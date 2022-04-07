01:52 07.04.2022 (обновлено: 05:28 07.04.2022)
Губернатор Техаса распорядился отправлять нелегальных мигрантов в Вашингтон
Губернатор Техаса Эбботт распорядился отправлять нелегальных мигрантов в Вашингтон
© AP Photo / Ramon EspinosaМигранты
© AP Photo / Ramon Espinosa
Мигранты
ВАШИНГТОН, 7 апр – РИА Новости. Губернатор американского штата Техас Грег Эбботт распорядился отправлять автобусами нелегальных иммигрантов в Вашингтон в знак протеста против планируемого смягчения правил въезда в страну.
"Чтобы помочь местным властям, чьи общины переполнены толпами нелегальных иммигрантов... Техас предоставляет заказные автобусы для отправки этих нелегальных иммигрантов, которых завозит администрация Байдена, в Вашингтон, округ Колумбия. Мы отправляем их в столицу США, где администрация Байдена сможет лучше позаботиться о людях, которым она разрешает пересекать нашу границу", - объявил он.
Эбботт подписал распоряжение о начале операции.
Таким образом губернатор протестует против планов федеральных властей отменить с конца мая применение инструкции, позволяющей отказывать искателям убежища во въезде в США по эпидемическим соображениям.
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