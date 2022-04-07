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Мнения депутатов Севастополя о лишении Кучмы звания разделились - РИА Новости, 07.04.2022
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Мнения депутатов Севастополя о лишении Кучмы звания разделились
Мнения депутатов Севастополя о лишении Кучмы звания разделились - РИА Новости, 07.04.2022
Мнения депутатов Севастополя о лишении Кучмы звания разделились
Лишение бывшего президента Украины Леонида Кучмы звания почетного гражданина города Севастополя должно иметь правовые основания, для изучения этого вопроса... РИА Новости, 07.04.2022
2022-04-07T07:47
2022-04-07T07:51
севастополь
политика
республика крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 апр - РИА Новости. Лишение бывшего президента Украины Леонида Кучмы звания почетного гражданина города Севастополя должно иметь правовые основания, для изучения этого вопроса создана комиссия, рассказали РИА Новости местные депутаты, мнения которых по данному вопросу разделились.Комиссия, состоящая из депутатов заксобрания, представителей Общественной палаты и правительства Севастополя, рассмотрит правовые основания лишения Кучмы звания почетного гражданина города, сообщила ранее пресс-служба городского парламента.Он добавил, что в заксобрании есть "сомневающиеся" в том, что решение должен сразу принимать парламент. Именно в этой связи вопрос будет внимательно изучен комиссией. Тогда он может быть рассмотрен на сессии 19 апреля, сказал депутат.В свою очередь депутат заксобрания Вячеслав Горелов пояснил агентству, что основания для лишения звания должны соответствовать законодательству, а лично он не является сторонником такого решения."Я бы не поддержал такое решение. Считаю следующее: история такова, какова она есть. Если это имя прозвучало в истории, так было суждено. Процедура лишения почетного звания в законе предусмотрена: первое - если человек оказался под уголовным преследованием и судом принято решение, что он виновен. И второе – за другие деяние, но с проведением по этому поводу городского референдума", - сказал Горелов.В любом случае, считает он, ситуация говорит о том, что необходимо быть предельно аккуратными в решениях о присвоении кому-то звания "почетный гражданин Севастополя".Ранее спикер госсовета Крыма Владимир Константинов сообщил, что парламент готовит законопроект о лишении почетных званий отдельных лиц, в соответствии с ним экс-президент Украины Леонид Кучма будет лишен звания "Почетный крымчанин", экс-премьер Крыма Сергей Куницын и боксер Александр Усик - знаков отличия "За верность долгу". Глава Крыма Сергей Аксенов поддержал инициативу депутатов.
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севастополь, политика, республика крым
07:47 07.04.2022 (обновлено: 07:51 07.04.2022)
 
Мнения депутатов Севастополя о лишении Кучмы звания разделились

Мнения депутатов Севастополя о лишении Кучмы звания почетного гражданина разделились

© РИА Новости / Егор Еремов / Перейти в фотобанкЭкс-президенты Украины Леонид Кучма
Экс-президенты Украины Леонид Кучма - РИА Новости, 1920, 07.04.2022
© РИА Новости / Егор Еремов
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Экс-президенты Украины Леонид Кучма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 апр - РИА Новости. Лишение бывшего президента Украины Леонида Кучмы звания почетного гражданина города Севастополя должно иметь правовые основания, для изучения этого вопроса создана комиссия, рассказали РИА Новости местные депутаты, мнения которых по данному вопросу разделились.
Комиссия, состоящая из депутатов заксобрания, представителей Общественной палаты и правительства Севастополя, рассмотрит правовые основания лишения Кучмы звания почетного гражданина города, сообщила ранее пресс-служба городского парламента.
"Это мое предложение. Я присутствовал на той сессии, когда ему это звание присваивали. Единственная наша фракция голосовала против. Считаю, что решение было принято незаконно, не в соответствии с положением "О почетном гражданине Севастополя". Сейчас возникла острая необходимость эту ошибку исправить. Создана комиссия, которая всесторонне рассмотрит этот вопрос и внесет на сессию заксобрания", - сказал РИА Новости депутат парламента города от КПРФ Василий Пархоменко.
Он добавил, что в заксобрании есть "сомневающиеся" в том, что решение должен сразу принимать парламент. Именно в этой связи вопрос будет внимательно изучен комиссией. Тогда он может быть рассмотрен на сессии 19 апреля, сказал депутат.
В свою очередь депутат заксобрания Вячеслав Горелов пояснил агентству, что основания для лишения звания должны соответствовать законодательству, а лично он не является сторонником такого решения.
"Я бы не поддержал такое решение. Считаю следующее: история такова, какова она есть. Если это имя прозвучало в истории, так было суждено. Процедура лишения почетного звания в законе предусмотрена: первое - если человек оказался под уголовным преследованием и судом принято решение, что он виновен. И второе – за другие деяние, но с проведением по этому поводу городского референдума", - сказал Горелов.
В любом случае, считает он, ситуация говорит о том, что необходимо быть предельно аккуратными в решениях о присвоении кому-то звания "почетный гражданин Севастополя".
Ранее спикер госсовета Крыма Владимир Константинов сообщил, что парламент готовит законопроект о лишении почетных званий отдельных лиц, в соответствии с ним экс-президент Украины Леонид Кучма будет лишен звания "Почетный крымчанин", экс-премьер Крыма Сергей Куницын и боксер Александр Усик - знаков отличия "За верность долгу". Глава Крыма Сергей Аксенов поддержал инициативу депутатов.
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