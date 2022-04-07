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Депздрав Москвы опроверг сообщения о дефиците лекарств от астмы в больницах - РИА Новости, 07.04.2022
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Депздрав Москвы опроверг сообщения о дефиците лекарств от астмы в больницах
Депздрав Москвы опроверг сообщения о дефиците лекарств от астмы в больницах - РИА Новости, 07.04.2022
Депздрав Москвы опроверг сообщения о дефиците лекарств от астмы в больницах
Столичный департамент здравоохранения сообщил на официальном сайте, что информация о том, что в московских клиниках наблюдается дефицит лекарственных препаратов РИА Новости, 07.04.2022
2022-04-07T14:28
2022-04-07T14:28
общество
москва
здоровье - общество
россия
санкции в отношении россии
департамент здравоохранения г. москвы
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Столичный департамент здравоохранения сообщил на официальном сайте, что информация о том, что в московских клиниках наблюдается дефицит лекарственных препаратов для пациентов с астмой, не соответствует действительности.Департамент подчеркивает, что, по данным информации в соцсетях, в московских клиниках якобы наблюдается дефицит лекарственных препаратов для пациентов с астмой."Департамент здравоохранения города Москвы выступает с официальным опровержением. Департамент не подтверждает факт получения письма с просьбой осуществить закупку препаратов с конкретными торговыми наименованиями и отправку подобных писем в медицинские организации. В медицинских организациях, подведомственных департаменту здравоохранения Москвы, проблем с препаратами для лечения астмы нет", - говорится в сообщении.Отмечается, что на сегодняшний день в столице создан достаточный запас этих препаратов для обеспечения льготных категорий граждан."Обращаем внимание, что государственные закупки лекарственных препаратов, в том числе "Беродуал", "Атровент", "Пульмикорт", проводятся по международным непатентованным наименованиям уже в течение нескольких лет. В данный момент на складе и в аптечных организациях Центра лекарственного обеспечения департамента здравоохранения города Москвы имеются в достаточном количестве препараты этих МНН под другими торговыми наименованиями, которые являются полными аналогами указанных лекарств. Что касается препарата "Пульмикорт", используемого через небулайзер, сообщаем, что на территории РФ зарегистрированы дженерики, разрешенные для применения у детей в возрасте от 6 месяцев. Все они также закуплены и имеются в достаточном количестве на складе льготного лекарственного обеспечения", - говорится в сообщении.Уточняется, что городские поликлиники обеспечены в достаточном количестве всеми необходимыми вакцинами для иммунопрофилактики. "На данный момент для вакцинации продолжает использоваться препарат под торговым наименованием "Пентаксим", для вакцинации против ротавирусной инфекции поставляется вакцина "РОТА-V-Эйд", а для вакцинации против гепатита А имеется в наличии отечественная вакцина "Альгавак М", - дополняется в сообщении.
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общество, москва, здоровье - общество, россия, санкции в отношении россии, департамент здравоохранения г. москвы
14:28 07.04.2022
 
Депздрав Москвы опроверг сообщения о дефиците лекарств от астмы в больницах

Депздрав Москвы: дефицита лекарств для пациентов с астмой в клиниках не наблюдается

© Fotolia / Sherry YoungНебулайзер
Небулайзер - РИА Новости, 1920, 07.04.2022
© Fotolia / Sherry Young
Небулайзер. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Столичный департамент здравоохранения сообщил на официальном сайте, что информация о том, что в московских клиниках наблюдается дефицит лекарственных препаратов для пациентов с астмой, не соответствует действительности.
Департамент подчеркивает, что, по данным информации в соцсетях, в московских клиниках якобы наблюдается дефицит лекарственных препаратов для пациентов с астмой.
"Департамент здравоохранения города Москвы выступает с официальным опровержением. Департамент не подтверждает факт получения письма с просьбой осуществить закупку препаратов с конкретными торговыми наименованиями и отправку подобных писем в медицинские организации. В медицинских организациях, подведомственных департаменту здравоохранения Москвы, проблем с препаратами для лечения астмы нет", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на сегодняшний день в столице создан достаточный запас этих препаратов для обеспечения льготных категорий граждан.
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"Обращаем внимание, что государственные закупки лекарственных препаратов, в том числе "Беродуал", "Атровент", "Пульмикорт", проводятся по международным непатентованным наименованиям уже в течение нескольких лет. В данный момент на складе и в аптечных организациях Центра лекарственного обеспечения департамента здравоохранения города Москвы имеются в достаточном количестве препараты этих МНН под другими торговыми наименованиями, которые являются полными аналогами указанных лекарств. Что касается препарата "Пульмикорт", используемого через небулайзер, сообщаем, что на территории РФ зарегистрированы дженерики, разрешенные для применения у детей в возрасте от 6 месяцев. Все они также закуплены и имеются в достаточном количестве на складе льготного лекарственного обеспечения", - говорится в сообщении.
Уточняется, что городские поликлиники обеспечены в достаточном количестве всеми необходимыми вакцинами для иммунопрофилактики. "На данный момент для вакцинации продолжает использоваться препарат под торговым наименованием "Пентаксим", для вакцинации против ротавирусной инфекции поставляется вакцина "РОТА-V-Эйд", а для вакцинации против гепатита А имеется в наличии отечественная вакцина "Альгавак М", - дополняется в сообщении.
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