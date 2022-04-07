https://ria.ru/20220407/levis-1782201708.html

Levi Strauss не планирует возобновлять работу в России в ближайшее время

Levi Strauss не планирует возобновлять работу в России в ближайшее время - РИА Новости, 07.04.2022

Levi Strauss не планирует возобновлять работу в России в ближайшее время

Известный производитель одежды, в частности джинсов, компания Levi Strauss заявила, что, скорее всего, не возобновит работу в России в ближайшее время, сообщает РИА Новости, 07.04.2022

2022-04-07T01:58

2022-04-07T01:58

2022-04-07T01:58

россия

экономика

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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Известный производитель одежды, в частности джинсов, компания Levi Strauss заявила, что, скорее всего, не возобновит работу в России в ближайшее время, сообщает газета Financial Times."Учитывая нынешнюю ситуацию, я не думаю, что в ближайшее время мы вернемся в бизнес в полную силу", - сказал глава компании Чип Берг газете, отметив, что по прогнозам в 2022 году прибыль от российского рынка не ожидается.По словам Берга, компания все еще выплачивает зарплату 800 сотрудникам в России. Он также отмети, что в России условия для западных компаний "действительно сложные".Компания 7 марта сообщила, что "временно" прекращает работу в России. Российский совет торговых центров в конце марта заявил, что Levi's не отказывается от российского рынка и принимает меры для возобновления коммерческой деятельности в стране.

https://ria.ru/20220330/lpp-1780828977.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

россия, экономика