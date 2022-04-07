https://ria.ru/20220407/lekarstva-1782304708.html
Жизненно важные лекарства почти не подорожали, заявил Мишустин
Жизненно важные лекарства почти не подорожали, заявил Мишустин - РИА Новости, 07.04.2022
Жизненно важные лекарства почти не подорожали, заявил Мишустин
Ситуация с лекарствами контролируется через систему маркировки, жизненно важные лекарства практически не подорожали, намного быстрее растут цены в коммерческом... РИА Новости, 07.04.2022
2022-04-07T14:41
2022-04-07T14:41
2022-04-07T15:09
общество
россия
михаил мишустин
отчет михаила мишустина о работе правительства в 2021 году
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/06/1782083112_0:286:3072:2014_1920x0_80_0_0_be944ea24c326f8ca6146b0ecb5cab98.jpg
МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Ситуация с лекарствами контролируется через систему маркировки, жизненно важные лекарства практически не подорожали, намного быстрее растут цены в коммерческом сегменте, заявил премьер-министр Михаил Мишустин."Ситуация с лекарствами делится на две части – это жизненно важные и все остальные. На жизненно важные мы контролируем цены через систему маркировки: видим и цены, объем, запасы в режиме онлайн и в разрезе каждой аптеки. Они по общей ситуации практически не подорожали, там до 5%. И этот рост, конечно, в основном обоснован ростом цен на субстанции, то что сейчас случилось за последний месяц особенно. Намного быстрее растут цены в коммерческом сегменте, это так же объясняется субстанциями и логистикой", - сообщил Мишустин во время отчета правительства в Госдуме.По его словам, правительство в полном объеме сохранило расходы на лекарственное обеспечение льготным категориям."Расходы на лекарственное обеспечение льготных категорий граждан мы все-таки сохранили в полном объеме, и Татьяна Алексеевна (Голикова) активнейшим образом этим занимается. Дальше у нас включается государственное регулирование в случае, если за месяц цены растут более чем на 30%. Мы также поддерживаем отечественные лекарства – те самые льготные кредиты для системообразующих предприятий, куда входят предприятия фармацевтики", - сказал Мишустин.Он добавил, что ограничения на поставки лекарственных препаратов в РФ пока не вводились."Это очень важно сегодня, что пока ограничения на поставки лекарственных препаратов в России не вводились, я очень надеюсь, что мы стабилизируем эту ситуацию", - сообщил Мишустин во время отчета правительства в Госдуме.Также по его словам, сейчас упрощены процедуры ввоза и продажи лекарств."Ввоз и продажа иностранных лекарств при наличии этикетки - теперь можно, да, и содержания информации о препарате. Все упростили. Упростили также порядок регистрации, обращения лекарственных средств, лицензирования и также даем опережающее авансирование, в том числе на закупку медицинской продукции, которая включена в систему тарифа по ОМС", - сказал Мишустин.
https://ria.ru/20220405/preparat-1781862924.html
https://ria.ru/20220406/preparat-1782018870.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/06/1782083112_343:0:3072:2047_1920x0_80_0_0_031ba1c564ec3395ce83b52fb6426d0e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, михаил мишустин, отчет михаила мишустина о работе правительства в 2021 году
14:41 07.04.2022 (обновлено: 15:09 07.04.2022)
Жизненно важные лекарства почти не подорожали, заявил Мишустин
Премьер Мишустин: жизненно важные лекарства практически не подорожали
МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Ситуация с лекарствами контролируется через систему маркировки, жизненно важные лекарства практически не подорожали, намного быстрее растут цены в коммерческом сегменте, заявил премьер-министр Михаил Мишустин.
"Ситуация с лекарствами делится на две части – это жизненно важные и все остальные. На жизненно важные мы контролируем цены через систему маркировки: видим и цены, объем, запасы в режиме онлайн и в разрезе каждой аптеки. Они по общей ситуации практически не подорожали, там до 5%. И этот рост, конечно, в основном обоснован ростом цен на субстанции, то что сейчас случилось за последний месяц особенно. Намного быстрее растут цены в коммерческом сегменте, это так же объясняется субстанциями и логистикой", - сообщил Мишустин во время отчета правительства в Госдуме
.
По его словам, правительство в полном объеме сохранило расходы на лекарственное обеспечение льготным категориям.
"Расходы на лекарственное обеспечение льготных категорий граждан мы все-таки сохранили в полном объеме, и Татьяна Алексеевна (Голикова) активнейшим образом этим занимается. Дальше у нас включается государственное регулирование в случае, если за месяц цены растут более чем на 30%. Мы также поддерживаем отечественные лекарства – те самые льготные кредиты для системообразующих предприятий, куда входят предприятия фармацевтики", - сказал Мишустин.
Он добавил, что ограничения на поставки лекарственных препаратов в РФ пока не вводились.
"Это очень важно сегодня, что пока ограничения на поставки лекарственных препаратов в России не вводились, я очень надеюсь, что мы стабилизируем эту ситуацию", - сообщил Мишустин во время отчета правительства в Госдуме.
Также по его словам, сейчас упрощены процедуры ввоза и продажи лекарств.
"Ввоз и продажа иностранных лекарств при наличии этикетки - теперь можно, да, и содержания информации о препарате. Все упростили. Упростили также порядок регистрации, обращения лекарственных средств, лицензирования и также даем опережающее авансирование, в том числе на закупку медицинской продукции, которая включена в систему тарифа по ОМС", - сказал Мишустин.