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Мишустин призвал создавать качественные фильмы с настоящим патриотизмом
Мишустин призвал создавать качественные фильмы с настоящим патриотизмом - РИА Новости, 07.04.2022
Мишустин призвал создавать качественные фильмы с настоящим патриотизмом
Для сохранения культурно-исторической памяти и воспитания подрастающего поколения нужны качественные правильные фильмы с настоящим патриотизмом, считает глава... РИА Новости, 07.04.2022
2022-04-07T15:00
2022-04-07T15:00
2022-04-07T15:00
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отчет михаила мишустина о работе правительства в 2021 году
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Для сохранения культурно-исторической памяти и воспитания подрастающего поколения нужны качественные правильные фильмы с настоящим патриотизмом, считает глава правительства России Михаил Мишустин."Для сохранения культурно-исторической памяти, воспитания подрастающего поколения от всей души хочется, чтобы мы смотрели и наши дети смотрели качественные правильные фильмы, чтобы там был настоящий патриотизм, в этом смысле на наших ценностях основанный", - сказал Мишустин, выступая на отчете правительства в Госдуме.По его словам, надо делать хорошие фильмы, потому что "зритель голосует ногами", и на популярные картины и концерты будут ходить, в том числе по "Пушкинской карте".
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, общество, госдума рф, михаил мишустин, отчет михаила мишустина о работе правительства в 2021 году
Мишустин призвал создавать качественные фильмы с настоящим патриотизмом
Премьер Мишустин заявил о необходимости качественных фильмов с настоящим патриотизмом