https://ria.ru/20220407/magaziny-1782279189.html

Панику в магазинах удалось остановить, заявил Мишустин

Панику в магазинах удалось остановить, заявил Мишустин - РИА Новости, 07.04.2022

Панику в магазинах удалось остановить, заявил Мишустин

Российским властям удалось остановить панику в магазинах, ажиотажный спрос начал постепенно сходить на нет, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 07.04.2022

2022-04-07T13:12

2022-04-07T13:12

2022-04-07T13:21

отчет михаила мишустина о работе правительства

федеральная антимонопольная служба (фас россии)

общество

госдума рф

михаил мишустин

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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Российским властям удалось остановить панику в магазинах, ажиотажный спрос начал постепенно сходить на нет, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин."Системные меры правительства, Минпромторга, Мин­сельхоза, ФАС, руководителей регионов, добросовестных продавцов дали определенный результат. Нам удалось остановить панику. И ажиотажный спрос в магазинах также постепенно начал сходить на нет", - заявил Мишустин, выступая с отчетом правительства в Госдуме.

https://ria.ru/20220407/ogranicheniya-1782251172.html

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2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

отчет михаила мишустина о работе правительства, федеральная антимонопольная служба (фас россии), общество, госдума рф, михаил мишустин