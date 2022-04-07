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В ЛНР зафиксировали за сутки шесть обстрелов по двум населенным пунктам - РИА Новости, 07.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220407/lnr-1782209045.html
В ЛНР зафиксировали за сутки шесть обстрелов по двум населенным пунктам
В ЛНР зафиксировали за сутки шесть обстрелов по двум населенным пунктам - РИА Новости, 07.04.2022
В ЛНР зафиксировали за сутки шесть обстрелов по двум населенным пунктам
За истекшие сутки в Луганской народной республике зафиксировано шесть обстрелов по Донецкому и Калиново, украинские войска в том числе выпустили 50 снарядов из... РИА Новости, 07.04.2022
2022-04-07T07:10
2022-04-07T07:18
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
луганская народная республика
украина
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. За истекшие сутки в Луганской народной республике зафиксировано шесть обстрелов по Донецкому и Калиново, украинские войска в том числе выпустили 50 снарядов из БМ-21 "Град", говорится в сообщении представительства ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220406/ranenye-1782196307.html
луганская народная республика
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в мире, луганская народная республика, украина
07:10 07.04.2022 (обновлено: 07:18 07.04.2022)
 
В ЛНР зафиксировали за сутки шесть обстрелов по двум населенным пунктам

В ЛНР зафиксировали за сутки шесть обстрелов по населенным пунктам Донецкий и Калиново

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМужчина демонстрирует осколки снаряда
Мужчина демонстрирует осколки снаряда - РИА Новости, 1920, 07.04.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Мужчина демонстрирует осколки снаряда
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. За истекшие сутки в Луганской народной республике зафиксировано шесть обстрелов по Донецкому и Калиново, украинские войска в том числе выпустили 50 снарядов из БМ-21 "Град", говорится в сообщении представительства ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Сводка представительства ЛНР в СЦКК за истекшие сутки, 06 апреля. Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксировано 6 обстрелов по двум населенным пунктам, Донецкий и Калиново. В ходе обстрелов противник применял реактивные системы залпового огня БМ-21 "Град" (50 снарядов), артиллерийские орудия калибра 152 мм и 122 мм (22 снаряда), минометы калибра 120 мм (20мин). В результате обстрелов, в н.п. Донецкий разрушено и повреждено 7 жилых домов", - сообщили в представительстве республики.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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