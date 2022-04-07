09:21 07.04.2022 (обновлено: 09:36 07.04.2022)
В ДНР не исключили новой информационной провокации со стороны Украины
В ДНР не исключили информационной провокации со стороны Украины после ЧП в порту Мариуполя
Побережье Азовского моря в Мариуполе. Архивное фото
ДОНЕЦК, 7 апр - РИА Новости. Народная милиция Донецкой народной республики не исключает, что украинские и иностранные СМИ для дискредитации РФ используют сюжеты с "убитыми членами экипажей" судов в Мариуполе.
Ранее Народная милиция ДНР сообщила, что украинские националисты совершили очередную провокацию и подожгли корабль управления "Донбасс". При этом пожар продолжается и на турецком судне "Азбург", задымление на котором оборонное ведомство зафиксировало во вторник.
"Не исключаем, что в ближайшее время украинские и иностранные медиа для дискредитации российских военных начнут распространять видеосюжеты с убитыми членами экипажей судов", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.