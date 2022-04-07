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Дмитрий Машин: главное, чтобы клиенты билайна всегда оставались на связи

Дмитрий Машин: главное, чтобы клиенты билайна всегда оставались на связи - РИА Новости, 07.04.2022

Дмитрий Машин: главное, чтобы клиенты билайна всегда оставались на связи

Билайн внедряет новые технологии для лучшей связи и фокусируется на улучшении качества связи в Подмосковье. Помимо этого, компания готова помочь бизнесу в... РИА Новости, 07.04.2022

2022-04-07T12:00

2022-04-07T12:00

2022-04-07T12:00

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Билайн внедряет новые технологии для лучшей связи и фокусируется на улучшении качества связи в Подмосковье. Помимо этого, компания готова помочь бизнесу в области защиты от киберугроз и предоставить облачные решения на базе своей инфраструктуры взамен ушедших с российского рынка иностранных компаний и вендоров.Директор Московского региона билайн Дмитрий Машин в интервью РИА Новости рассказал о том, что удалось сделать для лучшего качества связи в Москве и Московской области за последние два года, о планах развития в условиях новой реальности, поделился динамикой интернет трафика в Москве и области, статистикой использования новых технологий VoLTE и VoWiFi, а также ответил на вопрос, готова ли сеть билайн в Москве к внедрению 5G.— Билайн последние несколько лет много вкладывал в развитие своей сети в Москве и Московской области. Объем инвестиций за 2021 год составил 12 миллиардов рублей, в 2020 году - 15 миллиардов. Это внушительные объемы. Какие планы на этот год?— За последние два года мы добились серьезных успехов в улучшении скорости и доступности мобильного интернета, об этом говорят, как независимые аналитические исследования, так и наши собственные измерения. К слову, по данным телекоммуникационной компании DMTEL, билайн занял первое место в рейтинге оценок качества мобильной связи в столице в 2021 году. Я бы отметил скорость и непрерывность мобильного интернета в Москве как одно из наших конкурентных преимуществ сегодня. Как оказалось, рекордные инвестиции в развитие сети в Москве подготовили нашу сеть к различным испытаниям, речь и про возможный дефицит оборудования и повышенные нагрузки на сеть. Связь всегда будет необходима людям и по нашим прогнозам трафик продолжит расти (например, по итогам 2021 года рост составил 70%). В наших планах сделать все возможное, чтобы при увеличивающейся нагрузке на сеть наши клиенты оставались на связи.— Сегодня особенно важно оставаться на связи с близкими, поддерживать друг друга. Голосовая связь претерпевает какое-то развитие или вы сфокусированы в большой степени на мобильном интернете, тем более что звонки могут идти через мессенджеры?— Обычная голосовая связь остается привычной и востребована для многих москвичей. Поэтому над качеством голоса мы также работаем. Внедряем новые технологии, такие как VoLTE (передача голоса через LTE, а не через 2G или 3G) и VoWiFi (передача голоса через Wi-Fi). VoLTE позволяет практически мгновенно соединять абонентов и обеспечивать качество звука с "эффектом присутствия". Но что, наверное, является самым главным преимуществом, так это возможность работать в интернете, не прерывая разговор. Уже треть наших клиентов в Москве пользуется данной технологией. Что касается VoWiFi, то эта технология позволяет принимать и совершать звонки через Wi-Fi в тех местах в Москве, где покрытие мобильной сетью отсутствует. Например, в подземных паркингах или на верхних этажах небоскребов.— Но ведь технологии VoLTE и VoWiFi доступны не всем?— Технологии доступны всем, у кого смартфон поддерживает 4G (LTE). Хочу отметить, что процент наших московских клиентов со смартфонами, поддерживающими LTE, продолжает расти и сегодня составляет 80%. Это происходит, в том числе, и за счет ценовой доступности смартфонов. Продажи в наших магазинах смартфонов в ценовой категории от 10 до 40 тысяч рублей выросли в прошлом году в 2,5 раза, а стоимостью свыше 40 тысяч – на 70%.— Когда планируется закончить модернизацию сети в Москве?— Модернизация сети завершена еще в прошлом году, но сеть — это как "живой" организм, требует развития и роста. И это не только строительство новых объектов связи, но и внедрение современных технологий, таких как VoLTE или VoWiFi. И, как я уже говорил, мы это успешно практикуем. Что касается строительства, пока в сети растет трафик, этот процесс будет происходить постоянно. Возможно, не в таком масштабе, как в последние два года, но, чтобы поддерживать уровень качества в сети необходимы как материальные, так человеческие ресурсы. Поэтому в наших планах продолжать развитие сети по мере своих сил и возможностей, особенно в Московской области, где еще остались проблемные территории. О том, что будет сделано, мы традиционно расскажем своим клиентам.— Сообщалось, что все новые базовые станции билайна в Москве 5G-ready. А сколько осталось еще не готовых к 5-му поколению станций?— Все базовые станции в настоящий момент готовы к запуску 5G. При выделении необходимого частотного ресурса мы в очень короткие сроки могли бы запустить сеть 5G в Москве.— В пакете ваших услуг в Москве есть также домашний интернет и ТВ. Есть ли у вас планы по развитию семейного/конвергентного продукта?— У нас продолжает расти проникновение конвергентных услуг в базу. На сегодня 55% клиентов в Москве уже пользуются пакетом мобильная связь + домашний интернет и ТВ. Хочу напомнить, что мы были первым оператором в России, который предложил своим клиентам пакетные предложения с "домашним" набором услуг, поэтому мы хорошо понимаем, как сделать так, чтобы клиент остался доволен выбором. В этом году у нас удвоилось количество клиентов, которые выбирают скорости свыше 100 Мбит/с, но не всегда стоит за них переплачивать. Например, если вы не используете интернет для игр, а чаще для работы, учебы и подключения нескольких девайсов, включая ТВ, скорости в 100 Мбит/с будет вполне достаточно. Что касается общего трафика, то он вырос на 3%, что говорит о его стабилизации, так как в начале пандемии он рос в разы больше. Этот вызов, кстати, заставил нас в достаточно короткие сроки реализовать программу по расширению и резервированию каналов связи для снижения аварийности на сети.— Часть корпоративных клиентов используют решения зарубежных вендоров, в частности для организации связи со своими клиентами. Есть ли возможность бесшовно перешагнуть на российские решения? Что может предложить билайн?— Да, сейчас многие компании сталкиваются с проблемами в поставках оборудования, отказом от продления лицензий и обновления ПО. У нас в портфеле есть готовые технические решения, которые реализуются на российских решениях. Это гарантирует клиентам масштабируемость и существенную экономию бюджета на закупку оборудования. В качестве поддержки предпринимателей мы внедряем эти услуги и предоставляем их бесплатно в течение 14 дней, чтобы клиенты могли полноценно использовать инфраструктуру, оценить качество сервиса и параллельно вести подписание договора.— Еще одна проблема наших дней – кибербезопасность. Различные отечественные компании по информационной безопасности фиксируют повышенный спрос на услуги по защите от кибератак. А как оценивает этот рынок оператор связи?— У наших клиентов также кратно выросла потребность в защите от DDoS атак, а, следовательно, и спрос на наши сервисы такие как "Защита от DDoS" и Web Application Firewall. Мы активно развиваем свои решения в области кибербезопасности последние несколько лет, так как еще пандемия ускорила процесс цифровизации российского бизнеса, а, следовательно, и повысила его уязвимость к кибератакам. Сегодня подобным атакам подвергается не только крупный бизнес и госкорпорации, но также средние и малые предприятия. Любой бизнес в современных реалиях может стать жертвой такой атаки, просто являясь клиентом одного из частных предприятий или пользователем одного из популярных сервисов по доставке товаров или продуктов. И чтобы обезопасить себя и своих клиентов бизнес ищет решения, которые позволят предотвратить взлом данных или остановку работы своих цифровых витрин, и здесь мы тоже готовы помочь.— Блокировка различных зарубежных сервисов, ограничения хостинга за пределами РФ ставят перед бизнесом еще один вызов – поиск отечественных решений не только для защиты данных, но для их хранения и обработки. Какие комплексные решения существуют у билайна?— У нас есть собственный ресурс BeeCloud, емкости которого достаточно, и мы готовы любого клиента мигрировать в это облако. Плюс этого решения в круглосуточной сервисной поддержке IT-инфраструктуры. Все данные надежно защищены, хранятся на территории РФ, есть возможность аварийного восстановления на случай внештатных ситуаций. Наша экспертиза позволяет не только внедрять, но и проектировать совместно с клиентом всю инфраструктуру облачного решения от запроса.

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https://ria.ru/20220401/plagin-1781254312.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

билайн, россия, москва, экономика, технологии, новости компаний - экономика, интервью, вымпелком