https://ria.ru/20220407/lukashenko-1782243170.html
Лукашенко призвал "сомневающихся союзников" Минска и Москвы сплотиться
Лукашенко призвал "сомневающихся союзников" Минска и Москвы сплотиться - РИА Новости, 07.04.2022
Лукашенко призвал "сомневающихся союзников" Минска и Москвы сплотиться
Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал "пока еще сомневающихся союзников" Минска и Москвы сплотиться, заявив, что без укрепления политических,... РИА Новости, 07.04.2022
2022-04-07T11:28
2022-04-07T11:28
2022-04-07T11:52
в мире
белоруссия
александр лукашенко
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/12/1773650816_0:0:3131:1761_1920x0_80_0_0_516b50c5b1fd12a7ea39846c74367731.jpg
МИНСК, 7 апр – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал "пока еще сомневающихся союзников" Минска и Москвы сплотиться, заявив, что без укрепления политических, экономических и военных связей всех завтра может не быть."Пока еще сомневающиеся союзники должны понять - без скорейшего сплочения нашей "цивилизации", без укрепления политических, экономических и военных связей нас завтра может не быть. Не будет просто", - заявил Лукашенко на заседании совбеза. Его слова приводит в четверг Sputnik Беларусь.Лукашенко выразил уверенность, что в нынешней ситуации наряду с безусловным развитием связей с дружественными государствами очень важно изыскивать и продвигать перспективные направления, активно использовать точечную дипломатию, достигать конкретных результатов.
https://ria.ru/20220407/sanktsii-1782240389.html
белоруссия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/12/1773650816_233:0:2964:2048_1920x0_80_0_0_d9d4cd5c5ccd0b3edd8a6cba3a16570b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, белоруссия, александр лукашенко
11:28 07.04.2022 (обновлено: 11:52 07.04.2022)
Лукашенко призвал "сомневающихся союзников" Минска и Москвы сплотиться
Президент Белоруссии призвал "сомневающихся союзников" Минска и Москвы сплотиться