительно оценили планы Баку и Еревана договориться о мире - РИА Новости, 07.04.2022
В Кремле положительно оценили планы Баку и Еревана договориться о мире
Кремль позитивно оценивает и приветствует подготовку к мирным переговорам Азербайджана и Армении, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 07.04.2022
2022-04-07T12:28
2022-04-07T12:36
армения
азербайджан
в мире
россия
дмитрий песков
ситуация на армяно-азербайджанской границе
урегулирование армяно-азербайджанского конфликта в нагорном карабахе
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Кремль позитивно оценивает и приветствует подготовку к мирным переговорам Азербайджана и Армении, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Позитивно. Понятно, что процесс весьма и весьма продолжительный, но продвижение к заключению такого документа является весьма позитивным фактом и приветствуется", - сказал Песков, отвечая на вопрос, как в Кремле оценивают новость, что Армения и Азербайджан объявили подготовку к мирным переговорам.
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армения, азербайджан, в мире, россия, дмитрий песков, ситуация на армяно-азербайджанской границе, урегулирование армяно-азербайджанского конфликта в нагорном карабахе
12:28 07.04.2022 (обновлено: 12:36 07.04.2022)
 
В Кремле положительно оценили планы Баку и Еревана договориться о мире

Пресс-секретарь Путина Песков положительно оценил планы Баку и Еревана договориться о мире

© Фото : Аппарат Президента Республики АрменияГраница Армении и Азербайджана
Граница Армении и Азербайджана - РИА Новости, 1920, 07.04.2022
© Фото : Аппарат Президента Республики Армения
Граница Армении и Азербайджана
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Кремль позитивно оценивает и приветствует подготовку к мирным переговорам Азербайджана и Армении, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Позитивно. Понятно, что процесс весьма и весьма продолжительный, но продвижение к заключению такого документа является весьма позитивным фактом и приветствуется", - сказал Песков, отвечая на вопрос, как в Кремле оценивают новость, что Армения и Азербайджан объявили подготовку к мирным переговорам.
Спикер парламента Азербайджана Сагиба Гафарова - РИА Новости, 1920, 29.03.2022
29 марта, 10:44Ситуация в Нагорном Карабахе
Главы парламентов Азербайджана и Армении поспорили из-за Карабаха
 
АрменияАзербайджанВ миреРоссияДмитрий ПесковСитуация на армяно-азербайджанской границеУрегулирование армяно-азербайджанского конфликта в Нагорном Карабахе
 
 
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