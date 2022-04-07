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Levi Strauss не планирует возобновлять работу в России в ближайшее время - РИА Новости, 07.04.2022
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Levi Strauss не планирует возобновлять работу в России в ближайшее время
Levi Strauss не планирует возобновлять работу в России в ближайшее время - РИА Новости, 07.04.2022
Levi Strauss не планирует возобновлять работу в России в ближайшее время
Известный производитель одежды, в частности джинсов, компания Levi Strauss заявила, что, скорее всего, не возобновит работу в России в ближайшее время, сообщает РИА Новости, 07.04.2022
2022-04-07T01:58
2022-04-07T01:58
россия
экономика
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Известный производитель одежды, в частности джинсов, компания Levi Strauss заявила, что, скорее всего, не возобновит работу в России в ближайшее время, сообщает газета Financial Times."Учитывая нынешнюю ситуацию, я не думаю, что в ближайшее время мы вернемся в бизнес в полную силу", - сказал глава компании Чип Берг газете, отметив, что по прогнозам в 2022 году прибыль от российского рынка не ожидается.По словам Берга, компания все еще выплачивает зарплату 800 сотрудникам в России. Он также отмети, что в России условия для западных компаний "действительно сложные".Компания 7 марта сообщила, что "временно" прекращает работу в России. Российский совет торговых центров в конце марта заявил, что Levi's не отказывается от российского рынка и принимает меры для возобновления коммерческой деятельности в стране.
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россия, экономика
01:58 07.04.2022
 
Levi Strauss не планирует возобновлять работу в России в ближайшее время

Компания Levi Strauss не планирует возобновлять работу в России в ближайшее время

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкОформление витрин
Оформление витрин - РИА Новости, 1920, 07.04.2022
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Известный производитель одежды, в частности джинсов, компания Levi Strauss заявила, что, скорее всего, не возобновит работу в России в ближайшее время, сообщает газета Financial Times.
"Учитывая нынешнюю ситуацию, я не думаю, что в ближайшее время мы вернемся в бизнес в полную силу", - сказал глава компании Чип Берг газете, отметив, что по прогнозам в 2022 году прибыль от российского рынка не ожидается.
По словам Берга, компания все еще выплачивает зарплату 800 сотрудникам в России. Он также отмети, что в России условия для западных компаний "действительно сложные".
Компания 7 марта сообщила, что "временно" прекращает работу в России. Российский совет торговых центров в конце марта заявил, что Levi's не отказывается от российского рынка и принимает меры для возобновления коммерческой деятельности в стране.
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