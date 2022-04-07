Рейтинг@Mail.ru
Лукашенко анонсировал встречу с Путиным - РИА Новости, 07.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220407/lukashenko-1782256736.html
Лукашенко анонсировал встречу с Путиным
Лукашенко анонсировал встречу с Путиным - РИА Новости, 07.04.2022
Лукашенко анонсировал встречу с Путиным
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в ближайшее время встретится с главой российского государства Владимиром Путиным. РИА Новости, 07.04.2022
2022-04-07T12:13
2022-04-07T12:24
александр лукашенко
владимир путин
в мире
белоруссия
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/12/1773627197_0:0:3234:1819_1920x0_80_0_0_dff5f5803135995ec8ccf068d96b6a62.jpg
МИНСК, 7 апр - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в ближайшее время встретится с главой российского государства Владимиром Путиным."В ближайшее время мы встретимся с президентом России. Я хотел бы знать, какие есть проблемы, которые мы должны решать на уровне президентов", - передает слова Лукашенко близкий к пресс-службе главы белорусского государства Telegram-канал "Пул Первого".В ходе заседания Совбеза Белоруссии в четверг белорусский президент поинтересовался, насколько эффективно реализуются белорусско-российские договоренности о взаимной поддержке.
https://ria.ru/20220402/belorussiya-1781466017.html
белоруссия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/12/1773627197_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_443a44ce01a9d13b88bf24417468e798.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
александр лукашенко, владимир путин, в мире, белоруссия, россия
12:13 07.04.2022 (обновлено: 12:24 07.04.2022)
 
Лукашенко анонсировал встречу с Путиным

Президент Белоруссии Лукашенко заявил о планах встретиться с Путиным в ближайшее время

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 07.04.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко
Читать ria.ru в
МИНСК, 7 апр - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в ближайшее время встретится с главой российского государства Владимиром Путиным.
"В ближайшее время мы встретимся с президентом России. Я хотел бы знать, какие есть проблемы, которые мы должны решать на уровне президентов", - передает слова Лукашенко близкий к пресс-службе главы белорусского государства Telegram-канал "Пул Первого".
В ходе заседания Совбеза Белоруссии в четверг белорусский президент поинтересовался, насколько эффективно реализуются белорусско-российские договоренности о взаимной поддержке.
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи - РИА Новости, 1920, 02.04.2022
2 апреля, 17:04
Путин назвал укрепление связей с Белоруссией лучшим ответом на санкции
 
Александр ЛукашенкоВладимир ПутинВ миреБелоруссияРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала