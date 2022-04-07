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Продажи книг за год в России выросли почти вдвое - РИА Новости, 07.04.2022
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Культура
https://ria.ru/20220407/knigi-1782213377.html
Продажи книг за год в России выросли почти вдвое
Продажи книг за год в России выросли почти вдвое - РИА Новости, 07.04.2022
Продажи книг за год в России выросли почти вдвое
Продажи книг за год в России выросли почти вдвое, это обусловлено, кроме прочего, отменами зарубежных кинопремьер, при этом в число наиболее популярных... РИА Новости, 07.04.2022
2022-04-07T08:30
2022-04-07T10:04
шарлотта бронте
гарри поттер
wildberries
джордж оруэлл (эрик блэр)
культура
новости культуры
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Продажи книг за год в России выросли почти вдвое, это обусловлено, кроме прочего, отменами зарубежных кинопремьер, при этом в число наиболее популярных литературных жанров в марте текущего года вошли психология и саморазвитие, сообщил РИА Новости онлайн-ритейлер Wildberries."Из-за отмены зарубежных кинопремьер россияне стали посвящать больше времени чтению книг - их продажи в марте выросли на 75% год к году на Wildberries. Жители нашей страны выбирают книги по психологии и саморазвитию, а также детскую художественную литературу для совместного семейного времяпрепровождения", - говорится в сообщении.Наиболее востребованным жанром, отмечает ритейлер, оказалась литература по психологии и самопомощи. Так, лидерами продаж стали книги "Сказать жизни "ДА!": психолог в концлагере", "Выбор. О свободе и внутренней силе человека" и "Радикальное прощение".Кроме того, согласно сообщению, родители стали приобретать книги об уже полюбившихся персонажах и издания по мотивам новых кинокартин для детей. Популярностью пользуются: "Райя и последний дракон", "Русалочка" и сборник историй по мотивам мультфильма "Холодное сердце 2. Секреты старого замка". В апреле этот тренд усилился: за первые 5 дней месяца продажи книг о Гарри Поттере - наиболее востребованном экранизированном произведении для детей - выросли на 184% год к году."Растет и популярность художественной классической литературы. Среди самых востребованных изданий – романы "Портрет Дориана Грея" Оскара Уайльда и "Джейн Эйр" Шарлотты Бронте, а также антиутопия Джорджа Оруэлла "1984", - добавляется в сообщении.В Wildberries также заметили, что в период "кинозамещения" россияне активно осваивают новые хобби. Спрос на различные журналы, газеты и периодические издания в марте вырос на 96%, а наиболее популярны среди них издания с выкройками и советами по шитью - Ya Sew, Patrones и Boutique Trends.
https://ria.ru/20220406/potter-1782131487.html
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шарлотта бронте, гарри поттер, wildberries, джордж оруэлл (эрик блэр), новости культуры
08:30 07.04.2022 (обновлено: 10:04 07.04.2022)
 
Продажи книг за год в России выросли почти вдвое

Wildberries: продажи книг за год в России выросли почти вдвое

© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанкПокупатели выбирают книги
Покупатели выбирают книги - РИА Новости, 1920, 07.04.2022
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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Покупатели выбирают книги. Архивное фото
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Продажи книг за год в России выросли почти вдвое, это обусловлено, кроме прочего, отменами зарубежных кинопремьер, при этом в число наиболее популярных литературных жанров в марте текущего года вошли психология и саморазвитие, сообщил РИА Новости онлайн-ритейлер Wildberries.
"Из-за отмены зарубежных кинопремьер россияне стали посвящать больше времени чтению книг - их продажи в марте выросли на 75% год к году на Wildberries. Жители нашей страны выбирают книги по психологии и саморазвитию, а также детскую художественную литературу для совместного семейного времяпрепровождения", - говорится в сообщении.
Наиболее востребованным жанром, отмечает ритейлер, оказалась литература по психологии и самопомощи. Так, лидерами продаж стали книги "Сказать жизни "ДА!": психолог в концлагере", "Выбор. О свободе и внутренней силе человека" и "Радикальное прощение".
Кроме того, согласно сообщению, родители стали приобретать книги об уже полюбившихся персонажах и издания по мотивам новых кинокартин для детей. Популярностью пользуются: "Райя и последний дракон", "Русалочка" и сборник историй по мотивам мультфильма "Холодное сердце 2. Секреты старого замка". В апреле этот тренд усилился: за первые 5 дней месяца продажи книг о Гарри Поттере - наиболее востребованном экранизированном произведении для детей - выросли на 184% год к году.
"Растет и популярность художественной классической литературы. Среди самых востребованных изданий – романы "Портрет Дориана Грея" Оскара Уайльда и "Джейн Эйр" Шарлотты Бронте, а также антиутопия Джорджа Оруэлла "1984", - добавляется в сообщении.
В Wildberries также заметили, что в период "кинозамещения" россияне активно осваивают новые хобби. Спрос на различные журналы, газеты и периодические издания в марте вырос на 96%, а наиболее популярны среди них издания с выкройками и советами по шитью - Ya Sew, Patrones и Boutique Trends.
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КультураШарлотта БронтеГарри ПоттерWildberriesДжордж Оруэлл (Эрик Блэр)Новости культуры
 
 
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