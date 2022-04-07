https://ria.ru/20220407/koronavirus-1782337987.html
Мурашко предупредил о существующей вероятности новой волны коронавируса
Мурашко предупредил о существующей вероятности новой волны коронавируса - РИА Новости, 07.04.2022
Мурашко предупредил о существующей вероятности новой волны коронавируса
Вероятность новой волны заболеваемости коронавирусом, безусловно, есть, нужно соблюдать меры профилактики, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. РИА Новости, 07.04.2022
2022-04-07T16:29
2022-04-07T16:29
2022-04-07T17:06
распространение коронавируса
общество
здоровье - общество
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
михаил мурашко
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/1a/1760893342_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_20cd6a2c329b28f96dd7b99d5f54307c.jpg
МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Вероятность новой волны заболеваемости коронавирусом, безусловно, есть, нужно соблюдать меры профилактики, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко."Вероятность новой волны, безусловно, существует. Нужно соблюдать ряд мер, в частности масочный режим, это однозначно помогает и предохраняет", - сказал Мурашко журналистам.Он отметил, что помимо этого, нужно продолжать вакцинироваться и ревакцинироваться, чтобы обезопасить себя.
https://ria.ru/20220406/koronavirus-1781994889.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/1a/1760893342_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_0b5460e35ad20c6eee0dde57ed901535.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, здоровье - общество, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, михаил мурашко
16:29 07.04.2022 (обновлено: 17:06 07.04.2022)
Мурашко предупредил о существующей вероятности новой волны коронавируса
Глава Минздрава Мурашко предупредил о существующей вероятности новой волны коронавируса
МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Вероятность новой волны заболеваемости коронавирусом, безусловно, есть, нужно соблюдать меры профилактики, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
"Вероятность новой волны, безусловно, существует. Нужно соблюдать ряд мер, в частности масочный режим, это однозначно помогает и предохраняет", - сказал Мурашко журналистам.
Он отметил, что помимо этого, нужно продолжать вакцинироваться и ревакцинироваться, чтобы обезопасить себя.