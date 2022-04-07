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В парламенте Молдавии зарегистрировали закон о запрете георгиевской ленты - РИА Новости, 07.04.2022
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В парламенте Молдавии зарегистрировали закон о запрете георгиевской ленты
В парламенте Молдавии зарегистрировали закон о запрете георгиевской ленты - РИА Новости, 07.04.2022
В парламенте Молдавии зарегистрировали закон о запрете георгиевской ленты
Закон о запрете георгиевской ленточки был зарегистрирован в парламенте Молдавии, сообщила депутат оппозиционного блока "Коммунисты и социалисты" Елена... РИА Новости, 07.04.2022
2022-04-07T16:42
2022-04-07T16:42
в мире
игорь гросу
молдавия
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КИШИНЕВ, 7 апр - РИА Новости. Закон о запрете георгиевской ленточки был зарегистрирован в парламенте Молдавии, сообщила депутат оппозиционного блока "Коммунисты и социалисты" Елена Боднаренко.Ранее спикер парламента Игорь Гросу допустил, что власти Молдавии могут запретить символы V и Z, а также георгиевскую ленточку как символы, которые продвигают идеи "войны и ненависти". Буквы Z и V, нанесенные на борта российской военной техники, участвующей в военной спецоперации на Украине, стали неофициальными символами поддержки операции."Сегодня за ночь появился закон о запрете георгиевской ленточки", - заявила Боднаренко на заседании парламента.Ее коллега по блоку Богдан Цырдя отметил в Telegram-канале, что в рабочую повестку парламента на ближайшие две недели включен законопроект о внесении поправок в кодекс о правонарушениях, который "вводит жесткие штрафы и наказания за продвижение георгиевской ленты, символов Z, V и так далее".Депутаты от оппозиции настаивали на исключении этого вопроса из повестки, поскольку заседание профильной комиссии по обсуждению этой инициативы прошло без их участия. Требование блока "Коммунисты и социалисты" не нашло поддержки в парламенте.Акция "Георгиевская ленточка" посвящена Победе в Великой Отечественной войне. Идея возникла в 2005 году в агентстве РИА Новости, которое сейчас входит в МИА "Россия сегодня". Тогда же прошло первое мероприятие, и с тех пор повязывать ленточку накануне 9 мая стало традицией.
https://ria.ru/20211217/latviya-1764223010.html
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в мире, игорь гросу, молдавия
16:42 07.04.2022
 
В парламенте Молдавии зарегистрировали закон о запрете георгиевской ленты

В парламенте Молдавии зарегистрировали закон о запрете ношения георгиевской ленточки

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкГеоргиевская ленточка
Георгиевская ленточка - РИА Новости, 1920, 07.04.2022
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Георгиевская ленточка
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КИШИНЕВ, 7 апр - РИА Новости. Закон о запрете георгиевской ленточки был зарегистрирован в парламенте Молдавии, сообщила депутат оппозиционного блока "Коммунисты и социалисты" Елена Боднаренко.
Ранее спикер парламента Игорь Гросу допустил, что власти Молдавии могут запретить символы V и Z, а также георгиевскую ленточку как символы, которые продвигают идеи "войны и ненависти". Буквы Z и V, нанесенные на борта российской военной техники, участвующей в военной спецоперации на Украине, стали неофициальными символами поддержки операции.
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"Сегодня за ночь появился закон о запрете георгиевской ленточки", - заявила Боднаренко на заседании парламента.
Ее коллега по блоку Богдан Цырдя отметил в Telegram-канале, что в рабочую повестку парламента на ближайшие две недели включен законопроект о внесении поправок в кодекс о правонарушениях, который "вводит жесткие штрафы и наказания за продвижение георгиевской ленты, символов Z, V и так далее".
Депутаты от оппозиции настаивали на исключении этого вопроса из повестки, поскольку заседание профильной комиссии по обсуждению этой инициативы прошло без их участия. Требование блока "Коммунисты и социалисты" не нашло поддержки в парламенте.
Акция "Георгиевская ленточка" посвящена Победе в Великой Отечественной войне. Идея возникла в 2005 году в агентстве РИА Новости, которое сейчас входит в МИА "Россия сегодня". Тогда же прошло первое мероприятие, и с тех пор повязывать ленточку накануне 9 мая стало традицией.
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В миреИгорь ГросуМолдавия
 
 
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