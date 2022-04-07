https://ria.ru/20220407/koronavirus-1782337987.html

Мурашко предупредил о существующей вероятности новой волны коронавируса

Мурашко предупредил о существующей вероятности новой волны коронавируса - РИА Новости, 07.04.2022

Мурашко предупредил о существующей вероятности новой волны коронавируса

Вероятность новой волны заболеваемости коронавирусом, безусловно, есть, нужно соблюдать меры профилактики, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. РИА Новости, 07.04.2022

2022-04-07T16:29

2022-04-07T16:29

2022-04-07T17:06

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михаил мурашко

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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Вероятность новой волны заболеваемости коронавирусом, безусловно, есть, нужно соблюдать меры профилактики, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко."Вероятность новой волны, безусловно, существует. Нужно соблюдать ряд мер, в частности масочный режим, это однозначно помогает и предохраняет", - сказал Мурашко журналистам.Он отметил, что помимо этого, нужно продолжать вакцинироваться и ревакцинироваться, чтобы обезопасить себя.

https://ria.ru/20220406/koronavirus-1781994889.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

общество, здоровье - общество, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, михаил мурашко