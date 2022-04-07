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Санкции против Минска готовились заранее, заявил Лукашенко - РИА Новости, 07.04.2022
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Санкции против Минска готовились заранее, заявил Лукашенко
Санкции против Минска готовились заранее, заявил Лукашенко - РИА Новости, 07.04.2022
Санкции против Минска готовились заранее, заявил Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что скорость принятия санкций против Минска говорит, что они готовились давно, их бы ввели вне зависимости от... РИА Новости, 07.04.2022
2022-04-07T11:16
2022-04-07T11:55
в мире
белоруссия
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МИНСК, 7 апр – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что скорость принятия санкций против Минска говорит, что они готовились давно, их бы ввели вне зависимости от событий на Украине."Скорость принятия санкций, а также глубина проработки свидетельствуют о том, что они готовились давно и тщательно. При этом понятно, что их бы ввели вне зависимости от развития российско-украинских отношений. Эти санкции были бы. Может быть, вводились бы не сразу, а несколькими пакетами. Но мы бы их получили в любом случае", - сказал Лукашенко на расширенном заседании совбеза. Его слова приводит агентство Sputnik Беларусь в четверг.Лукашенко подчеркнул, что в Белоруссии в целом готовились к подобному развитию событий. Он напомнил, что еще в начале пандемии говорил о том, что ее последствия будут очень серьезными в обозримом будущем. "Так оно и произошло. Тогда я предупредил всех о том, что речь идет о переделе мира. Сегодня об этом кто только ни говорит. То есть мы знали, что будет. По крайней мере, всех я предупреждал об этой тенденции. И тогда мы пытались принять определенные меры", - заметил белорусский президент.Глава государства также отметил важную поддержку России, прежде всего в экономическом плане. "Во время недавнего визита в Москву с президентом Путиным мы рассмотрели вопросы взаимовыгодного сотрудничества в промышленности, грузоперевозках, топливно-энергетической и финансовой сферах. Главное, мы одинаково оцениваем ситуацию, которая сложилась вокруг Беларуси и России", - сказал он.Президент также подчеркнул, что происходящее в том числе является частью глобального противостояния между США и Китаем. "Появился новый мощный игрок - Китай. Так вот, мимо походя, пытаются разобраться с Россией и с Беларусью. То есть это часть того глобального, которое всем нам в ближайшее время предстоит лицезреть. Будет очень плохо, если союз Беларуси и России не устоит. Будет очень плохо, мягко говоря", - подчеркнул Лукашенко.Россия 24 февраля начала военную операцию по демилитаризации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". В ответ западные страны ввели ряд новых антироссийских санкций. Многие иностранные компании приостановили работу в РФ. Ограничительные меры также коснулись Белоруссии, которую Запад обвинил в поддержке российской военной спецоперации на Украине.
https://ria.ru/20220402/belorussiya-1781466017.html
https://ria.ru/20220407/sanktsii-1782240389.html
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в мире, белоруссия
11:16 07.04.2022 (обновлено: 11:55 07.04.2022)
 
Санкции против Минска готовились заранее, заявил Лукашенко

Президент Лукашенко: санкции против Минска ввели бы вне зависимости от событий на Украине

© РИА Новости / БелТА / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым в Минске
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым в Минске - РИА Новости, 1920, 07.04.2022
© РИА Новости / БелТА
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МИНСК, 7 апр – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что скорость принятия санкций против Минска говорит, что они готовились давно, их бы ввели вне зависимости от событий на Украине.
"Скорость принятия санкций, а также глубина проработки свидетельствуют о том, что они готовились давно и тщательно. При этом понятно, что их бы ввели вне зависимости от развития российско-украинских отношений. Эти санкции были бы. Может быть, вводились бы не сразу, а несколькими пакетами. Но мы бы их получили в любом случае", - сказал Лукашенко на расширенном заседании совбеза. Его слова приводит агентство Sputnik Беларусь в четверг.
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи - РИА Новости, 1920, 02.04.2022
2 апреля, 17:04
Путин назвал укрепление связей с Белоруссией лучшим ответом на санкции
Лукашенко подчеркнул, что в Белоруссии в целом готовились к подобному развитию событий. Он напомнил, что еще в начале пандемии говорил о том, что ее последствия будут очень серьезными в обозримом будущем. "Так оно и произошло. Тогда я предупредил всех о том, что речь идет о переделе мира. Сегодня об этом кто только ни говорит. То есть мы знали, что будет. По крайней мере, всех я предупреждал об этой тенденции. И тогда мы пытались принять определенные меры", - заметил белорусский президент.
Глава государства также отметил важную поддержку России, прежде всего в экономическом плане. "Во время недавнего визита в Москву с президентом Путиным мы рассмотрели вопросы взаимовыгодного сотрудничества в промышленности, грузоперевозках, топливно-энергетической и финансовой сферах. Главное, мы одинаково оцениваем ситуацию, которая сложилась вокруг Беларуси и России", - сказал он.
Президент также подчеркнул, что происходящее в том числе является частью глобального противостояния между США и Китаем. "Появился новый мощный игрок - Китай. Так вот, мимо походя, пытаются разобраться с Россией и с Беларусью. То есть это часть того глобального, которое всем нам в ближайшее время предстоит лицезреть. Будет очень плохо, если союз Беларуси и России не устоит. Будет очень плохо, мягко говоря", - подчеркнул Лукашенко.
Россия 24 февраля начала военную операцию по демилитаризации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". В ответ западные страны ввели ряд новых антироссийских санкций. Многие иностранные компании приостановили работу в РФ. Ограничительные меры также коснулись Белоруссии, которую Запад обвинил в поддержке российской военной спецоперации на Украине.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 07.04.2022
Вчера, 11:18
Лукашенко видит новые окна возможностей на фоне санкций Запада
 
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