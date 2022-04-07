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Лавров рассказал об украинском варианте соглашения по итогам переговоров - РИА Новости, 07.04.2022
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Лавров рассказал об украинском варианте соглашения по итогам переговоров
Лавров рассказал об украинском варианте соглашения по итогам переговоров - РИА Новости, 07.04.2022
Лавров рассказал об украинском варианте соглашения по итогам переговоров
Украина ранее обязалась, что гарантии безопасности не будут распространяться на Крым, но в новом варианте договора этот пункт отсутствует, взамен - размытые... РИА Новости, 07.04.2022
2022-04-07T14:17
2022-04-07T15:53
в мире
сергей лавров
севастополь
россия
украина
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МОСКВА, 7 апр – РИА Новости. Украина ранее обязалась, что гарантии безопасности не будут распространяться на Крым, но в новом варианте договора этот пункт отсутствует, взамен - размытые формулировки, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров."Напомню, в том Стамбульском документе украинцы четко сформулировали, что будущие гарантии безопасности Украины не распространяются на Крым и Севастополь. Во вчерашнем же проекте эта четкая констатация отсутствует", - сказал министр.По словам Лаврова, вместо нее предлагаются "размытые формулировки о некоем эффективном контроле по состоянию на 23 февраля".Кроме того, отметил глава МИД РФ, фигурирует идея вынести проблемы Крыма и Донбасса на встречу президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского.
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севастополь
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в мире, сергей лавров, севастополь, россия, украина
14:17 07.04.2022 (обновлено: 15:53 07.04.2022)
 
Лавров рассказал об украинском варианте соглашения по итогам переговоров

Глава МИД Лавров: Украина изменила проект соглашений, убрав из них Крым

© Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
© Пресс-служба МИД РФ
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
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МОСКВА, 7 апр – РИА Новости. Украина ранее обязалась, что гарантии безопасности не будут распространяться на Крым, но в новом варианте договора этот пункт отсутствует, взамен - размытые формулировки, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
"Напомню, в том Стамбульском документе украинцы четко сформулировали, что будущие гарантии безопасности Украины не распространяются на Крым и Севастополь. Во вчерашнем же проекте эта четкая констатация отсутствует", - сказал министр.
По словам Лаврова, вместо нее предлагаются "размытые формулировки о некоем эффективном контроле по состоянию на 23 февраля".
Кроме того, отметил глава МИД РФ, фигурирует идея вынести проблемы Крыма и Донбасса на встречу президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 07.04.2022
Вчера, 14:20
Украина пытается подорвать ход переговоров с Россией, заявил Лавров
 
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