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Доллар по итогам торгов опустился ниже 76 рублей - РИА Новости, 07.04.2022
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Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве - РИА Новости, 1920, 09.03.2020
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
https://ria.ru/20220407/kurs-1782390819.html
Доллар по итогам торгов опустился ниже 76 рублей
Доллар по итогам торгов опустился ниже 76 рублей - РИА Новости, 07.04.2022
Доллар по итогам торгов опустился ниже 76 рублей
Рубль укрепился в четверг к доллару – до уровня 75,75 рубля, евро опустился до 81,45 рубля, следует из данных Московской биржи. РИА Новости, 07.04.2022
2022-04-07T20:02
2022-04-07T20:02
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
московская биржа
россия
динамика курсов валют
доллар
рубль
евро
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Рубль укрепился в четверг к доллару – до уровня 75,75 рубля, евро опустился до 81,45 рубля, следует из данных Московской биржи.Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) упал на 3,95 рубля, до 75,75 рубля, евро - на 5,55 рубля, до 81,45 рубля.Доллар в четверг дешевел до 74,26 рубля - минимума с 11 февраля, а евро - до 80,69 рубля - с октября 2021 года, следует из данных Московской биржи.
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экономика, московская биржа, россия, динамика курсов валют, доллар, рубль, евро, валюта
20:02 07.04.2022
 
Доллар по итогам торгов опустился ниже 76 рублей

Курс доллара на Мосбирже завершил день падением до 75,75 рубля, евро — до 81,45

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЭлектронное табло со знаками доллара и евро на одной из улиц в Москве
Электронное табло со знаками доллара и евро на одной из улиц в Москве - РИА Новости, 1920, 07.04.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Электронное табло со знаками доллара и евро на одной из улиц в Москве
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Рубль укрепился в четверг к доллару – до уровня 75,75 рубля, евро опустился до 81,45 рубля, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) упал на 3,95 рубля, до 75,75 рубля, евро - на 5,55 рубля, до 81,45 рубля.
Доллар в четверг дешевел до 74,26 рубля - минимума с 11 февраля, а евро - до 80,69 рубля - с октября 2021 года, следует из данных Московской биржи.
 
Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьЭкономикаМосковская биржаРоссияДинамика курсов валютДолларРубльевроВалюта
 
 
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