Рейтинг@Mail.ru
В ДНР не исключили новой информационной провокации со стороны Украины - РИА Новости, 07.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220407/mariupol-1782218235.html
В ДНР не исключили новой информационной провокации со стороны Украины
В ДНР не исключили новой информационной провокации со стороны Украины - РИА Новости, 07.04.2022
В ДНР не исключили новой информационной провокации со стороны Украины
Народная милиция Донецкой народной республики не исключает, что украинские и иностранные СМИ для дискредитации РФ используют сюжеты с "убитыми членами экипажей" РИА Новости, 07.04.2022
2022-04-07T09:21
2022-04-07T09:36
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
владимир путин
донецкая народная республика
украина
россия
мариуполь
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156168/02/1561680282_0:23:2985:1702_1920x0_80_0_0_6a366b842b1faeb5b8f561eed897e48c.jpg
ДОНЕЦК, 7 апр - РИА Новости. Народная милиция Донецкой народной республики не исключает, что украинские и иностранные СМИ для дискредитации РФ используют сюжеты с "убитыми членами экипажей" судов в Мариуполе.Ранее Народная милиция ДНР сообщила, что украинские националисты совершили очередную провокацию и подожгли корабль управления "Донбасс". При этом пожар продолжается и на турецком судне "Азбург", задымление на котором оборонное ведомство зафиксировало во вторник."Не исключаем, что в ближайшее время украинские и иностранные медиа для дискредитации российских военных начнут распространять видеосюжеты с убитыми членами экипажей судов", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220406/provokatsiya-1782179299.html
https://ria.ru/20220407/provokatsiya-1782216098.html
донецкая народная республика
украина
россия
мариуполь
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156168/02/1561680282_0:0:2653:1989_1920x0_80_0_0_f5a943f92bb41f4e4a92e97c26c0335a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, владимир путин, донецкая народная республика, украина, россия, мариуполь
09:21 07.04.2022 (обновлено: 09:36 07.04.2022)
 
В ДНР не исключили новой информационной провокации со стороны Украины

В ДНР не исключили информационной провокации со стороны Украины после ЧП в порту Мариуполя

© Depositphotos / masintosПобережье Азовского моря в Мариуполе
Побережье Азовского моря в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 07.04.2022
© Depositphotos / masintos
Побережье Азовского моря в Мариуполе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 7 апр - РИА Новости. Народная милиция Донецкой народной республики не исключает, что украинские и иностранные СМИ для дискредитации РФ используют сюжеты с "убитыми членами экипажей" судов в Мариуполе.
Ранее Народная милиция ДНР сообщила, что украинские националисты совершили очередную провокацию и подожгли корабль управления "Донбасс". При этом пожар продолжается и на турецком судне "Азбург", задымление на котором оборонное ведомство зафиксировало во вторник.
Минобороны РФ о подготовке СБУ провокации в Харьковской области
Вчера, 20:32Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Киев готовит провокацию с хлором в Харьковской области, заявило Минобороны
"Не исключаем, что в ближайшее время украинские и иностранные медиа для дискредитации российских военных начнут распространять видеосюжеты с убитыми членами экипажей судов", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Мариуполь вид на порт с Азовского моря - РИА Новости, 1920, 07.04.2022
09:09
Украинские националисты устроили провокацию в порту Мариуполя
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреВладимир ПутинДонецкая Народная РеспубликаУкраинаРоссияМариуполь
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала