07:10 07.04.2022 (обновлено: 07:18 07.04.2022)
В ЛНР зафиксировали за сутки шесть обстрелов по двум населенным пунктам
В ЛНР зафиксировали за сутки шесть обстрелов по населенным пунктам Донецкий и Калиново
Мужчина демонстрирует осколки снаряда
МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. За истекшие сутки в Луганской народной республике зафиксировано шесть обстрелов по Донецкому и Калиново, украинские войска в том числе выпустили 50 снарядов из БМ-21 "Град", говорится в сообщении представительства ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Сводка представительства ЛНР в СЦКК за истекшие сутки, 06 апреля. Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксировано 6 обстрелов по двум населенным пунктам, Донецкий и Калиново. В ходе обстрелов противник применял реактивные системы залпового огня БМ-21 "Град" (50 снарядов), артиллерийские орудия калибра 152 мм и 122 мм (22 снаряда), минометы калибра 120 мм (20мин). В результате обстрелов, в н.п. Донецкий разрушено и повреждено 7 жилых домов", - сообщили в представительстве республики.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.