https://ria.ru/20220407/mariupol-1782229959.html

Жителям Мариуполя раздадут гуманитарную помощь

Жителям Мариуполя раздадут гуманитарную помощь - РИА Новости, 07.04.2022

Жителям Мариуполя раздадут гуманитарную помощь

Более 3 тысяч человек собрались на окраине Мариуполя в среду для получения гуманитарной помощи, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 07.04.2022

2022-04-07T10:28

2022-04-07T10:28

2022-04-07T14:04

обострение ситуации в днр и лнр

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россия

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александр семенов (батальон "восток")

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МАРИУПОЛЬ, 7 апр - РИА Новости. Более 3 тысяч человек собрались на окраине Мариуполя в среду для получения гуманитарной помощи, передает корреспондент РИА Новости.Бывший крупный супермаркет на окраине Мариуполя превратился в центр раздачи гуманитарной помощи для жителей города. Когда туда приехали корреспонденты РИА Новости, на парковке находились более 3 тысяч человек, они получали продуктовые наборы, питьевую воду и средства личной гигиены. Пока в Мариуполе работает один такой пункт выдачи и жители приходят к нему со всего города.На момент провозглашения ДНР в 2014 году Мариуполь с населением около 450 тысяч человек был вторым по величине городом республики после Донецка. Однако в июне того же года украинские силовики вернули контроль над Мариуполем, а его восточные пригороды стали одним из самых горячих мест конфликта на Украине. Седьмого марта 2022 года замкомандира батальона "Восток" ДНР Александр Семенов заявил, что город окружен, началась зачистка отдельных его районов. В настоящее время союзные силы РФ и ДНР ведут бои за окончательное освобождение города. Среди прочих украинских частей им оказывает сопротивление националистический полк "Азов", против бойцов которого в РФ возбуждено уголовное дело.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220407/mariupol-1782227794.html

https://ria.ru/20220407/evakuatsiya-1782221603.html

донецкая народная республика

россия

донецк (днр)

мариуполь

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Пункт гуманитарной помощи в Мариуполе с коптера Разрушенный микрорайон города Мариуполь, снятый с высоты. Коптер : Андрей Казаков ( РИА Новости) 2022-04-07T10:28 true PT0M29S

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Дарья Буймова

в мире, владимир путин, донецкая народная республика, россия, донецк (днр), александр семенов (батальон "восток"), мариуполь