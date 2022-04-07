https://ria.ru/20220407/lnr-1782209045.html

В ЛНР зафиксировали за сутки шесть обстрелов по двум населенным пунктам

В ЛНР зафиксировали за сутки шесть обстрелов по двум населенным пунктам - РИА Новости, 07.04.2022

В ЛНР зафиксировали за сутки шесть обстрелов по двум населенным пунктам

За истекшие сутки в Луганской народной республике зафиксировано шесть обстрелов по Донецкому и Калиново, украинские войска в том числе выпустили 50 снарядов из... РИА Новости, 07.04.2022

2022-04-07T07:10

2022-04-07T07:10

2022-04-07T07:18

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

луганская народная республика

украина

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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. За истекшие сутки в Луганской народной республике зафиксировано шесть обстрелов по Донецкому и Калиново, украинские войска в том числе выпустили 50 снарядов из БМ-21 "Град", говорится в сообщении представительства ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220406/ranenye-1782196307.html

луганская народная республика

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, луганская народная республика, украина