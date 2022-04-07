https://ria.ru/20220407/kriptovalyuty-1782288950.html

Мишустин заявил, что над регулированием криптовалют надо поработать

Мишустин заявил, что над регулированием криптовалют надо поработать - РИА Новости, 07.04.2022

Мишустин заявил, что над регулированием криптовалют надо поработать

Российское правительство против признания криптовалют средством расчета в РФ, как и Центробанк, а над регулированием их оборота надо серьезно поработать, заявил РИА Новости, 07.04.2022

2022-04-07T13:44

2022-04-07T13:44

2022-04-07T14:13

экономика

михаил мишустин

госдума рф

отчет михаила мишустина о работе правительства в 2021 году

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/152692/89/1526928982_0:193:2953:1854_1920x0_80_0_0_21b43d24edadd5e34046c99b2ce1a397.jpg

МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Российское правительство против признания криптовалют средством расчета в РФ, как и Центробанк, а над регулированием их оборота надо серьезно поработать, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин."Первое – мы против признания криптовалюты средствами для расчетов или деньгами. Здесь мы солидарны и разделяем позицию Центрального банка. Считаем, что этого делать нельзя. То, что касается, оборота криптовалюты, то что касается регулирования, конечно же, нужно здесь серьезно поработать, чтобы участь в законодательстве все соответствующие элементы, которые так или иначе характеризуют криптовалюты", - сказал Мишустин, выступая на отчете правительства в Госдуме."Они же в принципе достаточно разные типы цифровых валют. У нас есть: валюты центральных банков, есть те самые биткоины, альткоины, есть токены, стрейблкоины. Среди них достаточно есть стабильные средства – это стейблкоины, которые так или иначе обеспечены либо золотом, либо "фиатом". Но, конечно, по поводу регулирования нужно серьезно думать", - добавил он."В концепции, которую мы утвердили, мы предусматриваем обеспечение прослеживаемости как денежных потоков, так и транзакций с криптовалютами, идентификацию пользователей, которые, соответственно, пользуются ей, и единый вход через банки, либо биржи. Надо все это серьезно обсудить", - также отметил глава правительства.По его словам, для стимулирования инвестиций, и в первую очередь в основной капитал, можно обсуждать вопросы майнинга - это стимулирует и создание дата-центров, и соответствующей инфраструктуры.

https://ria.ru/20220406/kriptovalyuta-1782010112.html

https://ria.ru/20220406/zameschenie-1782002527.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, михаил мишустин, госдума рф, отчет михаила мишустина о работе правительства в 2021 году