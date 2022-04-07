https://ria.ru/20220407/kriptovalyuty-1782288950.html
Мишустин заявил, что над регулированием криптовалют надо поработать
Мишустин заявил, что над регулированием криптовалют надо поработать - РИА Новости, 07.04.2022
Мишустин заявил, что над регулированием криптовалют надо поработать
Российское правительство против признания криптовалют средством расчета в РФ, как и Центробанк, а над регулированием их оборота надо серьезно поработать, заявил РИА Новости, 07.04.2022
2022-04-07T13:44
2022-04-07T13:44
2022-04-07T14:13
экономика
михаил мишустин
госдума рф
отчет михаила мишустина о работе правительства в 2021 году
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Российское правительство против признания криптовалют средством расчета в РФ, как и Центробанк, а над регулированием их оборота надо серьезно поработать, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин."Первое – мы против признания криптовалюты средствами для расчетов или деньгами. Здесь мы солидарны и разделяем позицию Центрального банка. Считаем, что этого делать нельзя. То, что касается, оборота криптовалюты, то что касается регулирования, конечно же, нужно здесь серьезно поработать, чтобы участь в законодательстве все соответствующие элементы, которые так или иначе характеризуют криптовалюты", - сказал Мишустин, выступая на отчете правительства в Госдуме."Они же в принципе достаточно разные типы цифровых валют. У нас есть: валюты центральных банков, есть те самые биткоины, альткоины, есть токены, стрейблкоины. Среди них достаточно есть стабильные средства – это стейблкоины, которые так или иначе обеспечены либо золотом, либо "фиатом". Но, конечно, по поводу регулирования нужно серьезно думать", - добавил он."В концепции, которую мы утвердили, мы предусматриваем обеспечение прослеживаемости как денежных потоков, так и транзакций с криптовалютами, идентификацию пользователей, которые, соответственно, пользуются ей, и единый вход через банки, либо биржи. Надо все это серьезно обсудить", - также отметил глава правительства.По его словам, для стимулирования инвестиций, и в первую очередь в основной капитал, можно обсуждать вопросы майнинга - это стимулирует и создание дата-центров, и соответствующей инфраструктуры.
https://ria.ru/20220406/kriptovalyuta-1782010112.html
https://ria.ru/20220406/zameschenie-1782002527.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, михаил мишустин, госдума рф, отчет михаила мишустина о работе правительства в 2021 году
13:44 07.04.2022 (обновлено: 14:13 07.04.2022)
Мишустин заявил, что над регулированием криптовалют надо поработать
Премьер Мишустин заявил, что надо серьезно поработать над регулированием криптовалют
МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Российское правительство против признания криптовалют средством расчета в РФ, как и Центробанк, а над регулированием их оборота надо серьезно поработать, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Первое – мы против признания криптовалюты средствами для расчетов или деньгами. Здесь мы солидарны и разделяем позицию Центрального банка. Считаем, что этого делать нельзя. То, что касается, оборота криптовалюты, то что касается регулирования, конечно же, нужно здесь серьезно поработать, чтобы участь в законодательстве все соответствующие элементы, которые так или иначе характеризуют криптовалюты", - сказал Мишустин
, выступая на отчете правительства в Госдуме
.
"Они же в принципе достаточно разные типы цифровых валют. У нас есть: валюты центральных банков, есть те самые биткоины, альткоины, есть токены, стрейблкоины. Среди них достаточно есть стабильные средства – это стейблкоины, которые так или иначе обеспечены либо золотом, либо "фиатом". Но, конечно, по поводу регулирования нужно серьезно думать", - добавил он.
"Мы прекрасно понимаем, что у нас больше 10 миллионов молодых людей сегодня открыли криптокошельки, на которые уже перевели значительные средства, превышающие по разным оценкам десяток триллионов рублей. Конечно, этим (регулированием – ред.) нужно заниматься, аккуратно продумывая и избегая всех рисков", - сказал Мишустин, выступая с отчетом правительства в Госдуме.
"В концепции, которую мы утвердили, мы предусматриваем обеспечение прослеживаемости как денежных потоков, так и транзакций с криптовалютами, идентификацию пользователей, которые, соответственно, пользуются ей, и единый вход через банки, либо биржи. Надо все это серьезно обсудить", - также отметил глава правительства.
По его словам, для стимулирования инвестиций, и в первую очередь в основной капитал, можно обсуждать вопросы майнинга - это стимулирует и создание дата-центров, и соответствующей инфраструктуры.