https://ria.ru/20220407/marodery-1782379935.html

Подразделения ДНР задерживают мародеров в Мариуполе

Подразделения ДНР задерживают мародеров в Мариуполе - РИА Новости, 07.04.2022

Подразделения ДНР задерживают мародеров в Мариуполе

Подразделения Народной милиции Донецкой народной республики задерживают мародеров в Мариуполе и не дают вывезти угнанный транспорт, рассказал РИА Новости боец... РИА Новости, 07.04.2022

2022-04-07T18:57

2022-04-07T18:57

2022-04-07T18:57

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

владимир путин

донецк (днр)

россия

донецкая народная республика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/07/1782232964_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_89b91f4c7c1e75016111b8a2ff0372d8.jpg

МАРИУПОЛЬ, 7 апр - РИА Новости. Подразделения Народной милиции Донецкой народной республики задерживают мародеров в Мариуполе и не дают вывезти угнанный транспорт, рассказал РИА Новости боец Народной милиции ДНР.На момент провозглашения ДНР в 2014 году Мариуполь с населением около 450 тысяч человек был вторым по величине городом республики после Донецка. Однако в июне того же года украинские силовики вернули контроль над Мариуполем, а его восточные пригороды стали одним из самых горячих мест конфликта на Украине. 7 марта 2022 года замкомандира батальона "Восток" ДНР Александр Семенов заявил, что город окружен, началась зачистка отдельных его районов. В настоящее время в городе идут бои за освобождение. Среди прочих украинских частей в Мариуполе располагается националистический полк "Азов".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220407/mariupol-1782230818.html

донецк (днр)

россия

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Наталья Стерхова

Наталья Стерхова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Стерхова

в мире, владимир путин, донецк (днр), россия, донецкая народная республика