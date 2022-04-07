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Барщевский считает, что из-за господдержки экономики возрастет коррупция - РИА Новости, 07.04.2022
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Барщевский считает, что из-за господдержки экономики возрастет коррупция
Барщевский считает, что из-за господдержки экономики возрастет коррупция - РИА Новости, 07.04.2022
Барщевский считает, что из-за господдержки экономики возрастет коррупция
В связи с усилением государственной поддержки экономики России возможен рост "незаконного освоения бюджетных денег", заявил РИА Новости полномочный... РИА Новости, 07.04.2022
2022-04-07T15:06
2022-04-07T15:10
экономика
михаил барщевский
россия
коррупция
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. В связи с усилением государственной поддержки экономики России возможен рост "незаконного освоения бюджетных денег", заявил РИА Новости полномочный представитель правительства РФ в высших судебных инстанциях Михаил Барщевский."Сейчас правительство в целях поддержания экономики выделяет огромные деньги различным отраслям. Назначение этих средств, как правило, определяют чиновники среднего звена. В такой ситуации у них может возникнуть соблазн обогатиться. Коррупция — это не только взятки, но еще воровство из бюджета. Таким образом появляется много предпосылок, увеличивающих коррупционные риски", - сказал собеседник агентства.Барщевский выразил мнение, что борьба с коррупцией через ужесточение законов "никогда и ни в одной стране не приводила к ее снижению". Эффективным методом эксперт назвал укрепление институтов общественного контроля за властью. "Единственный вариант, который работает в этой ситуации: укрепление гражданского общества. Развитие общественных организаций - вроде "Народного фронта" [ОНФ], например, - оппонирующих партий, прессы и журналистских расследований усилит контроль за коррупционерами. Для общественных организаций появится новая сверхзадача: отслеживать бюджетные деньги", - подчеркнул полпред.
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экономика, михаил барщевский, россия, коррупция
15:06 07.04.2022 (обновлено: 15:10 07.04.2022)
 
Барщевский считает, что из-за господдержки экономики возрастет коррупция

Барщевский выразил мнение, что из-за господдержки экономики возрастет коррупция

© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкПолномочный представитель правительства РФ в высших судебных инстанциях Михаил Барщевский
Полномочный представитель правительства РФ в высших судебных инстанциях Михаил Барщевский - РИА Новости, 1920, 07.04.2022
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
Полномочный представитель правительства РФ в высших судебных инстанциях Михаил Барщевский
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. В связи с усилением государственной поддержки экономики России возможен рост "незаконного освоения бюджетных денег", заявил РИА Новости полномочный представитель правительства РФ в высших судебных инстанциях Михаил Барщевский.
"Сейчас правительство в целях поддержания экономики выделяет огромные деньги различным отраслям. Назначение этих средств, как правило, определяют чиновники среднего звена. В такой ситуации у них может возникнуть соблазн обогатиться. Коррупция — это не только взятки, но еще воровство из бюджета. Таким образом появляется много предпосылок, увеличивающих коррупционные риски", - сказал собеседник агентства.
Барщевский выразил мнение, что борьба с коррупцией через ужесточение законов "никогда и ни в одной стране не приводила к ее снижению". Эффективным методом эксперт назвал укрепление институтов общественного контроля за властью. "Единственный вариант, который работает в этой ситуации: укрепление гражданского общества. Развитие общественных организаций - вроде "Народного фронта" [ОНФ], например, - оппонирующих партий, прессы и журналистских расследований усилит контроль за коррупционерами. Для общественных организаций появится новая сверхзадача: отслеживать бюджетные деньги", - подчеркнул полпред.
Дом правительства РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 05.04.2022
5 апреля, 12:18
Для системообразующих предприятий ТЭК расширили льготное кредитование
 
ЭкономикаМихаил БарщевскийРоссияКоррупция
 
 
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