https://ria.ru/20220407/lentochka-1782343571.html

В парламенте Молдавии зарегистрировали закон о запрете георгиевской ленты

В парламенте Молдавии зарегистрировали закон о запрете георгиевской ленты - РИА Новости, 07.04.2022

В парламенте Молдавии зарегистрировали закон о запрете георгиевской ленты

Закон о запрете георгиевской ленточки был зарегистрирован в парламенте Молдавии, сообщила депутат оппозиционного блока "Коммунисты и социалисты" Елена... РИА Новости, 07.04.2022

2022-04-07T16:42

2022-04-07T16:42

2022-04-07T16:42

в мире

игорь гросу

молдавия

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КИШИНЕВ, 7 апр - РИА Новости. Закон о запрете георгиевской ленточки был зарегистрирован в парламенте Молдавии, сообщила депутат оппозиционного блока "Коммунисты и социалисты" Елена Боднаренко.Ранее спикер парламента Игорь Гросу допустил, что власти Молдавии могут запретить символы V и Z, а также георгиевскую ленточку как символы, которые продвигают идеи "войны и ненависти". Буквы Z и V, нанесенные на борта российской военной техники, участвующей в военной спецоперации на Украине, стали неофициальными символами поддержки операции."Сегодня за ночь появился закон о запрете георгиевской ленточки", - заявила Боднаренко на заседании парламента.Ее коллега по блоку Богдан Цырдя отметил в Telegram-канале, что в рабочую повестку парламента на ближайшие две недели включен законопроект о внесении поправок в кодекс о правонарушениях, который "вводит жесткие штрафы и наказания за продвижение георгиевской ленты, символов Z, V и так далее".Депутаты от оппозиции настаивали на исключении этого вопроса из повестки, поскольку заседание профильной комиссии по обсуждению этой инициативы прошло без их участия. Требование блока "Коммунисты и социалисты" не нашло поддержки в парламенте.Акция "Георгиевская ленточка" посвящена Победе в Великой Отечественной войне. Идея возникла в 2005 году в агентстве РИА Новости, которое сейчас входит в МИА "Россия сегодня". Тогда же прошло первое мероприятие, и с тех пор повязывать ленточку накануне 9 мая стало традицией.

https://ria.ru/20211217/latviya-1764223010.html

https://ria.ru/20220323/litva-1779712608.html

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Ольга Маркова

Ольга Маркова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, игорь гросу, молдавия