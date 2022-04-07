https://ria.ru/20220407/korruptsiya-1782311244.html

Барщевский считает, что из-за господдержки экономики возрастет коррупция

Барщевский считает, что из-за господдержки экономики возрастет коррупция - РИА Новости, 07.04.2022

Барщевский считает, что из-за господдержки экономики возрастет коррупция

В связи с усилением государственной поддержки экономики России возможен рост "незаконного освоения бюджетных денег", заявил РИА Новости полномочный... РИА Новости, 07.04.2022

2022-04-07T15:06

2022-04-07T15:06

2022-04-07T15:10

экономика

михаил барщевский

россия

коррупция

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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. В связи с усилением государственной поддержки экономики России возможен рост "незаконного освоения бюджетных денег", заявил РИА Новости полномочный представитель правительства РФ в высших судебных инстанциях Михаил Барщевский."Сейчас правительство в целях поддержания экономики выделяет огромные деньги различным отраслям. Назначение этих средств, как правило, определяют чиновники среднего звена. В такой ситуации у них может возникнуть соблазн обогатиться. Коррупция — это не только взятки, но еще воровство из бюджета. Таким образом появляется много предпосылок, увеличивающих коррупционные риски", - сказал собеседник агентства.Барщевский выразил мнение, что борьба с коррупцией через ужесточение законов "никогда и ни в одной стране не приводила к ее снижению". Эффективным методом эксперт назвал укрепление институтов общественного контроля за властью. "Единственный вариант, который работает в этой ситуации: укрепление гражданского общества. Развитие общественных организаций - вроде "Народного фронта" [ОНФ], например, - оппонирующих партий, прессы и журналистских расследований усилит контроль за коррупционерами. Для общественных организаций появится новая сверхзадача: отслеживать бюджетные деньги", - подчеркнул полпред.

https://ria.ru/20220405/kreditovanie-1781857317.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

экономика, михаил барщевский, россия, коррупция