10:28 07.04.2022 (обновлено: 14:04 07.04.2022)
Жителям Мариуполя раздадут гуманитарную помощь
На окраине Мариуполя собрались более трех тысяч человек для получения гуманитарной помощи
МАРИУПОЛЬ, 7 апр - РИА Новости. Более 3 тысяч человек собрались на окраине Мариуполя в среду для получения гуманитарной помощи, передает корреспондент РИА Новости.
Бывший крупный супермаркет на окраине Мариуполя превратился в центр раздачи гуманитарной помощи для жителей города. Когда туда приехали корреспонденты РИА Новости, на парковке находились более 3 тысяч человек, они получали продуктовые наборы, питьевую воду и средства личной гигиены. Пока в Мариуполе работает один такой пункт выдачи и жители приходят к нему со всего города.
На момент провозглашения ДНР в 2014 году Мариуполь с населением около 450 тысяч человек был вторым по величине городом республики после Донецка. Однако в июне того же года украинские силовики вернули контроль над Мариуполем, а его восточные пригороды стали одним из самых горячих мест конфликта на Украине. Седьмого марта 2022 года замкомандира батальона "Восток" ДНР Александр Семенов заявил, что город окружен, началась зачистка отдельных его районов. В настоящее время союзные силы РФ и ДНР ведут бои за окончательное освобождение города. Среди прочих украинских частей им оказывает сопротивление националистический полк "Азов", против бойцов которого в РФ возбуждено уголовное дело.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.