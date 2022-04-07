https://ria.ru/20220407/lekarstva-1782290801.html
Производители лекарства от астмы продолжают работу в России
Производители лекарства от астмы продолжают работу в России - РИА Новости, 07.04.2022
Производители лекарства от астмы продолжают работу в России
Препараты от астмы производятся и поставляются в нормальном режиме, производители и поставщики, в том числе иностранные, продолжают работу, заявил РИА Новости... РИА Новости, 07.04.2022
2022-04-07T13:50
2022-04-07T13:50
2022-04-07T13:55
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
общество
здоровье - общество
россия
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Препараты от астмы производятся и поставляются в нормальном режиме, производители и поставщики, в том числе иностранные, продолжают работу, заявил РИА Новости помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.Ранее Telegram-канал Baza сообщил, что главным врачам столичных медучреждений пришло письмо от вице-премьера РФ Татьяны Голиковой с просьбой по возможности закупить препараты "Беродуал", "Атровент" и "Будесонид", так как их больше не будут вводить в Россию. Кроме того, по сообщению канала врачи также жалуются на нехватку профилактических вакцин иностранного производства."Эта информация не соответствует действительности и является фейком, такие письма не направлялись. Лекарства производятся и поставляются в нормальном режиме", - сказал Кузнецов.Он отметил, что производители и поставщики, в том числе иностранные, продолжают работу. Все вакцины в рамках национального календаря прививок и календаря по эпидпоказаниям имеются в достаточном количестве, уточнил Кузнецов.
https://ria.ru/20220406/preparat-1782018870.html
https://ria.ru/20220405/tseny-1781840781.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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министерство здравоохранения рф (минздрав россии), общество, здоровье - общество, россия
13:50 07.04.2022 (обновлено: 13:55 07.04.2022)
Производители лекарства от астмы продолжают работу в России
Минздрав: производители лекарства от астмы и поставщики продолжают работу в России