https://ria.ru/20220407/mariupol-1782235177.html

Журналист рассказал о критической ситуации в Мариуполе

Журналист рассказал о критической ситуации в Мариуполе - РИА Новости, 07.04.2022

Журналист рассказал о критической ситуации в Мариуполе

Гуманитарная ситуация в Мариуполе критическая: хлеб и вода для местных жителей "на вес золота", передаёт корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 07.04.2022

2022-04-07T10:52

2022-04-07T10:52

2022-04-07T10:52

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

владимир путин

александр семенов (батальон "восток")

донецкая народная республика

луганская область

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/07/1782232964_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_89b91f4c7c1e75016111b8a2ff0372d8.jpg

МАРИУПОЛЬ, 7 апр - РИА Новости. Гуманитарная ситуация в Мариуполе критическая: хлеб и вода для местных жителей "на вес золота", передаёт корреспондент РИА Новости.Активные боевые действия в Мариуполе продолжаются. Волонтёры не всегда имеют возможность добраться до центральной части города, где находится большое количество горожан, обеспечить всех людей необходимым минимумом также не всегда есть техническая возможность. По словам жителей, с которыми удалось поговорить корреспонденту агентства, хлеб, вода и сигареты в городе "на вес золота".На момент провозглашения ДНР в 2014 году Мариуполь с населением около 450 тысяч человек был вторым по величине городом республики после Донецка. Однако в июне того же года украинские силовики вернули контроль над Мариуполем, а его восточные пригороды стали одним из самых горячих мест конфликта на Украине. Седьмого марта 2022 года замкомандира батальона "Восток" ДНР Александр Семенов заявил, что город окружен, началась зачистка отдельных его районов. В настоящее время союзные силы РФ и ДНР ведут бои за окончательное освобождение города. Среди прочих украинских частей им оказывает сопротивление националистический полк "Азов", против бойцов которого в РФ возбуждено уголовное дело.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.В ДНР украинские войска выбиты из Волновахи, стратегически важного райцентра к югу от Донецка; идут бои за Мариуполь, крупнейший город на побережье Азовского моря. В ЛНР, согласно заявлению российского Минобороны от 25 марта, взято под контроль 93% территории бывшей Луганской области

https://ria.ru/20220407/mariupol-1782230818.html

https://ria.ru/20220407/mariupol-1782229959.html

донецкая народная республика

луганская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, владимир путин, александр семенов (батальон "восток"), донецкая народная республика, луганская область, россия