https://ria.ru/20220407/kitay-1782231594.html

В Китае отреагировали на сообщения о визите Пелоси на Тайвань

В Китае отреагировали на сообщения о визите Пелоси на Тайвань - РИА Новости, 07.04.2022

В Китае отреагировали на сообщения о визите Пелоси на Тайвань

Пекин решительно выступает против официальных контактов США и Тайваня, Китай примет меры для защиты своего суверенитета, заявил на брифинге в четверг... РИА Новости, 07.04.2022

2022-04-07T10:37

2022-04-07T10:37

2022-04-07T10:47

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ПЕКИН, 7 апр – РИА Новости. Пекин решительно выступает против официальных контактов США и Тайваня, Китай примет меры для защиты своего суверенитета, заявил на брифинге в четверг официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь, комментируя возможный визит спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань.Ранее японский телеканал Fuji News Network сообщил со ссылкой на источники, что спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси может в ближайшие дни посетить Тайвань."Китай обязательно примет решительные меры для защиты национального суверенитета и территориальной целостности, и США будут нести полную ответственность за все последствия", - сказал дипломат.Чжао Лицзянь подчеркнул, что Китай решительно выступает против любых форм официальных контактов между США и Тайванем. Конгресс США является неотъемлемой частью правительства США и должен "строго соблюдать политику одного Китая", отметил он.Ранее министр обороны острова Цю Гочжэн заявил, что если начнется война между Китаем и Тайванем, независимо от того, кто победит, она закончится трагедией для обеих сторон. Он подчеркнул, что "никто не хочет войны".Официальный представитель министерства обороны КНР У Цянь ранее заявил, что Китай неуклонно придерживается курса на мирное воссоединение с Тайванем, но никогда не потерпит его "независимости". Он подчеркнул, что в мире существует только один Китай, и Тайвань является его неотъемлемой частью, а соотечественники по оба берега Тайваньского пролива разделяют общую судьбу и являются "кровными братьями".Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, после того как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации – пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.

https://ria.ru/20220407/patriot-1782226907.html

https://ria.ru/20220324/kitay-1779905751.html

китай

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сша

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, китай, тайвань, сша, у цянь, чжао лицзянь, нэнси пелоси, минобороны кнр, гоминьдан