https://ria.ru/20220407/kitay-1782298565.html

Китай начал закупать российские нефть и уголь в юанях

Китай купил у России нефть и уголь за юани, пишут СМИ - РИА Новости, 07.04.2022

Китай начал закупать российские нефть и уголь в юанях

В Китае ожидают прибытия партий нефти и угля из России, оплаченных в юанях, пишет Bloomberg. РИА Новости, 07.04.2022

2022-04-07T14:20

2022-04-07T14:20

2022-04-07T15:53

экономика

владимир путин

россия

сша

москва

евросоюз

swift

китай

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МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. В Китае ожидают прибытия партий нефти и угля из России, оплаченных в юанях, пишет Bloomberg.По информации агентства, первые поставки намечены на апрель. Несколько китайских компаний оплатили импорт угля в национальной валюте еще в марте. Продавцы российской нефти также предложили местным покупателям возможность расчетов в юанях. Предполагается, что сырье поступит в КНР в мае.Как отмечают трейдеры, это будут первые поставки товаров, оплаченных в юанях, с тех пор как страны Запада отключили Россию от международной финансовой системы. Пекин и Москва стараются таким образом сохранить торговлю на фоне санкций, введенных Европой и США, делает вывод Bloomberg.После начала российской военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Крупные госбанки отключили от системы SWIFT, множество брендов заявили об уходе с российского рынка. В Евросоюзе также обсуждают отказ от российских энергоносителей.В Кремле эти меры назвали экономической войной, подобных которой еще не было, но подчеркнули, что были готовы к такому развитию событий. В ответ Россия ограничила вывод капитала и продажу российских ценных бумаг иностранными контрагентами, а также перевела в рубли расчеты за газ для недружественных стран.

https://ria.ru/20220407/sanktsii-1782284911.html

https://ria.ru/20220407/intriga-1782200732.html

россия

сша

москва

китай

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Станислав Ванд

Станислав Ванд

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Станислав Ванд

экономика, владимир путин, россия, сша, москва, евросоюз, swift, китай