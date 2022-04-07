https://ria.ru/20220407/migranty-1782201520.html

Губернатор Техаса распорядился отправлять нелегальных мигрантов в Вашингтон

Губернатор Техаса распорядился отправлять нелегальных мигрантов в Вашингтон - РИА Новости, 07.04.2022

Губернатор Техаса распорядился отправлять нелегальных мигрантов в Вашингтон

Губернатор американского штата Техас Грег Эбботт распорядился отправлять автобусами нелегальных иммигрантов в Вашингтон в знак протеста против планируемого... РИА Новости, 07.04.2022

2022-04-07T01:52

2022-04-07T01:52

2022-04-07T05:28

в мире

сша

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ВАШИНГТОН, 7 апр – РИА Новости. Губернатор американского штата Техас Грег Эбботт распорядился отправлять автобусами нелегальных иммигрантов в Вашингтон в знак протеста против планируемого смягчения правил въезда в страну.Эбботт подписал распоряжение о начале операции.Таким образом губернатор протестует против планов федеральных властей отменить с конца мая применение инструкции, позволяющей отказывать искателям убежища во въезде в США по эпидемическим соображениям.

https://ria.ru/20220403/mechta-1781503866.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, сша