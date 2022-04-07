https://ria.ru/20220407/lukashenko-1782256736.html
Лукашенко анонсировал встречу с Путиным
Лукашенко анонсировал встречу с Путиным - РИА Новости, 07.04.2022
Лукашенко анонсировал встречу с Путиным
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в ближайшее время встретится с главой российского государства Владимиром Путиным. РИА Новости, 07.04.2022
2022-04-07T12:13
2022-04-07T12:13
2022-04-07T12:24
александр лукашенко
владимир путин
в мире
белоруссия
россия
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МИНСК, 7 апр - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в ближайшее время встретится с главой российского государства Владимиром Путиным."В ближайшее время мы встретимся с президентом России. Я хотел бы знать, какие есть проблемы, которые мы должны решать на уровне президентов", - передает слова Лукашенко близкий к пресс-службе главы белорусского государства Telegram-канал "Пул Первого".В ходе заседания Совбеза Белоруссии в четверг белорусский президент поинтересовался, насколько эффективно реализуются белорусско-российские договоренности о взаимной поддержке.
https://ria.ru/20220402/belorussiya-1781466017.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
александр лукашенко, владимир путин, в мире, белоруссия, россия
12:13 07.04.2022 (обновлено: 12:24 07.04.2022)
Лукашенко анонсировал встречу с Путиным
Президент Белоруссии Лукашенко заявил о планах встретиться с Путиным в ближайшее время