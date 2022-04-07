https://ria.ru/20220407/lekarstva-1782296723.html

Мишустин назвал трудности с поставками импортных лекарств временными

Мишустин назвал трудности с поставками импортных лекарств временными - РИА Новости, 07.04.2022

Мишустин назвал трудности с поставками импортных лекарств временными

При таком жестком транспортном эмбарго России возникают трудности по лекарствам, но они временные, считает глава правительства РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 07.04.2022

2022-04-07T14:14

2022-04-07T14:14

2022-04-07T14:26

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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. При таком жестком транспортном эмбарго России возникают трудности по лекарствам, но они временные, считает глава правительства РФ Михаил Мишустин."При таком жестком транспортном эмбарго или фактически закрытии всей логистики, конечно, возникают объективно эти трудности (с импортными лекарствами). Я верю, что эти трудности временные. Наша цель - это естественно максимальное собственное производство", - сказал Мишустин, выступая на отчете правительства в Госдуме.По его словам, за 10 лет в РФ построено 40 новых заводов, примерно производятся 77% международных непатентованных жизненно важных лекарств и примерно около 50% коммерческих. "Всего за полтора года произвели десятки новых лекарств, включая целый ряд вакцин от ковида", - отметил премьер.

https://ria.ru/20220406/preparat-1782018870.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

россия, михаил мишустин, отчет михаила мишустина о работе правительства в 2021 году, госдума рф, экономика, здоровье - общество, правительство рф