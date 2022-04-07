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В Подмосковье за сутки умерли 11 человек с коронавирусом
В Подмосковье за сутки умерли 11 человек с коронавирусом - РИА Новости, 07.04.2022
В Подмосковье за сутки умерли 11 человек с коронавирусом
Число зараженных коронавирусом в Московской области за прошедшие сутки увеличилось на 445 человек, сообщает в четверг портал Стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 07.04.2022
2022-04-07T11:25
2022-04-07T11:25
2022-04-07T11:25
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Число зараженных коронавирусом в Московской области за прошедшие сутки увеличилось на 445 человек, сообщает в четверг портал Стопкоронавирус.рф.По данным оперштаба, которые приводятся на портале, за указанный период скончались 11 человек.Днем ранее число новых зараженных в регионе составляло 314 человек.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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В Подмосковье за сутки умерли 11 человек с коронавирусом
В Подмосковье за сутки выявили 445 новых случаев COVID-19, 11 человек умерли