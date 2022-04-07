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Жизненно важные лекарства почти не подорожали, заявил Мишустин - РИА Новости, 07.04.2022
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Жизненно важные лекарства почти не подорожали, заявил Мишустин
Жизненно важные лекарства почти не подорожали, заявил Мишустин - РИА Новости, 07.04.2022
Жизненно важные лекарства почти не подорожали, заявил Мишустин
Ситуация с лекарствами контролируется через систему маркировки, жизненно важные лекарства практически не подорожали, намного быстрее растут цены в коммерческом... РИА Новости, 07.04.2022
2022-04-07T14:41
2022-04-07T15:09
общество
россия
михаил мишустин
отчет михаила мишустина о работе правительства в 2021 году
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Ситуация с лекарствами контролируется через систему маркировки, жизненно важные лекарства практически не подорожали, намного быстрее растут цены в коммерческом сегменте, заявил премьер-министр Михаил Мишустин."Ситуация с лекарствами делится на две части – это жизненно важные и все остальные. На жизненно важные мы контролируем цены через систему маркировки: видим и цены, объем, запасы в режиме онлайн и в разрезе каждой аптеки. Они по общей ситуации практически не подорожали, там до 5%. И этот рост, конечно, в основном обоснован ростом цен на субстанции, то что сейчас случилось за последний месяц особенно. Намного быстрее растут цены в коммерческом сегменте, это так же объясняется субстанциями и логистикой", - сообщил Мишустин во время отчета правительства в Госдуме.По его словам, правительство в полном объеме сохранило расходы на лекарственное обеспечение льготным категориям."Расходы на лекарственное обеспечение льготных категорий граждан мы все-таки сохранили в полном объеме, и Татьяна Алексеевна (Голикова) активнейшим образом этим занимается. Дальше у нас включается государственное регулирование в случае, если за месяц цены растут более чем на 30%. Мы также поддерживаем отечественные лекарства – те самые льготные кредиты для системообразующих предприятий, куда входят предприятия фармацевтики", - сказал Мишустин.Он добавил, что ограничения на поставки лекарственных препаратов в РФ пока не вводились."Это очень важно сегодня, что пока ограничения на поставки лекарственных препаратов в России не вводились, я очень надеюсь, что мы стабилизируем эту ситуацию", - сообщил Мишустин во время отчета правительства в Госдуме.Также по его словам, сейчас упрощены процедуры ввоза и продажи лекарств."Ввоз и продажа иностранных лекарств при наличии этикетки - теперь можно, да, и содержания информации о препарате. Все упростили. Упростили также порядок регистрации, обращения лекарственных средств, лицензирования и также даем опережающее авансирование, в том числе на закупку медицинской продукции, которая включена в систему тарифа по ОМС", - сказал Мишустин.
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общество, россия, михаил мишустин, отчет михаила мишустина о работе правительства в 2021 году
14:41 07.04.2022 (обновлено: 15:09 07.04.2022)
 
Жизненно важные лекарства почти не подорожали, заявил Мишустин

Премьер Мишустин: жизненно важные лекарства практически не подорожали

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкАптека
Аптека - РИА Новости, 1920, 07.04.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Ситуация с лекарствами контролируется через систему маркировки, жизненно важные лекарства практически не подорожали, намного быстрее растут цены в коммерческом сегменте, заявил премьер-министр Михаил Мишустин.
"Ситуация с лекарствами делится на две части – это жизненно важные и все остальные. На жизненно важные мы контролируем цены через систему маркировки: видим и цены, объем, запасы в режиме онлайн и в разрезе каждой аптеки. Они по общей ситуации практически не подорожали, там до 5%. И этот рост, конечно, в основном обоснован ростом цен на субстанции, то что сейчас случилось за последний месяц особенно. Намного быстрее растут цены в коммерческом сегменте, это так же объясняется субстанциями и логистикой", - сообщил Мишустин во время отчета правительства в Госдуме.
По его словам, правительство в полном объеме сохранило расходы на лекарственное обеспечение льготным категориям.
"Расходы на лекарственное обеспечение льготных категорий граждан мы все-таки сохранили в полном объеме, и Татьяна Алексеевна (Голикова) активнейшим образом этим занимается. Дальше у нас включается государственное регулирование в случае, если за месяц цены растут более чем на 30%. Мы также поддерживаем отечественные лекарства – те самые льготные кредиты для системообразующих предприятий, куда входят предприятия фармацевтики", - сказал Мишустин.
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Он добавил, что ограничения на поставки лекарственных препаратов в РФ пока не вводились.
"Это очень важно сегодня, что пока ограничения на поставки лекарственных препаратов в России не вводились, я очень надеюсь, что мы стабилизируем эту ситуацию", - сообщил Мишустин во время отчета правительства в Госдуме.
Также по его словам, сейчас упрощены процедуры ввоза и продажи лекарств.
"Ввоз и продажа иностранных лекарств при наличии этикетки - теперь можно, да, и содержания информации о препарате. Все упростили. Упростили также порядок регистрации, обращения лекарственных средств, лицензирования и также даем опережающее авансирование, в том числе на закупку медицинской продукции, которая включена в систему тарифа по ОМС", - сказал Мишустин.
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ОбществоРоссияМихаил МишустинОтчет Михаила Мишустина о работе правительства в 2021 году
 
 
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