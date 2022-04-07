https://ria.ru/20220407/koronavirus-1782240848.html

В России за сутки госпитализировали 2612 человек с COVID-19

В России за сутки госпитализировали 2612 человек с COVID-19 - РИА Новости, 07.04.2022

В России за сутки госпитализировали 2612 человек с COVID-19

Более 2,6 тысячи человек с новой коронавирусной инфекцией госпитализированы за сутки в России, это на 29,7% меньше, чем накануне, сообщили журналистам в... РИА Новости, 07.04.2022

2022-04-07T11:20

2022-04-07T11:20

2022-04-07T12:01

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МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Более 2,6 тысячи человек с новой коронавирусной инфекцией госпитализированы за сутки в России, это на 29,7% меньше, чем накануне, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19."По состоянию на 7 апреля 2022 года в Российской Федерации: количество госпитализаций за сутки составило 2 612 человек и снизилось по сравнению с предшествующими сутками на 29,7%", — говорится в сообщении."Выявлено 14 355 новых случаев COVID-19. Умерло за сутки 287 человек", - говорится в сообщении.По данным оперштаба, выздоровели за сутки 35 304 человек, или на 0,01% меньше по сравнению с 6 апреля.Рост числа госпитализаций произошёл в 12 регионах, снижение в 66, ситуация не изменилась в 7 регионах страны.

https://ria.ru/20220406/vaktsina-1782057099.html

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

коронавирус covid-19, коронавирус в россии, омикрон-штамм коронавируса, коронавирусы, общество, здоровье - общество, россия