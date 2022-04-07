https://ria.ru/20220407/kino-1780715817.html

Чем заменят Netflix: новые российские сериалы онлайн

Чем заменят Netflix: новые российские сериалы онлайн - РИА Новости, 07.04.2022

Чем заменят Netflix: новые российские сериалы онлайн

Сериал о звезде реалити-шоу, которая возвращается в родную деревню, историческая драма о Чернобыле, российский "Индиана Джонс" и театр — после ухода Netflix из... РИА Новости, 07.04.2022

2022-04-07T08:00

2022-04-07T08:00

2022-04-07T08:09

надежда михалкова

николай фоменко

игорь петренко

чернобыльская аэс

московская область (подмосковье)

театральный фестиваль "золотая маска"

культура

кино и сериалы

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МОСКВА, 7 апр — РИА Новости, Анна Нехаева. Сериал о звезде реалити-шоу, которая возвращается в родную деревню, историческая драма о Чернобыле, российский "Индиана Джонс" и театр — после ухода Netflix из России отечественные онлайн-платформы приготовили несколько интересных премьер. О том, чего ждать на "малых экранах", — в материале РИА Новости.Звезда реалити-шоу в деревнеСоциальное драмеди "Нереалити" — о бывшей звезде реалити-шоу, которая после успешного десятилетия на ТВ вынуждена вернуться в провинциальный город.Главная героиня Рита (Ольга Дибцева) последние десять лет провела на виду у всех, перед телекамерами и миллионами зрителей. Теперь же в родном городке многие ее недолюбливают.Рите нужно "заново строить жизнь", но у нее репутация злой интриганки. Знакомые ей не верят, она не может устроиться на работу, никто не хочет с ней общаться. Вдобавок хейтеры не дают спокойно жить — делают мелкие пакости, пишут оскорбления на автомобиле.Но реалити-шоу оказывается отличной школой — Рита, закаленная жизнью "за стеклом", продолжает ходить по городу как ни в чем не бывало. Невозмутимость и непробиваемость помогут героине восстановить репутацию.Главные роли исполнили Ольга Дибцева, Инга Оболдина, Николай Фоменко. Режиссером десятисерийной истории выступила Анна Пармас, а худруком проекта — Борис Хлебников.Сериал “Нереалити” покажут на KION и Premier в апреле, точная дата уточняется.Черная комедияКомедийный сериал "Здравствуйте, вам пора!" расскажет о потустороннем герое.В центре сюжета — вестник смерти Павел, который оказывается на земле и с предупреждением о предстоящей кончине приходит к людям. Причем совершенно разным — бизнесменам, пожилым дамам, чиновникам, домохозяйкам, мигрантам. Благодаря главному герою они получают шанс исправить ошибки жизни перед последним вздохом.С каждой новой миссией вестник все больше симпатизирует "клиентам" и все меньше ценит свою работу. Он не знает, что такое любовь, но влюбляется. Начинает понимать, что такое юмор, чаще смеется и каждый раз оттягивает момент ухода подопечных.Для Павла мир людей — диковинка, он выглядит в нем забавно, задает наивные вопросы и производит впечатление нелепого чудака. Впрочем, не все откровения оказываются для него простыми и приятными.Режиссер проекта — Леонид Марголин. Главные роли исполнили Михаил Тарабукин и Елизавета Моряк.Сериал “Здравствуйте, вам пора!" выйдет на Premier в апреле.Историческая драмаЕще одна версия того, что случилось в Чернобыле, — одноименный сериал от Алексея Мерадова.Действие происходит в апреле — декабре 1986 года. Местный отдел КГБ СССР узнает о том, что иностранные спецслужбы интересуются Чернобыльской атомной электростанцией.Чтобы понять, где находится и чем именно занимается в Припяти сотрудник ЦРУ Альберт Ленц (Дмитрий Ульянов), в город отправляют подполковника военной контрразведки Андрея Николаева (Игорь Петренко). Он должен выяснить, в чем заключается план зарубежных служб.В сериале, который состоит из 12 эпизодов, также снимались Надежда Михалкова, Мария Андреева, Александр Ильин — младший, Елена Яковлева."Чернобыль" выйдет на Wink 19 апреля.Двойные стандартыПсихологическая драма о людях, живущих двойной жизнью, — "Оффлайн" от Кирилла Плетнева.Главные персонажи — привлекательные и успешные. У каждого семьи, престижная работа, безупречная репутация. Но практически никто не знает, благодаря чему они всего добились. На самом деле успех пришел из-за торговли запрещенными веществами в Сети.Герои, которых играют Никита Ефремов, Полина Максимова, Денис Шведов и Риналь Мухаметов, понимают, чем им грозит разоблачение, поэтому готовы сделать все что угодно, лишь бы этого не произошло. Знает секрет только один человек, и он планирует обнародовать тайну.Десятисерийный драматический триллер обещает стать одним из самых откровенных и непредсказуемых в апреле.Сериал выйдет на Okko, точная дата станет известна позднее.Российский "Индиана Джонс"Второй сезон "Эпидемии" расскажет, как люди живут в постапокалиптическом мире.В первой части драмы герои спасались бегством из Москвы, в которой появился неизвестный вирус. Персонажи отправились в опасное путешествие на Крайний Север.В продолжении зрители выяснят, смогут ли выжившие найти спокойствие и как они будут существовать в изменившемся мире.Одна из главных героинь проекта Марьяна Спивак, которая играет роль бывшей жены Сергея (Кирилл Кяро), признавалась: актеры шутили, что первый сезон был психологической драмой, а теперь это — "Индиана Джонс".Второй сезон снимали почти полгода в Подмосковье, Санкт-Петербурге, Пушкинских Горах и Карелии. В картине также участвуют Александр Робак, Наталья Земцова, Эльдар Калимулин и Юра Борисов.Второй сезон "Эпидемии" выйдет на Premier в апреле.Не только сериалыНа "малых экранах" в апреле можно будет посмотреть не только многосерийные проекты, но и театральные постановки в программе "Золотая маска online".Съемочная команда отправится в Екатеринбург, чтобы 3 апреля провести прямую трансляцию балета "Конек-горбунок" из театра "Урал Опера Балет". Этот спектакль выдвинут на премию "Золотая маска" сразу в восьми номинациях.В постановке хореографы Вячеслав Самодуров и Антон Пимонов смело переплетают классическую и новую хореографию. Знакомую всем историю разбавляют элементы современной городской культуры, отчего реальный Урал приобретает сказочный флер.Авторы представляют, что Конек-горбунок родился не 200 лет назад, а сегодня. За драйв в постановке по истории Петра Ершова отвечают рэперы Наум Блик и T-Bass. На сцене водят хороводы расписные матрешки, в хореографии — эксперименты с брейк-дансом и хип-хопом.Кроме того, 13 апреля пройдет трансляция спектакля "Тайм-аут" Новосибирского театра "Красный факел", который сыграют на сцене Театра Пушкина в столице. Аудитория увидит его одновременно с жюри фестиваля и московской аудиторией.Режиссер Петр Шерешевский превратил бытовую трагическую историю главной героини в своеобразный фильм, который каждому может показаться знакомым.Театральная сцена превратится в лабиринт-супермаркет. Крупные планы актеров выводятся в режиме онлайн на экран, что поможет считать настроение и мельчайшие эмоции персонажей.Прямые трансляции 3 и 13 апреля можно будет посмотреть на Okko.Интересный водительВ новом сезоне "Пассажиры. Последняя любовь на Земле" зрители узнают о мире "перевозчиков душ". В главных ролях — Сергей Гилев и Аня Чиповская.Водитель такси Кирилл (Гилев) должен научиться чуткости и эмпатии, ведь он помогает застрявшим на этом свете душам добраться до "точки перехода", подсказывая, что держит их на земле. Помогать ему будет Мэри (Чиповская). Параллельно Кирилл пройдет испытание чужими проблемами и собственными чувствами.Сериал состоит из восьми новелл: это одновременно драма, фантастика, триллер, комедия. Персонажи будут разбираться в отношениях с родственниками, бывшими возлюбленными, мириться со своей совестью.Премьера сериала "Пассажиры. Последняя любовь на Земле" пройдет на START 8 апреля.

https://ria.ru/20220319/mkht-1778790158.html

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2022

Анна Нехаева

Анна Нехаева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Анна Нехаева

надежда михалкова, николай фоменко, игорь петренко, чернобыльская аэс, московская область (подмосковье), театральный фестиваль "золотая маска", кино и сериалы, знаменитости, звезды, netflix, лучшие фильмы