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Весеннее солнце может вызвать раннее старение кожи, заявили врачи

Весеннее солнце может вызвать раннее старение кожи, заявили врачи - РИА Новости, 07.04.2022

Весеннее солнце может вызвать раннее старение кожи, заявили врачи

Весеннее солнце вряд ли вызовет ожог кожи, но ультрафиолет в любых количествах приводит к раннему старению кожи, появлению пигментации и способствует появлению... РИА Новости, 07.04.2022

2022-04-07T03:19

2022-04-07T03:19

2022-04-07T03:19

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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Весеннее солнце вряд ли вызовет ожог кожи, но ультрафиолет в любых количествах приводит к раннему старению кожи, появлению пигментации и способствует появлению злокачественных заболеваний кожи, а при посещении солярия последствия могут быть еще более серьезными, сообщили РИА Новости опрошенные врачи в День дерматовенеролога.Ранее главный специалист московского метеобюро Татьяна Позднякова сообщила РИА Новости, что по-настоящему весенняя погода ожидается в Москве в четверг и пятницу, воздух может прогреться до +14 градусов.По ее словам, важно помнить, что с начала весны и до середины осени необходимо использовать средства для ухода за кожей, например, содержащие уровень SPF, который измеряется от 0 до 50. И чем светлее кожа, тем выше фактор защиты должен быть у крема. Наносить их необходимо на все открытые участки кожи за 30 минут до выхода из дома, даже в пасмурные дни.В свою очередь врач того же центра Ирина Вонсаровская отметила, что весной все хотят быть особенно красивыми, поэтому активно обращаются к косметологам с целью проведения различных процедур для эстетической коррекции. При этом важно соблюдать все правила подготовки и реабилитации до и после процедуры, которые будет рекомендовать специалист, и ежедневно использовать солнцезащитные средства, а если есть предрасположенность к гиперпигментации, то некоторые процедуры лучше отложить до осени и зимы."Многие считают, что "искусственное солнце", то есть солярии, менее вредны для кожи, но это ошибочное мнение, и стоит воздержаться от его посещения, последствия могут быть ещё более серьезными, чем от прямого солнечного воздействия", - добавила Вонсаровская.

https://radiosputnik.ria.ru/20220201/ruki-1770329422.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

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