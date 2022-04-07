https://ria.ru/20220407/mariupol-1782227794.html

Жители Мариуполя рассказали о бесчеловечном отношении к ним нацбатов

Жители Мариуполя рассказали о бесчеловечном отношении к ним нацбатов - РИА Новости, 07.04.2022

Жители Мариуполя рассказали о бесчеловечном отношении к ним нацбатов

Эвакуированные из подвалов городской больницы мирные жители Мариуполя свидетельствуют о бесчеловечном отношении боевиков нацбатов, следует из видеороликов,... РИА Новости, 07.04.2022

2022-04-07T10:19

2022-04-07T10:19

2022-04-07T10:19

в мире

донецкая народная республика

мариуполь

бтр-80

бмп-2

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/06/1782026585_0:149:3072:1877_1920x0_80_0_0_918a244c75070cebb46bd55b8cf78982.jpg

МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Эвакуированные из подвалов городской больницы мирные жители Мариуполя свидетельствуют о бесчеловечном отношении боевиков нацбатов, следует из видеороликов, опубликованных Минобороны РФ.Как отметили в Минобороны, российские морпехи и военные ДНР обеспечили эвакуацию из четвертой городской больницы Мариуполя более 100 мирных жителей, которых не выпускали боевики "Азова". Для вывоза людей использовались боевые машины пехоты БМП-2 и бронетранспортеры БТР-80.Жительница Мариуполя Светлана рассказала, что попала в больницу 2 марта, после того как "азовцы" подбили артиллерией ее квартиру на пятом этаже."Здесь мне оказали первую помощь. Но в больницу пришли бойцы нацбата. Они целенаправленно истребляли больницу, прятались как крысы. Когда они пробегали мимо, я попросила их: "Мальчики, солдаты, пожалуйста, уйдите отсюда, посмотрите, здесь все калеки, я осталась без ноги, здесь раненые, здесь дети!" На это мне ответили, что в первую очередь нужно остановить врага. Я возразила: так здесь люди, мы живые! "А кто вы такие, вы – мусор", - ответили мне", - говорит Светлана.Алексей 18 марта попал под обстрел со стороны нацбатов, когда шёл за водой."Помощь оказывали только несколько врачей, остальные просто сбежали. Больше никто не приходил. Украинские военные в больнице прикрывались мирными жителями, женщинами. Заходили в палаты, называли скотами. Женщины просили их: "Сынки, уйдите, пожалуйста, не стреляйте". Они их оскорбляли. Женщины молча плакали. Мы воды просили, но не дали ничего, ни капли. Жена рассказывала, что на Комсомольском бульваре приехал украинский танк и в упор расстреливал жилой дом. У меня там семья, двое детей. Они как мыши бегали по подвалам", - сообщил горожанин.По его словам, украинские войска никуда не пускали, люди просто лежали и умирали. "Я только лично похоронил пятерых гражданских, а сколько еще их там было возле дома", - говорит Алексей."Весь подъезд дома собрался и спустился в бомбоубежище. Люди рассказывали. А что им было делать? Пришли вояки и сказали, чтобы все собирали манатки и уходили отсюда. Люди спрашивали: "А куда же мы пойдём, сынки?". Им ответили, что военным без разницы, они этот дом забирают. И украинские военные засели в этом доме", - вспоминает еще один житель Мариуполя.Сергей рассказывает, что самое страшное в больнице началось, когда пришли "азовцы". "Нас держали не как заложников, а как живой щит. Это неправильно. Я никому не желаю зла, но хочу, чтобы этих людей осудили по закону, как есть" - говорит он.

https://ria.ru/20220407/provokatsiya-1782216098.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220406/mariupol-1782104158.html

донецкая народная республика

мариуполь

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, донецкая народная республика, мариуполь, бтр-80, бмп-2