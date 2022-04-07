https://ria.ru/20220407/lukashenko-1782239852.html

Санкции против Минска готовились заранее, заявил Лукашенко

Санкции против Минска готовились заранее, заявил Лукашенко - РИА Новости, 07.04.2022

Санкции против Минска готовились заранее, заявил Лукашенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что скорость принятия санкций против Минска говорит, что они готовились давно, их бы ввели вне зависимости от... РИА Новости, 07.04.2022

2022-04-07T11:16

2022-04-07T11:16

2022-04-07T11:55

в мире

белоруссия

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МИНСК, 7 апр – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что скорость принятия санкций против Минска говорит, что они готовились давно, их бы ввели вне зависимости от событий на Украине."Скорость принятия санкций, а также глубина проработки свидетельствуют о том, что они готовились давно и тщательно. При этом понятно, что их бы ввели вне зависимости от развития российско-украинских отношений. Эти санкции были бы. Может быть, вводились бы не сразу, а несколькими пакетами. Но мы бы их получили в любом случае", - сказал Лукашенко на расширенном заседании совбеза. Его слова приводит агентство Sputnik Беларусь в четверг.Лукашенко подчеркнул, что в Белоруссии в целом готовились к подобному развитию событий. Он напомнил, что еще в начале пандемии говорил о том, что ее последствия будут очень серьезными в обозримом будущем. "Так оно и произошло. Тогда я предупредил всех о том, что речь идет о переделе мира. Сегодня об этом кто только ни говорит. То есть мы знали, что будет. По крайней мере, всех я предупреждал об этой тенденции. И тогда мы пытались принять определенные меры", - заметил белорусский президент.Глава государства также отметил важную поддержку России, прежде всего в экономическом плане. "Во время недавнего визита в Москву с президентом Путиным мы рассмотрели вопросы взаимовыгодного сотрудничества в промышленности, грузоперевозках, топливно-энергетической и финансовой сферах. Главное, мы одинаково оцениваем ситуацию, которая сложилась вокруг Беларуси и России", - сказал он.Президент также подчеркнул, что происходящее в том числе является частью глобального противостояния между США и Китаем. "Появился новый мощный игрок - Китай. Так вот, мимо походя, пытаются разобраться с Россией и с Беларусью. То есть это часть того глобального, которое всем нам в ближайшее время предстоит лицезреть. Будет очень плохо, если союз Беларуси и России не устоит. Будет очень плохо, мягко говоря", - подчеркнул Лукашенко.Россия 24 февраля начала военную операцию по демилитаризации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". В ответ западные страны ввели ряд новых антироссийских санкций. Многие иностранные компании приостановили работу в РФ. Ограничительные меры также коснулись Белоруссии, которую Запад обвинил в поддержке российской военной спецоперации на Украине.

https://ria.ru/20220402/belorussiya-1781466017.html

https://ria.ru/20220407/sanktsii-1782240389.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, белоруссия