https://ria.ru/20220407/mariupol-1782218235.html

В ДНР не исключили новой информационной провокации со стороны Украины

В ДНР не исключили новой информационной провокации со стороны Украины - РИА Новости, 07.04.2022

В ДНР не исключили новой информационной провокации со стороны Украины

Народная милиция Донецкой народной республики не исключает, что украинские и иностранные СМИ для дискредитации РФ используют сюжеты с "убитыми членами экипажей" РИА Новости, 07.04.2022

2022-04-07T09:21

2022-04-07T09:21

2022-04-07T09:36

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

владимир путин

донецкая народная республика

украина

россия

мариуполь

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ДОНЕЦК, 7 апр - РИА Новости. Народная милиция Донецкой народной республики не исключает, что украинские и иностранные СМИ для дискредитации РФ используют сюжеты с "убитыми членами экипажей" судов в Мариуполе.Ранее Народная милиция ДНР сообщила, что украинские националисты совершили очередную провокацию и подожгли корабль управления "Донбасс". При этом пожар продолжается и на турецком судне "Азбург", задымление на котором оборонное ведомство зафиксировало во вторник."Не исключаем, что в ближайшее время украинские и иностранные медиа для дискредитации российских военных начнут распространять видеосюжеты с убитыми членами экипажей судов", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220406/provokatsiya-1782179299.html

https://ria.ru/20220407/provokatsiya-1782216098.html

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украина

россия

мариуполь

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Дарья Буймова

в мире, владимир путин, донецкая народная республика, украина, россия, мариуполь