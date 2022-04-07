09:17 07.04.2022 (обновлено: 10:09 07.04.2022)
Основные бои в центральной части Мариуполя завершились
Представитель НМ ДНР Басурин: основные бои в центральной части Мариуполя завершились
Танкисты Народной милиции ДНР на танке Т-72 на одной из улиц Мариуполя
МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Подразделения Народной милиции ДНР практически зачистили от украинских формирований центр Мариуполя, следует из заявления официального представителя ведомства Эдуарда Басурина.
"По поводу ситуации в Мариуполе, центральная часть города, можно сказать, основные бои закончились", — сообщил он в эфире канала "Россия 24".
Басурин уточнил, что противостояние продолжается в порту и промзоне предприятия "Азовсталь".
Кроме того, как сообщили в Народной милиции, украинские националисты предприняли очередную провокацию в порту и подожгли корабль управления "Донбасс". В ведомстве не исключили, что в ближайшее время подконтрольные Киеву и иностранные медиа "для дискредитации российских военных начнут распространять видеосюжеты с убитыми членами экипажей судов".
Как сообщал Басурин в конце минувшей недели, в Мариуполе остаются несколько тысяч украинских боевиков. По его словам, они не контролируют город, но имеют возможность перемещаться по подземным ходам и в единичных случаях оказывать сопротивление. Седьмого марта 2022 года замкомандира батальона "Восток" ДНР Александр Семенов заявил, что военные окружили Мариуполь и начали зачистку отдельных районов.
Россия 24 февраля начала специальную военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, необходимо провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны, российские Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Они уже выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью операции в Минобороны назвали освобождение Донбасса.