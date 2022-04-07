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Кадыров описал два варианта поведения боевиков "Азова" в боях за Мариуполь - РИА Новости, 07.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220407/mariupol-1782268300.html
Кадыров описал два варианта поведения боевиков "Азова" в боях за Мариуполь
Кадыров описал два варианта поведения боевиков "Азова" в боях за Мариуполь - РИА Новости, 07.04.2022
Кадыров описал два варианта поведения боевиков "Азова" в боях за Мариуполь
Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале опубликовал очередное видео хода спецоперации на Украине, отметив, что боевики полка "Азов" (против бойцов... РИА Новости, 07.04.2022
2022-04-07T12:43
2022-04-07T12:43
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
россия
украина
рамзан кадыров
чеченская республика (чечня)
ситуация в днр и лнр
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ГРОЗНЫЙ, 7 апр - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале опубликовал очередное видео хода спецоперации на Украине, отметив, что боевики полка "Азов" (против бойцов которого в РФ возбуждено уголовное дело) в боях за Мариуполь "либо отправляются к Бандере, либо сверкают пятками"."В боях за жилые кварталы Мариуполя российские военные выбивают азовцев из их нор. Под натиском опытных бойцов бандиты либо отправляются к Бандере, либо сверкают промазоленными пятками", - написал Кадыров.На момент провозглашения ДНР в 2014 году Мариуполь с населением около 450 тысяч человек был вторым по величине городом республики после Донецка. Однако в июне того же года украинские силовики вернули контроль над Мариуполем, а его восточные пригороды стали одним из самых горячих мест конфликта на Украине. 7 марта 2022 года замкомандира батальона "Восток" ДНР Александр Семенов заявил, что город окружен, началась зачистка отдельных его районов. В настоящее время в городе идут бои за освобождение. Среди прочих украинских частей в Мариуполе располагается националистический полк "Азов".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220407/pytki-1782120777.html
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в мире, россия, украина, рамзан кадыров, чеченская республика (чечня), ситуация в днр и лнр
12:43 07.04.2022
 
Кадыров описал два варианта поведения боевиков "Азова" в боях за Мариуполь

Кадыров: азовцы в боях за Мариуполь либо отправляются к Бандере, либо сверкают пятками

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкБоец специального отряда быстрого реагирования (СОБР) "Ахмат" на крыше здания в Мариуполе
Боец специального отряда быстрого реагирования (СОБР) Ахмат на крыше здания в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 07.04.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Боец специального отряда быстрого реагирования (СОБР) "Ахмат" на крыше здания в Мариуполе
Читать ria.ru в
ГРОЗНЫЙ, 7 апр - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале опубликовал очередное видео хода спецоперации на Украине, отметив, что боевики полка "Азов" (против бойцов которого в РФ возбуждено уголовное дело) в боях за Мариуполь "либо отправляются к Бандере, либо сверкают пятками".
"В боях за жилые кварталы Мариуполя российские военные выбивают азовцев из их нор. Под натиском опытных бойцов бандиты либо отправляются к Бандере, либо сверкают промазоленными пятками", - написал Кадыров.
Украинские военные на бронетранспортере в районе Киева - РИА Новости, 1920, 07.04.2022
Вчера, 08:00
"Нелюди, хуже террористов". Чем отличились украинские силовики
На момент провозглашения ДНР в 2014 году Мариуполь с населением около 450 тысяч человек был вторым по величине городом республики после Донецка. Однако в июне того же года украинские силовики вернули контроль над Мариуполем, а его восточные пригороды стали одним из самых горячих мест конфликта на Украине. 7 марта 2022 года замкомандира батальона "Восток" ДНР Александр Семенов заявил, что город окружен, началась зачистка отдельных его районов. В настоящее время в городе идут бои за освобождение. Среди прочих украинских частей в Мариуполе располагается националистический полк "Азов".
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Мариуполь вид на порт с Азовского моря - РИА Новости, 1920, 07.04.2022
Вчера, 09:09
Украинские националисты устроили провокацию в порту Мариуполя
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреРоссияУкраинаРамзан КадыровЧеченская республика (Чечня)Ситуация в ДНР и ЛНР
 
 
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