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В Крыму установили принадлежащее украинским политикам имущество - РИА Новости, 07.04.2022
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В Крыму установили принадлежащее украинским политикам имущество
В Крыму установили принадлежащее украинским политикам имущество - РИА Новости, 07.04.2022
В Крыму установили принадлежащее украинским политикам имущество
Первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс заявил, что все крымское имущество, принадлежащие украинским олигархам, чиновникам и политикам, установлено. РИА Новости, 07.04.2022
2022-04-07T09:00
2022-04-07T09:00
общество
владимир зеленский
артем сытник
сергей аксенов (политик)
республика крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 апр - РИА Новости. Первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс заявил, что все крымское имущество, принадлежащие украинским олигархам, чиновникам и политикам, установлено.Ранее парламент Крыма выступил с законодательной инициативой об изменении Гражданского кодекса РФ и введении принудительного изъятия имущества недружественных стран и иностранцев, совершающих недружественные действия в отношении России, ее граждан и юридических лиц. Документ принят региональным заксобранием единогласно и направлен для рассмотрения в Госдуму."Все их имущество установлено, так что пусть даже не пытаются что-то перерегистрировать и скрыть свои активы. Мы знаем все предприятия и их учредителей, а также имеющуюся у них собственность. Мы их всех проверим на лояльность к России и к Крыму, после чего будут делаться выводы", - сказал Фикс РИА Новости.Ранее глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что крымское имущество украинских олигархов, политиков и чиновников, поддержавших киевский режим и нацизм, будет национализировано, никто из них уже не сможет переоформить свое имущество. По его словам, собственность в Крыму имеют семья Владимира Зеленского, глава Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник, председатель Конституционного суда Александр Тупицкий, глава Нацбанка Украины Кирилл Шевченко.
https://ria.ru/20220407/natsionalizatsiya-1782208608.html
https://ria.ru/20220405/izyatie-1781848846.html
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общество, владимир зеленский, артем сытник, сергей аксенов (политик), республика крым
09:00 07.04.2022
 
В Крыму установили принадлежащее украинским политикам имущество

В Крыму установили принадлежащее украинским политикам имущество, оно может быть изъято

© РИА Новости / Макс Ветров / Перейти в фотобанкДом в Ялтинском районе Крыма, в котором находится квартира президента Украины Владимира Зеленского
Дом в Ялтинском районе Крыма, в котором находится квартира президента Украины Владимира Зеленского - РИА Новости, 1920, 07.04.2022
© РИА Новости / Макс Ветров
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Дом в Ялтинском районе Крыма, в котором находится квартира президента Украины Владимира Зеленского. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 апр - РИА Новости. Первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс заявил, что все крымское имущество, принадлежащие украинским олигархам, чиновникам и политикам, установлено.
Ранее парламент Крыма выступил с законодательной инициативой об изменении Гражданского кодекса РФ и введении принудительного изъятия имущества недружественных стран и иностранцев, совершающих недружественные действия в отношении России, ее граждан и юридических лиц. Документ принят региональным заксобранием единогласно и направлен для рассмотрения в Госдуму.
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В Крыму заявили, что национализация имущества будет проходить взвешенно
"Все их имущество установлено, так что пусть даже не пытаются что-то перерегистрировать и скрыть свои активы. Мы знаем все предприятия и их учредителей, а также имеющуюся у них собственность. Мы их всех проверим на лояльность к России и к Крыму, после чего будут делаться выводы", - сказал Фикс РИА Новости.
Ранее глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что крымское имущество украинских олигархов, политиков и чиновников, поддержавших киевский режим и нацизм, будет национализировано, никто из них уже не сможет переоформить свое имущество. По его словам, собственность в Крыму имеют семья Владимира Зеленского, глава Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник, председатель Конституционного суда Александр Тупицкий, глава Нацбанка Украины Кирилл Шевченко.
Местный житель на одной из улиц в Бахчисарае - РИА Новости, 1920, 05.04.2022
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ОбществоВладимир ЗеленскийАртем СытникСергей Аксенов (политик)Республика Крым
 
 
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