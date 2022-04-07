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Лукашенко призвал "сомневающихся союзников" Минска и Москвы сплотиться - РИА Новости, 07.04.2022
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Лукашенко призвал "сомневающихся союзников" Минска и Москвы сплотиться
Лукашенко призвал "сомневающихся союзников" Минска и Москвы сплотиться - РИА Новости, 07.04.2022
Лукашенко призвал "сомневающихся союзников" Минска и Москвы сплотиться
Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал "пока еще сомневающихся союзников" Минска и Москвы сплотиться, заявив, что без укрепления политических,... РИА Новости, 07.04.2022
2022-04-07T11:28
2022-04-07T11:52
в мире
белоруссия
александр лукашенко
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МИНСК, 7 апр – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал "пока еще сомневающихся союзников" Минска и Москвы сплотиться, заявив, что без укрепления политических, экономических и военных связей всех завтра может не быть."Пока еще сомневающиеся союзники должны понять - без скорейшего сплочения нашей "цивилизации", без укрепления политических, экономических и военных связей нас завтра может не быть. Не будет просто", - заявил Лукашенко на заседании совбеза. Его слова приводит в четверг Sputnik Беларусь.Лукашенко выразил уверенность, что в нынешней ситуации наряду с безусловным развитием связей с дружественными государствами очень важно изыскивать и продвигать перспективные направления, активно использовать точечную дипломатию, достигать конкретных результатов.
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в мире, белоруссия, александр лукашенко
11:28 07.04.2022 (обновлено: 11:52 07.04.2022)
 
Лукашенко призвал "сомневающихся союзников" Минска и Москвы сплотиться

Президент Белоруссии призвал "сомневающихся союзников" Минска и Москвы сплотиться

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 07.04.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
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МИНСК, 7 апр – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал "пока еще сомневающихся союзников" Минска и Москвы сплотиться, заявив, что без укрепления политических, экономических и военных связей всех завтра может не быть.
"Пока еще сомневающиеся союзники должны понять - без скорейшего сплочения нашей "цивилизации", без укрепления политических, экономических и военных связей нас завтра может не быть. Не будет просто", - заявил Лукашенко на заседании совбеза. Его слова приводит в четверг Sputnik Беларусь.
Лукашенко выразил уверенность, что в нынешней ситуации наряду с безусловным развитием связей с дружественными государствами очень важно изыскивать и продвигать перспективные направления, активно использовать точечную дипломатию, достигать конкретных результатов.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 07.04.2022
Вчера, 11:18
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