https://ria.ru/20220407/lavrov-1782297489.html

Лавров рассказал об украинском варианте соглашения по итогам переговоров

Лавров рассказал об украинском варианте соглашения по итогам переговоров - РИА Новости, 07.04.2022

Лавров рассказал об украинском варианте соглашения по итогам переговоров

Украина ранее обязалась, что гарантии безопасности не будут распространяться на Крым, но в новом варианте договора этот пункт отсутствует, взамен - размытые... РИА Новости, 07.04.2022

2022-04-07T14:17

2022-04-07T14:17

2022-04-07T15:53

в мире

сергей лавров

севастополь

россия

украина

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МОСКВА, 7 апр – РИА Новости. Украина ранее обязалась, что гарантии безопасности не будут распространяться на Крым, но в новом варианте договора этот пункт отсутствует, взамен - размытые формулировки, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров."Напомню, в том Стамбульском документе украинцы четко сформулировали, что будущие гарантии безопасности Украины не распространяются на Крым и Севастополь. Во вчерашнем же проекте эта четкая констатация отсутствует", - сказал министр.По словам Лаврова, вместо нее предлагаются "размытые формулировки о некоем эффективном контроле по состоянию на 23 февраля".Кроме того, отметил глава МИД РФ, фигурирует идея вынести проблемы Крыма и Донбасса на встречу президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского.

https://ria.ru/20220407/peregovory-1782298974.html

севастополь

россия

украина

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сергей лавров, севастополь, россия, украина