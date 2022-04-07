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Мурашко предупредил о существующей вероятности новой волны коронавируса - РИА Новости, 07.04.2022
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Мурашко предупредил о существующей вероятности новой волны коронавируса
Мурашко предупредил о существующей вероятности новой волны коронавируса - РИА Новости, 07.04.2022
Мурашко предупредил о существующей вероятности новой волны коронавируса
Вероятность новой волны заболеваемости коронавирусом, безусловно, есть, нужно соблюдать меры профилактики, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. РИА Новости, 07.04.2022
2022-04-07T16:29
2022-04-07T17:06
распространение коронавируса
общество
здоровье - общество
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
михаил мурашко
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Вероятность новой волны заболеваемости коронавирусом, безусловно, есть, нужно соблюдать меры профилактики, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко."Вероятность новой волны, безусловно, существует. Нужно соблюдать ряд мер, в частности масочный режим, это однозначно помогает и предохраняет", - сказал Мурашко журналистам.Он отметил, что помимо этого, нужно продолжать вакцинироваться и ревакцинироваться, чтобы обезопасить себя.
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общество, здоровье - общество, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, михаил мурашко
16:29 07.04.2022 (обновлено: 17:06 07.04.2022)
 
Мурашко предупредил о существующей вероятности новой волны коронавируса

Глава Минздрава Мурашко предупредил о существующей вероятности новой волны коронавируса

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкМинистр здравоохранения РФ Михаил Мурашко
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко - РИА Новости, 1920, 07.04.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Вероятность новой волны заболеваемости коронавирусом, безусловно, есть, нужно соблюдать меры профилактики, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
"Вероятность новой волны, безусловно, существует. Нужно соблюдать ряд мер, в частности масочный режим, это однозначно помогает и предохраняет", - сказал Мурашко журналистам.
Он отметил, что помимо этого, нужно продолжать вакцинироваться и ревакцинироваться, чтобы обезопасить себя.
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