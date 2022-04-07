https://ria.ru/20220407/krym-1782215020.html

В Крыму установили принадлежащее украинским политикам имущество

В Крыму установили принадлежащее украинским политикам имущество - РИА Новости, 07.04.2022

В Крыму установили принадлежащее украинским политикам имущество

Первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс заявил, что все крымское имущество, принадлежащие украинским олигархам, чиновникам и политикам, установлено. РИА Новости, 07.04.2022

2022-04-07T09:00

2022-04-07T09:00

2022-04-07T09:00

общество

владимир зеленский

артем сытник

сергей аксенов (политик)

республика крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 апр - РИА Новости. Первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс заявил, что все крымское имущество, принадлежащие украинским олигархам, чиновникам и политикам, установлено.Ранее парламент Крыма выступил с законодательной инициативой об изменении Гражданского кодекса РФ и введении принудительного изъятия имущества недружественных стран и иностранцев, совершающих недружественные действия в отношении России, ее граждан и юридических лиц. Документ принят региональным заксобранием единогласно и направлен для рассмотрения в Госдуму."Все их имущество установлено, так что пусть даже не пытаются что-то перерегистрировать и скрыть свои активы. Мы знаем все предприятия и их учредителей, а также имеющуюся у них собственность. Мы их всех проверим на лояльность к России и к Крыму, после чего будут делаться выводы", - сказал Фикс РИА Новости.Ранее глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что крымское имущество украинских олигархов, политиков и чиновников, поддержавших киевский режим и нацизм, будет национализировано, никто из них уже не сможет переоформить свое имущество. По его словам, собственность в Крыму имеют семья Владимира Зеленского, глава Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник, председатель Конституционного суда Александр Тупицкий, глава Нацбанка Украины Кирилл Шевченко.

https://ria.ru/20220407/natsionalizatsiya-1782208608.html

https://ria.ru/20220405/izyatie-1781848846.html

республика крым

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, владимир зеленский, артем сытник, сергей аксенов (политик), республика крым