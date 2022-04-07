https://ria.ru/20220407/magaziny-1782279189.html
Панику в магазинах удалось остановить, заявил Мишустин
Панику в магазинах удалось остановить, заявил Мишустин - РИА Новости, 07.04.2022
Панику в магазинах удалось остановить, заявил Мишустин
Российским властям удалось остановить панику в магазинах, ажиотажный спрос начал постепенно сходить на нет, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 07.04.2022
2022-04-07T13:12
2022-04-07T13:12
2022-04-07T13:21
отчет михаила мишустина о работе правительства
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
общество
госдума рф
михаил мишустин
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Российским властям удалось остановить панику в магазинах, ажиотажный спрос начал постепенно сходить на нет, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин."Системные меры правительства, Минпромторга, Минсельхоза, ФАС, руководителей регионов, добросовестных продавцов дали определенный результат. Нам удалось остановить панику. И ажиотажный спрос в магазинах также постепенно начал сходить на нет", - заявил Мишустин, выступая с отчетом правительства в Госдуме.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
отчет михаила мишустина о работе правительства, федеральная антимонопольная служба (фас россии), общество, госдума рф, михаил мишустин
13:12 07.04.2022 (обновлено: 13:21 07.04.2022)
Панику в магазинах удалось остановить, заявил Мишустин
Премьер Мишустин заявил, что ажиотажный спрос в магазинах начал сходить на нет