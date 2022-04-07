Рейтинг@Mail.ru
Журналист рассказал о критической ситуации в Мариуполе - РИА Новости, 07.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220407/mariupol-1782235177.html
Журналист рассказал о критической ситуации в Мариуполе
Журналист рассказал о критической ситуации в Мариуполе - РИА Новости, 07.04.2022
Журналист рассказал о критической ситуации в Мариуполе
Гуманитарная ситуация в Мариуполе критическая: хлеб и вода для местных жителей "на вес золота", передаёт корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 07.04.2022
2022-04-07T10:52
2022-04-07T10:52
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
владимир путин
александр семенов (батальон "восток")
донецкая народная республика
луганская область
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/07/1782232964_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_89b91f4c7c1e75016111b8a2ff0372d8.jpg
МАРИУПОЛЬ, 7 апр - РИА Новости. Гуманитарная ситуация в Мариуполе критическая: хлеб и вода для местных жителей "на вес золота", передаёт корреспондент РИА Новости.Активные боевые действия в Мариуполе продолжаются. Волонтёры не всегда имеют возможность добраться до центральной части города, где находится большое количество горожан, обеспечить всех людей необходимым минимумом также не всегда есть техническая возможность. По словам жителей, с которыми удалось поговорить корреспонденту агентства, хлеб, вода и сигареты в городе "на вес золота".На момент провозглашения ДНР в 2014 году Мариуполь с населением около 450 тысяч человек был вторым по величине городом республики после Донецка. Однако в июне того же года украинские силовики вернули контроль над Мариуполем, а его восточные пригороды стали одним из самых горячих мест конфликта на Украине. Седьмого марта 2022 года замкомандира батальона "Восток" ДНР Александр Семенов заявил, что город окружен, началась зачистка отдельных его районов. В настоящее время союзные силы РФ и ДНР ведут бои за окончательное освобождение города. Среди прочих украинских частей им оказывает сопротивление националистический полк "Азов", против бойцов которого в РФ возбуждено уголовное дело.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.В ДНР украинские войска выбиты из Волновахи, стратегически важного райцентра к югу от Донецка; идут бои за Мариуполь, крупнейший город на побережье Азовского моря. В ЛНР, согласно заявлению российского Минобороны от 25 марта, взято под контроль 93% территории бывшей Луганской области
https://ria.ru/20220407/mariupol-1782230818.html
https://ria.ru/20220407/mariupol-1782229959.html
донецкая народная республика
луганская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/07/1782232964_211:0:2942:2048_1920x0_80_0_0_902e571d2e7a30a18e6d3ecab5ac00d6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, владимир путин, александр семенов (батальон "восток"), донецкая народная республика, луганская область, россия
10:52 07.04.2022
 
Журналист рассказал о критической ситуации в Мариуполе

Гуманитарная ситуация в Мариуполе критическая из-за боев: хлеб и вода "на вес золота"

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкЛюди везут на велосипедах бревна в Левобережном районе Мариуполя
Люди везут на велосипедах бревна в Левобережном районе Мариуполя - РИА Новости, 1920, 07.04.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Люди везут на велосипедах бревна в Левобережном районе Мариуполя. Архивное фото
Читать ria.ru в
МАРИУПОЛЬ, 7 апр - РИА Новости. Гуманитарная ситуация в Мариуполе критическая: хлеб и вода для местных жителей "на вес золота", передаёт корреспондент РИА Новости.
Активные боевые действия в Мариуполе продолжаются. Волонтёры не всегда имеют возможность добраться до центральной части города, где находится большое количество горожан, обеспечить всех людей необходимым минимумом также не всегда есть техническая возможность. По словам жителей, с которыми удалось поговорить корреспонденту агентства, хлеб, вода и сигареты в городе "на вес золота".
Могилы местных жителей у жилых домов в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 07.04.2022
Вчера, 10:32Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Жители Мариуполя хоронят соседей во дворах домов
На момент провозглашения ДНР в 2014 году Мариуполь с населением около 450 тысяч человек был вторым по величине городом республики после Донецка. Однако в июне того же года украинские силовики вернули контроль над Мариуполем, а его восточные пригороды стали одним из самых горячих мест конфликта на Украине. Седьмого марта 2022 года замкомандира батальона "Восток" ДНР Александр Семенов заявил, что город окружен, началась зачистка отдельных его районов. В настоящее время союзные силы РФ и ДНР ведут бои за окончательное освобождение города. Среди прочих украинских частей им оказывает сопротивление националистический полк "Азов", против бойцов которого в РФ возбуждено уголовное дело.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
В ДНР украинские войска выбиты из Волновахи, стратегически важного райцентра к югу от Донецка; идут бои за Мариуполь, крупнейший город на побережье Азовского моря. В ЛНР, согласно заявлению российского Минобороны от 25 марта, взято под контроль 93% территории бывшей Луганской области
Пункт гуманитарной помощи в Мариуполе с коптера - РИА Новости, 1920, 07.04.2022
Вчера, 10:28Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Жителям Мариуполя раздадут гуманитарную помощь
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреВладимир ПутинАлександр Семенов (батальон "Восток")Донецкая Народная РеспубликаЛуганская областьРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала