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Производители лекарства от астмы продолжают работу в России - РИА Новости, 07.04.2022
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Производители лекарства от астмы продолжают работу в России
Производители лекарства от астмы продолжают работу в России - РИА Новости, 07.04.2022
Производители лекарства от астмы продолжают работу в России
Препараты от астмы производятся и поставляются в нормальном режиме, производители и поставщики, в том числе иностранные, продолжают работу, заявил РИА Новости... РИА Новости, 07.04.2022
2022-04-07T13:50
2022-04-07T13:55
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
общество
здоровье - общество
россия
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Препараты от астмы производятся и поставляются в нормальном режиме, производители и поставщики, в том числе иностранные, продолжают работу, заявил РИА Новости помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.Ранее Telegram-канал Baza сообщил, что главным врачам столичных медучреждений пришло письмо от вице-премьера РФ Татьяны Голиковой с просьбой по возможности закупить препараты "Беродуал", "Атровент" и "Будесонид", так как их больше не будут вводить в Россию. Кроме того, по сообщению канала врачи также жалуются на нехватку профилактических вакцин иностранного производства."Эта информация не соответствует действительности и является фейком, такие письма не направлялись. Лекарства производятся и поставляются в нормальном режиме", - сказал Кузнецов.Он отметил, что производители и поставщики, в том числе иностранные, продолжают работу. Все вакцины в рамках национального календаря прививок и календаря по эпидпоказаниям имеются в достаточном количестве, уточнил Кузнецов.
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министерство здравоохранения рф (минздрав россии), общество, здоровье - общество, россия
13:50 07.04.2022 (обновлено: 13:55 07.04.2022)
 
Производители лекарства от астмы продолжают работу в России

Минздрав: производители лекарства от астмы и поставщики продолжают работу в России

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкФармацевт в аптеке
Фармацевт в аптеке - РИА Новости, 1920, 07.04.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Фармацевт в аптеке
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Препараты от астмы производятся и поставляются в нормальном режиме, производители и поставщики, в том числе иностранные, продолжают работу, заявил РИА Новости помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.
Ранее Telegram-канал Baza сообщил, что главным врачам столичных медучреждений пришло письмо от вице-премьера РФ Татьяны Голиковой с просьбой по возможности закупить препараты "Беродуал", "Атровент" и "Будесонид", так как их больше не будут вводить в Россию. Кроме того, по сообщению канала врачи также жалуются на нехватку профилактических вакцин иностранного производства.
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"Эта информация не соответствует действительности и является фейком, такие письма не направлялись. Лекарства производятся и поставляются в нормальном режиме", - сказал Кузнецов.
Он отметил, что производители и поставщики, в том числе иностранные, продолжают работу. Все вакцины в рамках национального календаря прививок и календаря по эпидпоказаниям имеются в достаточном количестве, уточнил Кузнецов.
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