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Китай купил у России нефть и уголь за юани, пишут СМИ - РИА Новости, 07.04.2022
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Китай начал закупать российские нефть и уголь в юанях
Китай купил у России нефть и уголь за юани, пишут СМИ - РИА Новости, 07.04.2022
Китай начал закупать российские нефть и уголь в юанях
В Китае ожидают прибытия партий нефти и угля из России, оплаченных в юанях, пишет Bloomberg. РИА Новости, 07.04.2022
2022-04-07T14:20
2022-04-07T15:53
экономика
владимир путин
россия
сша
москва
евросоюз
swift
китай
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МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. В Китае ожидают прибытия партий нефти и угля из России, оплаченных в юанях, пишет Bloomberg.По информации агентства, первые поставки намечены на апрель. Несколько китайских компаний оплатили импорт угля в национальной валюте еще в марте. Продавцы российской нефти также предложили местным покупателям возможность расчетов в юанях. Предполагается, что сырье поступит в КНР в мае.Как отмечают трейдеры, это будут первые поставки товаров, оплаченных в юанях, с тех пор как страны Запада отключили Россию от международной финансовой системы. Пекин и Москва стараются таким образом сохранить торговлю на фоне санкций, введенных Европой и США, делает вывод Bloomberg.После начала российской военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Крупные госбанки отключили от системы SWIFT, множество брендов заявили об уходе с российского рынка. В Евросоюзе также обсуждают отказ от российских энергоносителей.В Кремле эти меры назвали экономической войной, подобных которой еще не было, но подчеркнули, что были готовы к такому развитию событий. В ответ Россия ограничила вывод капитала и продажу российских ценных бумаг иностранными контрагентами, а также перевела в рубли расчеты за газ для недружественных стран.
https://ria.ru/20220407/sanktsii-1782284911.html
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россия
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экономика, владимир путин, россия, сша, москва, евросоюз, swift, китай
14:20 07.04.2022 (обновлено: 15:53 07.04.2022)
 
Китай купил у России нефть и уголь за юани, пишут СМИ

Bloomberg: Китай купил у России нефть и уголь с оплатой в юанях

© РИА Новости / Александр Демьянчук / Перейти в фотобанкКитайские юани
Китайские юани - РИА Новости, 1920, 07.04.2022
© РИА Новости / Александр Демьянчук
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Китайские юани
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. В Китае ожидают прибытия партий нефти и угля из России, оплаченных в юанях, пишет Bloomberg.
По информации агентства, первые поставки намечены на апрель. Несколько китайских компаний оплатили импорт угля в национальной валюте еще в марте. Продавцы российской нефти также предложили местным покупателям возможность расчетов в юанях. Предполагается, что сырье поступит в КНР в мае.
Токио - РИА Новости, 1920, 07.04.2022
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Как отмечают трейдеры, это будут первые поставки товаров, оплаченных в юанях, с тех пор как страны Запада отключили Россию от международной финансовой системы. Пекин и Москва стараются таким образом сохранить торговлю на фоне санкций, введенных Европой и США, делает вывод Bloomberg.
После начала российской военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Крупные госбанки отключили от системы SWIFT, множество брендов заявили об уходе с российского рынка. В Евросоюзе также обсуждают отказ от российских энергоносителей.
В Кремле эти меры назвали экономической войной, подобных которой еще не было, но подчеркнули, что были готовы к такому развитию событий. В ответ Россия ограничила вывод капитала и продажу российских ценных бумаг иностранными контрагентами, а также перевела в рубли расчеты за газ для недружественных стран.
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