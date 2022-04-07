В Крыму установили принадлежащее украинским политикам имущество
В Крыму установили принадлежащее украинским политикам имущество, оно может быть изъято
© РИА Новости / Макс Ветров / Перейти в фотобанкДом в Ялтинском районе Крыма, в котором находится квартира президента Украины Владимира Зеленского
Дом в Ялтинском районе Крыма, в котором находится квартира президента Украины Владимира Зеленского. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 апр - РИА Новости. Первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс заявил, что все крымское имущество, принадлежащие украинским олигархам, чиновникам и политикам, установлено.
Ранее парламент Крыма выступил с законодательной инициативой об изменении Гражданского кодекса РФ и введении принудительного изъятия имущества недружественных стран и иностранцев, совершающих недружественные действия в отношении России, ее граждан и юридических лиц. Документ принят региональным заксобранием единогласно и направлен для рассмотрения в Госдуму.
"Все их имущество установлено, так что пусть даже не пытаются что-то перерегистрировать и скрыть свои активы. Мы знаем все предприятия и их учредителей, а также имеющуюся у них собственность. Мы их всех проверим на лояльность к России и к Крыму, после чего будут делаться выводы", - сказал Фикс РИА Новости.
Ранее глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что крымское имущество украинских олигархов, политиков и чиновников, поддержавших киевский режим и нацизм, будет национализировано, никто из них уже не сможет переоформить свое имущество. По его словам, собственность в Крыму имеют семья Владимира Зеленского, глава Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник, председатель Конституционного суда Александр Тупицкий, глава Нацбанка Украины Кирилл Шевченко.