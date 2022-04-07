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Доллар по итогам торгов опустился ниже 76 рублей
Доллар по итогам торгов опустился ниже 76 рублей - РИА Новости, 07.04.2022
Доллар по итогам торгов опустился ниже 76 рублей
Рубль укрепился в четверг к доллару – до уровня 75,75 рубля, евро опустился до 81,45 рубля, следует из данных Московской биржи. РИА Новости, 07.04.2022
2022-04-07T20:02
2022-04-07T20:02
2022-04-07T20:02
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экономика
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евро
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Рубль укрепился в четверг к доллару – до уровня 75,75 рубля, евро опустился до 81,45 рубля, следует из данных Московской биржи.Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) упал на 3,95 рубля, до 75,75 рубля, евро - на 5,55 рубля, до 81,45 рубля.Доллар в четверг дешевел до 74,26 рубля - минимума с 11 февраля, а евро - до 80,69 рубля - с октября 2021 года, следует из данных Московской биржи.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, московская биржа, россия, динамика курсов валют, доллар, рубль, евро, валюта
Доллар по итогам торгов опустился ниже 76 рублей
Курс доллара на Мосбирже завершил день падением до 75,75 рубля, евро — до 81,45