15:06 07.04.2022 (обновлено: 15:10 07.04.2022)
Барщевский считает, что из-за господдержки экономики возрастет коррупция
Барщевский выразил мнение, что из-за господдержки экономики возрастет коррупция
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкПолномочный представитель правительства РФ в высших судебных инстанциях Михаил Барщевский
Полномочный представитель правительства РФ в высших судебных инстанциях Михаил Барщевский
МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. В связи с усилением государственной поддержки экономики России возможен рост "незаконного освоения бюджетных денег", заявил РИА Новости полномочный представитель правительства РФ в высших судебных инстанциях Михаил Барщевский.
"Сейчас правительство в целях поддержания экономики выделяет огромные деньги различным отраслям. Назначение этих средств, как правило, определяют чиновники среднего звена. В такой ситуации у них может возникнуть соблазн обогатиться. Коррупция — это не только взятки, но еще воровство из бюджета. Таким образом появляется много предпосылок, увеличивающих коррупционные риски", - сказал собеседник агентства.
Барщевский выразил мнение, что борьба с коррупцией через ужесточение законов "никогда и ни в одной стране не приводила к ее снижению". Эффективным методом эксперт назвал укрепление институтов общественного контроля за властью. "Единственный вариант, который работает в этой ситуации: укрепление гражданского общества. Развитие общественных организаций - вроде "Народного фронта" [ОНФ], например, - оппонирующих партий, прессы и журналистских расследований усилит контроль за коррупционерами. Для общественных организаций появится новая сверхзадача: отслеживать бюджетные деньги", - подчеркнул полпред.