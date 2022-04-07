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Жители Мариуполя хоронят соседей во дворах домов - РИА Новости, 07.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220407/mariupol-1782230818.html
Жители Мариуполя хоронят соседей во дворах домов
Жители Мариуполя хоронят соседей во дворах домов - РИА Новости, 07.04.2022
Жители Мариуполя хоронят соседей во дворах домов
Жители Мариуполя вынуждены хоронить своих соседей во дворах жилых домов из-за ситуации в городе, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 07.04.2022
2022-04-07T10:32
2022-04-07T10:32
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
украина
мариуполь
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МАРИУПОЛЬ, 7 апр - РИА Новости. Жители Мариуполя вынуждены хоронить своих соседей во дворах жилых домов из-за ситуации в городе, передает корреспондент РИА Новости.Обстрелы со стороны украинских войск и уличные бои продолжаются. Убирать тела погибших людей с улиц некому. Горожане хоронят своих соседей на месте гибели.На момент провозглашения ДНР в 2014 году Мариуполь с населением около 450 тысяч человек был вторым по величине городом республики после Донецка. Однако в июне того же года украинские силовики вернули контроль над Мариуполем, а его восточные пригороды стали одним из самых горячих мест конфликта на Украине. Седьмого марта 2022 года замкомандира батальона "Восток" ДНР Александр Семенов заявил, что город окружен, началась зачистка отдельных его районов. В настоящее время союзные силы РФ и ДНР ведут бои за окончательное освобождение города. Среди прочих украинских частей им оказывает сопротивление националистический полк "Азов", против бойцов которого в РФ возбуждено уголовное дело.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы по состоянию на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины.Главной целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. В ДНР украинские войска выбиты из Волновахи, стратегически важного райцентра к югу от Донецка. В ЛНР, согласно заявлению российского Минобороны от 25 марта, взято под контроль 93% территории бывшей Луганской области. Под властью Киева остаются только города Северодонецк и Лисичанск, а также ряд других населенных пунктов этой агломерации.
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в мире, украина, мариуполь
10:32 07.04.2022
 
Жители Мариуполя хоронят соседей во дворах домов

Жители Мариуполя вынуждены хоронить своих соседей во дворах домов

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМогилы местных жителей у жилых домов в Мариуполе
Могилы местных жителей у жилых домов в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 07.04.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Могилы местных жителей у жилых домов в Мариуполе
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МАРИУПОЛЬ, 7 апр - РИА Новости. Жители Мариуполя вынуждены хоронить своих соседей во дворах жилых домов из-за ситуации в городе, передает корреспондент РИА Новости.
Обстрелы со стороны украинских войск и уличные бои продолжаются. Убирать тела погибших людей с улиц некому. Горожане хоронят своих соседей на месте гибели.
На момент провозглашения ДНР в 2014 году Мариуполь с населением около 450 тысяч человек был вторым по величине городом республики после Донецка. Однако в июне того же года украинские силовики вернули контроль над Мариуполем, а его восточные пригороды стали одним из самых горячих мест конфликта на Украине. Седьмого марта 2022 года замкомандира батальона "Восток" ДНР Александр Семенов заявил, что город окружен, началась зачистка отдельных его районов. В настоящее время союзные силы РФ и ДНР ведут бои за окончательное освобождение города. Среди прочих украинских частей им оказывает сопротивление националистический полк "Азов", против бойцов которого в РФ возбуждено уголовное дело.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы по состоянию на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины.
Главной целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. В ДНР украинские войска выбиты из Волновахи, стратегически важного райцентра к югу от Донецка. В ЛНР, согласно заявлению российского Минобороны от 25 марта, взято под контроль 93% территории бывшей Луганской области. Под властью Киева остаются только города Северодонецк и Лисичанск, а также ряд других населенных пунктов этой агломерации.
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