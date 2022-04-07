https://ria.ru/20220407/koronavirus-1782240848.html
В России за сутки госпитализировали 2612 человек с COVID-19
В России за сутки госпитализировали 2612 человек с COVID-19 - РИА Новости, 07.04.2022
В России за сутки госпитализировали 2612 человек с COVID-19
Более 2,6 тысячи человек с новой коронавирусной инфекцией госпитализированы за сутки в России, это на 29,7% меньше, чем накануне, сообщили журналистам в... РИА Новости, 07.04.2022
2022-04-07T11:20
2022-04-07T11:20
2022-04-07T12:01
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
омикрон-штамм коронавируса
коронавирусы
общество
здоровье - общество
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/1b/1769843988_0:0:2848:1602_1920x0_80_0_0_5e2939b0e3a32da6f4b5e75cb5267c30.jpg
МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Более 2,6 тысячи человек с новой коронавирусной инфекцией госпитализированы за сутки в России, это на 29,7% меньше, чем накануне, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19."По состоянию на 7 апреля 2022 года в Российской Федерации: количество госпитализаций за сутки составило 2 612 человек и снизилось по сравнению с предшествующими сутками на 29,7%", — говорится в сообщении."Выявлено 14 355 новых случаев COVID-19. Умерло за сутки 287 человек", - говорится в сообщении.По данным оперштаба, выздоровели за сутки 35 304 человек, или на 0,01% меньше по сравнению с 6 апреля.Рост числа госпитализаций произошёл в 12 регионах, снижение в 66, ситуация не изменилась в 7 регионах страны.
https://ria.ru/20220406/vaktsina-1782057099.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/1b/1769843988_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_c4e5c5d28132686ff07f7e118ee1b158.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, коронавирус в россии, омикрон-штамм коронавируса, коронавирусы, общество, здоровье - общество, россия
11:20 07.04.2022 (обновлено: 12:01 07.04.2022)
В России за сутки госпитализировали 2612 человек с COVID-19
В России за сутки выявили 14 355 новых случаев COVID-19, умерли 287 человек