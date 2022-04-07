https://ria.ru/20220407/lukashenko-1782243170.html

Лукашенко призвал "сомневающихся союзников" Минска и Москвы сплотиться

Лукашенко призвал "сомневающихся союзников" Минска и Москвы сплотиться - РИА Новости, 07.04.2022

Лукашенко призвал "сомневающихся союзников" Минска и Москвы сплотиться

Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал "пока еще сомневающихся союзников" Минска и Москвы сплотиться, заявив, что без укрепления политических,... РИА Новости, 07.04.2022

2022-04-07T11:28

2022-04-07T11:28

2022-04-07T11:52

в мире

белоруссия

александр лукашенко

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МИНСК, 7 апр – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал "пока еще сомневающихся союзников" Минска и Москвы сплотиться, заявив, что без укрепления политических, экономических и военных связей всех завтра может не быть."Пока еще сомневающиеся союзники должны понять - без скорейшего сплочения нашей "цивилизации", без укрепления политических, экономических и военных связей нас завтра может не быть. Не будет просто", - заявил Лукашенко на заседании совбеза. Его слова приводит в четверг Sputnik Беларусь.Лукашенко выразил уверенность, что в нынешней ситуации наряду с безусловным развитием связей с дружественными государствами очень важно изыскивать и продвигать перспективные направления, активно использовать точечную дипломатию, достигать конкретных результатов.

https://ria.ru/20220407/sanktsii-1782240389.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, белоруссия, александр лукашенко