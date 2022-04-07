https://ria.ru/20220407/kino-1782309921.html

Мишустин призвал создавать качественные фильмы с настоящим патриотизмом

Мишустин призвал создавать качественные фильмы с настоящим патриотизмом - РИА Новости, 07.04.2022

Мишустин призвал создавать качественные фильмы с настоящим патриотизмом

Для сохранения культурно-исторической памяти и воспитания подрастающего поколения нужны качественные правильные фильмы с настоящим патриотизмом, считает глава... РИА Новости, 07.04.2022

2022-04-07T15:00

2022-04-07T15:00

2022-04-07T15:00

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отчет михаила мишустина о работе правительства в 2021 году

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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Для сохранения культурно-исторической памяти и воспитания подрастающего поколения нужны качественные правильные фильмы с настоящим патриотизмом, считает глава правительства России Михаил Мишустин."Для сохранения культурно-исторической памяти, воспитания подрастающего поколения от всей души хочется, чтобы мы смотрели и наши дети смотрели качественные правильные фильмы, чтобы там был настоящий патриотизм, в этом смысле на наших ценностях основанный", - сказал Мишустин, выступая на отчете правительства в Госдуме.По его словам, надо делать хорошие фильмы, потому что "зритель голосует ногами", и на популярные картины и концерты будут ходить, в том числе по "Пушкинской карте".

https://ria.ru/20211103/voyna-1757425152.html

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2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

новости культуры, общество, госдума рф, михаил мишустин, отчет михаила мишустина о работе правительства в 2021 году