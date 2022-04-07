https://ria.ru/20220407/klaster-1782342836.html

Гуманитарный кластер в Одинцове готов почти наполовину

Гуманитарный кластер в Одинцове готов почти наполовину - РИА Новости, 07.04.2022

Гуманитарный кластер в Одинцове готов почти наполовину

Образовательный кластер гуманитарного направления на базе гимназии им. Е. М. Примакова в подмосковном Одинцове готов уже почти наполовину, открыты стадион с... РИА Новости, 07.04.2022

2022-04-07T16:43

2022-04-07T16:43

2022-04-07T16:43

новости подмосковья

андрей воробьев

общество

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 7 апр – РИА Новости. Образовательный кластер гуманитарного направления на базе гимназии им. Е. М. Примакова в подмосковном Одинцове готов уже почти наполовину, открыты стадион с трибунами на 500 зрителей и два корпуса для проживания учащихся - на 90 мест каждый. В июне введут еще два, а в августе - корпус для проживания преподавателей на 47 номеров. Полностью кластер будет готов к сентябрю 2023 года, когда появится учебный корпус на 500 мест - с лабораториями, лекционными классами, арт-мастерскими, сообщает пресс-служба правительства Московской области.В четверг губернатор области Андрей Воробьев проверил ход строительства гуманитарного кластера.

https://ria.ru/20220215/shkola-1772966747.html

московская область (подмосковье)

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Алёна Пава

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Алёна Пава

андрей воробьев, общество, московская область (подмосковье)