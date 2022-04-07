https://ria.ru/20220407/kozha-1782203532.html
Весеннее солнце может вызвать раннее старение кожи, заявили врачи
Весеннее солнце может вызвать раннее старение кожи, заявили врачи - РИА Новости, 07.04.2022
Весеннее солнце может вызвать раннее старение кожи, заявили врачи
Весеннее солнце вряд ли вызовет ожог кожи, но ультрафиолет в любых количествах приводит к раннему старению кожи, появлению пигментации и способствует появлению... РИА Новости, 07.04.2022
2022-04-07T03:19
2022-04-07T03:19
2022-04-07T03:19
общество
здоровье - общество
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/15/1779260372_0:0:3396:1911_1920x0_80_0_0_e2e35bbda1ec7d49a0c6b8f36f21957c.jpg
МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Весеннее солнце вряд ли вызовет ожог кожи, но ультрафиолет в любых количествах приводит к раннему старению кожи, появлению пигментации и способствует появлению злокачественных заболеваний кожи, а при посещении солярия последствия могут быть еще более серьезными, сообщили РИА Новости опрошенные врачи в День дерматовенеролога.Ранее главный специалист московского метеобюро Татьяна Позднякова сообщила РИА Новости, что по-настоящему весенняя погода ожидается в Москве в четверг и пятницу, воздух может прогреться до +14 градусов.По ее словам, важно помнить, что с начала весны и до середины осени необходимо использовать средства для ухода за кожей, например, содержащие уровень SPF, который измеряется от 0 до 50. И чем светлее кожа, тем выше фактор защиты должен быть у крема. Наносить их необходимо на все открытые участки кожи за 30 минут до выхода из дома, даже в пасмурные дни.В свою очередь врач того же центра Ирина Вонсаровская отметила, что весной все хотят быть особенно красивыми, поэтому активно обращаются к косметологам с целью проведения различных процедур для эстетической коррекции. При этом важно соблюдать все правила подготовки и реабилитации до и после процедуры, которые будет рекомендовать специалист, и ежедневно использовать солнцезащитные средства, а если есть предрасположенность к гиперпигментации, то некоторые процедуры лучше отложить до осени и зимы."Многие считают, что "искусственное солнце", то есть солярии, менее вредны для кожи, но это ошибочное мнение, и стоит воздержаться от его посещения, последствия могут быть ещё более серьезными, чем от прямого солнечного воздействия", - добавила Вонсаровская.
https://radiosputnik.ria.ru/20220201/ruki-1770329422.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/15/1779260372_667:0:3396:2047_1920x0_80_0_0_62207d38203c2bdcbd6a4b562c4a349d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, здоровье - общество, россия
Весеннее солнце может вызвать раннее старение кожи, заявили врачи
Врач-дерматовенеролог Анохина: весеннее солнце может вызвать раннее старение кожи
МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Весеннее солнце вряд ли вызовет ожог кожи, но ультрафиолет в любых количествах приводит к раннему старению кожи, появлению пигментации и способствует появлению злокачественных заболеваний кожи, а при посещении солярия последствия могут быть еще более серьезными, сообщили РИА Новости опрошенные врачи в День дерматовенеролога.
Ранее главный специалист московского метеобюро Татьяна Позднякова
сообщила РИА Новости, что по-настоящему весенняя погода ожидается в Москве
в четверг и пятницу, воздух может прогреться до +14 градусов.
"Многие люди думают, что весеннее солнце слишком слабое и неопасное, поэтому пренебрегают простыми мерами предосторожности. Да, оно пока не такое активное, как летом, и получить сильный ожог кожи в нашей полосе достаточно сложно. Но не стоит забывать о скрытых угрозах, которые несет УФ-излучение нашему организму, в том числе и коже. Ультрафиолет в любых количествах обладает повреждающим действием, приводит к раннему старению кожи, появлению пигментации и в ряде случаев даже может способствовать появлению злокачественных заболеваний кожи", - рассказала врач-дерматовенеролог, заведующая консультативным отделением Московского центра дерматовенерологии и косметологии столичного департамента здравоохранения Людмила Анохина.
По ее словам, важно помнить, что с начала весны и до середины осени необходимо использовать средства для ухода за кожей, например, содержащие уровень SPF, который измеряется от 0 до 50. И чем светлее кожа, тем выше фактор защиты должен быть у крема. Наносить их необходимо на все открытые участки кожи за 30 минут до выхода из дома, даже в пасмурные дни.
В свою очередь врач того же центра Ирина Вонсаровская отметила, что весной все хотят быть особенно красивыми, поэтому активно обращаются к косметологам с целью проведения различных процедур для эстетической коррекции. При этом важно соблюдать все правила подготовки и реабилитации до и после процедуры, которые будет рекомендовать специалист, и ежедневно использовать солнцезащитные средства, а если есть предрасположенность к гиперпигментации, то некоторые процедуры лучше отложить до осени и зимы.
"Многие считают, что "искусственное солнце", то есть солярии, менее вредны для кожи, но это ошибочное мнение, и стоит воздержаться от его посещения, последствия могут быть ещё более серьезными, чем от прямого солнечного воздействия", - добавила Вонсаровская.