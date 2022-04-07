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Басурин не исключил новых провокаций в порту Мариуполя - РИА Новости, 07.04.2022
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Басурин не исключил новых провокаций в порту Мариуполя
Басурин не исключил новых провокаций в порту Мариуполя - РИА Новости, 07.04.2022
Басурин не исключил новых провокаций в порту Мариуполя
Представитель Народной милиции Донецкой народной республики Эдуард Басурин заявил, что не исключает с украинской стороны провокации с иностранными гражданами в... РИА Новости, 07.04.2022
2022-04-07T12:13
2022-04-07T12:13
в мире
владимир путин
донецкая народная республика
россия
мариуполь
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Представитель Народной милиции Донецкой народной республики Эдуард Басурин заявил, что не исключает с украинской стороны провокации с иностранными гражданами в порту Мариуполя, Украина попытается изобразить обстрел со стороны РФ гражданских судов.Народная милиция ДНР сообщала во вторник, что украинские националисты в порту Мариуполя уничтожают иностранные суда, зафиксировали задымление на турецком судне "Азбург", действующего под доминиканским флагом."Да целенаправленный, с убийством иностранных граждан", - ответил он в эфире Первого канала на предположение, что провокация будет заключаться в попытке изобразить целенаправленный обстрел гражданских судов. По его словам, вчера подожгли турецкое судно под доминиканским флагом, подожгли военное судно "Донбасс", являющееся пунктом управления военно-морских сил Украины."Готовятся провокации, они уже сделаны, с иностранными суднами, которые не выпускают из порта Мариуполя", - заявил Басурин."И эту картинку они сейчас будут распространять на весь мир, и я боюсь, что даже будут изображать какие-то трупы иностранных граждан, что вот Россия уничтожает иностранных граждан, которые находятся в Мариуполе", - предположил Басурин.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220407/provokatsiya-1782216098.html
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в мире, владимир путин, донецкая народная республика, россия, мариуполь
12:13 07.04.2022
 
Басурин не исключил новых провокаций в порту Мариуполя

Басурин не исключил провокаций с иностранцами в порту Мариуполя

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинский военнослужащий в порту Мариуполя
Украинский военнослужащий в порту Мариуполя - РИА Новости, 1920, 07.04.2022
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинский военнослужащий в порту Мариуполя. Архивное фото
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Представитель Народной милиции Донецкой народной республики Эдуард Басурин заявил, что не исключает с украинской стороны провокации с иностранными гражданами в порту Мариуполя, Украина попытается изобразить обстрел со стороны РФ гражданских судов.
Народная милиция ДНР сообщала во вторник, что украинские националисты в порту Мариуполя уничтожают иностранные суда, зафиксировали задымление на турецком судне "Азбург", действующего под доминиканским флагом.
"Да целенаправленный, с убийством иностранных граждан", - ответил он в эфире Первого канала на предположение, что провокация будет заключаться в попытке изобразить целенаправленный обстрел гражданских судов. По его словам, вчера подожгли турецкое судно под доминиканским флагом, подожгли военное судно "Донбасс", являющееся пунктом управления военно-морских сил Украины.
"Готовятся провокации, они уже сделаны, с иностранными суднами, которые не выпускают из порта Мариуполя", - заявил Басурин.
Мариуполь вид на порт с Азовского моря - РИА Новости, 1920, 07.04.2022
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Украинские националисты устроили провокацию в порту Мариуполя
"И эту картинку они сейчас будут распространять на весь мир, и я боюсь, что даже будут изображать какие-то трупы иностранных граждан, что вот Россия уничтожает иностранных граждан, которые находятся в Мариуполе", - предположил Басурин.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Центр Мариуполя - РИА Новости, 1920, 07.04.2022
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