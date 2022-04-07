https://ria.ru/20220407/lavrov-1782297489.html
Лавров рассказал об украинском варианте соглашения по итогам переговоров
Лавров рассказал об украинском варианте соглашения по итогам переговоров - РИА Новости, 07.04.2022
Лавров рассказал об украинском варианте соглашения по итогам переговоров
Украина ранее обязалась, что гарантии безопасности не будут распространяться на Крым, но в новом варианте договора этот пункт отсутствует, взамен - размытые... РИА Новости, 07.04.2022
2022-04-07T14:17
2022-04-07T14:17
2022-04-07T15:53
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МОСКВА, 7 апр – РИА Новости. Украина ранее обязалась, что гарантии безопасности не будут распространяться на Крым, но в новом варианте договора этот пункт отсутствует, взамен - размытые формулировки, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров."Напомню, в том Стамбульском документе украинцы четко сформулировали, что будущие гарантии безопасности Украины не распространяются на Крым и Севастополь. Во вчерашнем же проекте эта четкая констатация отсутствует", - сказал министр.По словам Лаврова, вместо нее предлагаются "размытые формулировки о некоем эффективном контроле по состоянию на 23 февраля".Кроме того, отметил глава МИД РФ, фигурирует идея вынести проблемы Крыма и Донбасса на встречу президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского.
https://ria.ru/20220407/peregovory-1782298974.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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в мире, сергей лавров, севастополь, россия, украина
14:17 07.04.2022 (обновлено: 15:53 07.04.2022)
Лавров рассказал об украинском варианте соглашения по итогам переговоров
Глава МИД Лавров: Украина изменила проект соглашений, убрав из них Крым
МОСКВА, 7 апр – РИА Новости. Украина ранее обязалась, что гарантии безопасности не будут распространяться на Крым, но в новом варианте договора этот пункт отсутствует, взамен - размытые формулировки, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
"Напомню, в том Стамбульском документе украинцы четко сформулировали, что будущие гарантии безопасности Украины
не распространяются на Крым и Севастополь
. Во вчерашнем же проекте эта четкая констатация отсутствует", - сказал министр.
По словам Лаврова, вместо нее предлагаются "размытые формулировки о некоем эффективном контроле по состоянию на 23 февраля".
Кроме того, отметил глава МИД РФ, фигурирует идея вынести проблемы Крыма и Донбасса на встречу президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского.