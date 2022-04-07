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Мишустин призвал создавать качественные фильмы с настоящим патриотизмом - РИА Новости, 07.04.2022
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Культура
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Мишустин призвал создавать качественные фильмы с настоящим патриотизмом
Мишустин призвал создавать качественные фильмы с настоящим патриотизмом - РИА Новости, 07.04.2022
Мишустин призвал создавать качественные фильмы с настоящим патриотизмом
Для сохранения культурно-исторической памяти и воспитания подрастающего поколения нужны качественные правильные фильмы с настоящим патриотизмом, считает глава... РИА Новости, 07.04.2022
2022-04-07T15:00
2022-04-07T15:00
культура
новости культуры
общество
госдума рф
михаил мишустин
отчет михаила мишустина о работе правительства в 2021 году
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Для сохранения культурно-исторической памяти и воспитания подрастающего поколения нужны качественные правильные фильмы с настоящим патриотизмом, считает глава правительства России Михаил Мишустин."Для сохранения культурно-исторической памяти, воспитания подрастающего поколения от всей души хочется, чтобы мы смотрели и наши дети смотрели качественные правильные фильмы, чтобы там был настоящий патриотизм, в этом смысле на наших ценностях основанный", - сказал Мишустин, выступая на отчете правительства в Госдуме.По его словам, надо делать хорошие фильмы, потому что "зритель голосует ногами", и на популярные картины и концерты будут ходить, в том числе по "Пушкинской карте".
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новости культуры, общество, госдума рф, михаил мишустин, отчет михаила мишустина о работе правительства в 2021 году
15:00 07.04.2022
 
Мишустин призвал создавать качественные фильмы с настоящим патриотизмом

Премьер Мишустин заявил о необходимости качественных фильмов с настоящим патриотизмом

© РИА Новости / Александр АстафьевПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает с ежегодным отчетом правительства перед Госдумой
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает с ежегодным отчетом правительства перед Госдумой - РИА Новости, 1920, 07.04.2022
© РИА Новости / Александр Астафьев
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает с ежегодным отчетом правительства перед Госдумой
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Для сохранения культурно-исторической памяти и воспитания подрастающего поколения нужны качественные правильные фильмы с настоящим патриотизмом, считает глава правительства России Михаил Мишустин.
"Для сохранения культурно-исторической памяти, воспитания подрастающего поколения от всей души хочется, чтобы мы смотрели и наши дети смотрели качественные правильные фильмы, чтобы там был настоящий патриотизм, в этом смысле на наших ценностях основанный", - сказал Мишустин, выступая на отчете правительства в Госдуме.
По его словам, надо делать хорошие фильмы, потому что "зритель голосует ногами", и на популярные картины и концерты будут ходить, в том числе по "Пушкинской карте".
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КультураНовости культурыОбществоГосдума РФМихаил МишустинОтчет Михаила Мишустина о работе правительства в 2021 году
 
 
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