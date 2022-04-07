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Гуманитарный кластер в Одинцове готов почти наполовину - РИА Новости, 07.04.2022
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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20220407/klaster-1782342836.html
Гуманитарный кластер в Одинцове готов почти наполовину
Гуманитарный кластер в Одинцове готов почти наполовину - РИА Новости, 07.04.2022
Гуманитарный кластер в Одинцове готов почти наполовину
Образовательный кластер гуманитарного направления на базе гимназии им. Е. М. Примакова в подмосковном Одинцове готов уже почти наполовину, открыты стадион с... РИА Новости, 07.04.2022
2022-04-07T16:43
2022-04-07T16:43
новости подмосковья
андрей воробьев
общество
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 7 апр – РИА Новости. Образовательный кластер гуманитарного направления на базе гимназии им. Е. М. Примакова в подмосковном Одинцове готов уже почти наполовину, открыты стадион с трибунами на 500 зрителей и два корпуса для проживания учащихся - на 90 мест каждый. В июне введут еще два, а в августе - корпус для проживания преподавателей на 47 номеров. Полностью кластер будет готов к сентябрю 2023 года, когда появится учебный корпус на 500 мест - с лабораториями, лекционными классами, арт-мастерскими, сообщает пресс-служба правительства Московской области.В четверг губернатор области Андрей Воробьев проверил ход строительства гуманитарного кластера.
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андрей воробьев, общество, московская область (подмосковье)
16:43 07.04.2022
 

Гуманитарный кластер в Одинцове готов почти наполовину

© Фото : пресс-служба губернатора Московской областиГубернатор области Андрей Воробьев проверил ход строительства гуманитарного кластера в Одинцове
Губернатор области Андрей Воробьев проверил ход строительства гуманитарного кластера в Одинцове - РИА Новости, 1920, 07.04.2022
© Фото : пресс-служба губернатора Московской области
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 апр – РИА Новости. Образовательный кластер гуманитарного направления на базе гимназии им. Е. М. Примакова в подмосковном Одинцове готов уже почти наполовину, открыты стадион с трибунами на 500 зрителей и два корпуса для проживания учащихся - на 90 мест каждый. В июне введут еще два, а в августе - корпус для проживания преподавателей на 47 номеров. Полностью кластер будет готов к сентябрю 2023 года, когда появится учебный корпус на 500 мест - с лабораториями, лекционными классами, арт-мастерскими, сообщает пресс-служба правительства Московской области.
© Фото : пресс-служба губернатора Московской областиГуманитарный кластер в Одинцове готов почти наполовину
Гуманитарный кластер в Одинцове готов почти наполовину - РИА Новости, 1920, 07.04.2022
© Фото : пресс-служба губернатора Московской области
Гуманитарный кластер в Одинцове готов почти наполовину
В четверг губернатор области Андрей Воробьев проверил ход строительства гуманитарного кластера.
"Строители работают в несколько смен, идут с опережением графика. Мы внимательно следим, чтобы не было перебоев со строительными материалами, техникой. Такие центры сейчас особенно нужны, чтобы наши юные таланты видели, что ими здесь дорожат, что их ждет успешное будущее", - сказал глава региона.
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Новости ПодмосковьяАндрей ВоробьевОбществоМосковская область (Подмосковье)
 
 
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