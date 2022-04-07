Гуманитарный кластер в Одинцове готов почти наполовину
© Фото : пресс-служба губернатора Московской областиГубернатор области Андрей Воробьев проверил ход строительства гуманитарного кластера в Одинцове
© Фото : пресс-служба губернатора Московской области
МОСКВА, 7 апр – РИА Новости. Образовательный кластер гуманитарного направления на базе гимназии им. Е. М. Примакова в подмосковном Одинцове готов уже почти наполовину, открыты стадион с трибунами на 500 зрителей и два корпуса для проживания учащихся - на 90 мест каждый. В июне введут еще два, а в августе - корпус для проживания преподавателей на 47 номеров. Полностью кластер будет готов к сентябрю 2023 года, когда появится учебный корпус на 500 мест - с лабораториями, лекционными классами, арт-мастерскими, сообщает пресс-служба правительства Московской области.
© Фото : пресс-служба губернатора Московской областиГуманитарный кластер в Одинцове готов почти наполовину
© Фото : пресс-служба губернатора Московской области
Гуманитарный кластер в Одинцове готов почти наполовину
В четверг губернатор области Андрей Воробьев проверил ход строительства гуманитарного кластера.
"Строители работают в несколько смен, идут с опережением графика. Мы внимательно следим, чтобы не было перебоев со строительными материалами, техникой. Такие центры сейчас особенно нужны, чтобы наши юные таланты видели, что ими здесь дорожат, что их ждет успешное будущее", - сказал глава региона.