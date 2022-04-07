https://ria.ru/20220407/kurs-1782353087.html

Курс доллара на пятницу составил 76,25 рубля, евро — 83,29 рубля

Курс доллара на пятницу составил 76,25 рубля, евро — 83,29 рубля - РИА Новости, 07.04.2022

Курс доллара на пятницу составил 76,25 рубля, евро — 83,29 рубля

Официальный курс доллара к рублю, установленный ЦБ РФ на пятницу, снизился на 6,3415 рубля - до 76,2547 рубля, курс евро - на 7,3068 рубля, до 83,293 рубля,... РИА Новости, 07.04.2022

2022-04-07T17:06

2022-04-07T17:06

2022-04-07T17:10

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

экономика

россия

центральный банк рф (цб рф)

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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Официальный курс доллара к рублю, установленный ЦБ РФ на пятницу, снизился на 6,3415 рубля - до 76,2547 рубля, курс евро - на 7,3068 рубля, до 83,293 рубля, следует из данных Банка России.ЦБ РФ устанавливает официальные курсы доллара и евро к рублю в рабочие дни, используя рыночные курсы Московской биржи.

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

экономика, россия, центральный банк рф (цб рф)