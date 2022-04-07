https://ria.ru/20220407/mariupol-1782215279.html

ООН отправит в Мариуполь продовольствие

ООН отправит в Мариуполь продовольствие - РИА Новости, 07.04.2022

ООН отправит в Мариуполь продовольствие

Всемирная продовольственная программа (ВПП) ООН планирует в эту пятницу доставить в Мариуполь более 300 тонн продовольствия, сообщил РИА Новости директор... РИА Новости, 07.04.2022

2022-04-07T09:04

2022-04-07T09:04

2022-04-07T09:04

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

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россия

ситуация в днр и лнр

мариуполь

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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Всемирная продовольственная программа (ВПП) ООН планирует в эту пятницу доставить в Мариуполь более 300 тонн продовольствия, сообщил РИА Новости директор программы на Украине Самир Ванмали."На данный момент ВПП участвовала в трех гуманитарных конвоях: Сумах, Харькове, Северодонецке, а теперь планирует доставку в Мариуполь в пятницу более 300 тонн продовольствия", — заявил он.По его словам, продовольственная программа поможет более 3 миллионам человек на Украине, а также 300 тысячам беженцев в соседних странах."За четыре недели ВПП оказала разнообразную помощь более чем миллиону человек, пострадавших от украинского кризиса", — заключил Ванмали.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и по состоянию на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины.Основными направлениями наступления российских войск на юго-востоке совместно с подразделениями ДНР являются крупнейший в Приазовье город Мариуполь и совместно с народной милицией ЛНР - Северодонецк.

https://ria.ru/20220406/mariupol-1782168775.html

https://ria.ru/20220406/mariupol-1782092579.html

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северодонецк

россия

мариуполь

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, владимир путин, донецкая народная республика, северодонецк, россия, ситуация в днр и лнр, мариуполь