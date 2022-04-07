https://ria.ru/20220407/lekarstva-1782296723.html
Мишустин назвал трудности с поставками импортных лекарств временными
Мишустин назвал трудности с поставками импортных лекарств временными - РИА Новости, 07.04.2022
Мишустин назвал трудности с поставками импортных лекарств временными
При таком жестком транспортном эмбарго России возникают трудности по лекарствам, но они временные, считает глава правительства РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 07.04.2022
2022-04-07T14:14
2022-04-07T14:14
2022-04-07T14:26
россия
михаил мишустин
отчет михаила мишустина о работе правительства в 2021 году
госдума рф
экономика
здоровье - общество
правительство рф
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. При таком жестком транспортном эмбарго России возникают трудности по лекарствам, но они временные, считает глава правительства РФ Михаил Мишустин."При таком жестком транспортном эмбарго или фактически закрытии всей логистики, конечно, возникают объективно эти трудности (с импортными лекарствами). Я верю, что эти трудности временные. Наша цель - это естественно максимальное собственное производство", - сказал Мишустин, выступая на отчете правительства в Госдуме.По его словам, за 10 лет в РФ построено 40 новых заводов, примерно производятся 77% международных непатентованных жизненно важных лекарств и примерно около 50% коммерческих. "Всего за полтора года произвели десятки новых лекарств, включая целый ряд вакцин от ковида", - отметил премьер.
https://ria.ru/20220406/preparat-1782018870.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, михаил мишустин, отчет михаила мишустина о работе правительства в 2021 году, госдума рф, экономика, здоровье - общество, правительство рф
14:14 07.04.2022 (обновлено: 14:26 07.04.2022)
Мишустин назвал трудности с поставками импортных лекарств временными
Премьер Мишустин назвал трудности с поставками импортных лекарств временными