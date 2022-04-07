https://ria.ru/20220407/lukashenko-1782256736.html

Лукашенко анонсировал встречу с Путиным

Лукашенко анонсировал встречу с Путиным - РИА Новости, 07.04.2022

Лукашенко анонсировал встречу с Путиным

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в ближайшее время встретится с главой российского государства Владимиром Путиным. РИА Новости, 07.04.2022

2022-04-07T12:13

2022-04-07T12:13

2022-04-07T12:24

александр лукашенко

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россия

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МИНСК, 7 апр - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в ближайшее время встретится с главой российского государства Владимиром Путиным."В ближайшее время мы встретимся с президентом России. Я хотел бы знать, какие есть проблемы, которые мы должны решать на уровне президентов", - передает слова Лукашенко близкий к пресс-службе главы белорусского государства Telegram-канал "Пул Первого".В ходе заседания Совбеза Белоруссии в четверг белорусский президент поинтересовался, насколько эффективно реализуются белорусско-российские договоренности о взаимной поддержке.

https://ria.ru/20220402/belorussiya-1781466017.html

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Кирилл Волков

александр лукашенко, владимир путин, в мире, белоруссия, россия