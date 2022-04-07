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Чем заменят Netflix: новые российские сериалы онлайн - РИА Новости, 07.04.2022
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
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Чем заменят Netflix: новые российские сериалы онлайн
Чем заменят Netflix: новые российские сериалы онлайн - РИА Новости, 07.04.2022
Чем заменят Netflix: новые российские сериалы онлайн
Сериал о звезде реалити-шоу, которая возвращается в родную деревню, историческая драма о Чернобыле, российский "Индиана Джонс" и театр — после ухода Netflix из... РИА Новости, 07.04.2022
2022-04-07T08:00
2022-04-07T08:09
надежда михалкова
николай фоменко
игорь петренко
чернобыльская аэс
московская область (подмосковье)
театральный фестиваль "золотая маска"
культура
кино и сериалы
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МОСКВА, 7 апр — РИА Новости, Анна Нехаева. Сериал о звезде реалити-шоу, которая возвращается в родную деревню, историческая драма о Чернобыле, российский "Индиана Джонс" и театр — после ухода Netflix из России отечественные онлайн-платформы приготовили несколько интересных премьер. О том, чего ждать на "малых экранах", — в материале РИА Новости.Звезда реалити-шоу в деревнеСоциальное драмеди "Нереалити" — о бывшей звезде реалити-шоу, которая после успешного десятилетия на ТВ вынуждена вернуться в провинциальный город.Главная героиня Рита (Ольга Дибцева) последние десять лет провела на виду у всех, перед телекамерами и миллионами зрителей. Теперь же в родном городке многие ее недолюбливают.Рите нужно "заново строить жизнь", но у нее репутация злой интриганки. Знакомые ей не верят, она не может устроиться на работу, никто не хочет с ней общаться. Вдобавок хейтеры не дают спокойно жить — делают мелкие пакости, пишут оскорбления на автомобиле.Но реалити-шоу оказывается отличной школой — Рита, закаленная жизнью "за стеклом", продолжает ходить по городу как ни в чем не бывало. Невозмутимость и непробиваемость помогут героине восстановить репутацию.Главные роли исполнили Ольга Дибцева, Инга Оболдина, Николай Фоменко. Режиссером десятисерийной истории выступила Анна Пармас, а худруком проекта — Борис Хлебников.Сериал “Нереалити” покажут на KION и Premier в апреле, точная дата уточняется.Черная комедияКомедийный сериал "Здравствуйте, вам пора!" расскажет о потустороннем герое.В центре сюжета — вестник смерти Павел, который оказывается на земле и с предупреждением о предстоящей кончине приходит к людям. Причем совершенно разным — бизнесменам, пожилым дамам, чиновникам, домохозяйкам, мигрантам. Благодаря главному герою они получают шанс исправить ошибки жизни перед последним вздохом.С каждой новой миссией вестник все больше симпатизирует "клиентам" и все меньше ценит свою работу. Он не знает, что такое любовь, но влюбляется. Начинает понимать, что такое юмор, чаще смеется и каждый раз оттягивает момент ухода подопечных.Для Павла мир людей — диковинка, он выглядит в нем забавно, задает наивные вопросы и производит впечатление нелепого чудака. Впрочем, не все откровения оказываются для него простыми и приятными.Режиссер проекта — Леонид Марголин. Главные роли исполнили Михаил Тарабукин и Елизавета Моряк.Сериал “Здравствуйте, вам пора!" выйдет на Premier в апреле.Историческая драмаЕще одна версия того, что случилось в Чернобыле, — одноименный сериал от Алексея Мерадова.Действие происходит в апреле — декабре 1986 года. Местный отдел КГБ СССР узнает о том, что иностранные спецслужбы интересуются Чернобыльской атомной электростанцией.Чтобы понять, где находится и чем именно занимается в Припяти сотрудник ЦРУ Альберт Ленц (Дмитрий Ульянов), в город отправляют подполковника военной контрразведки Андрея Николаева (Игорь Петренко). Он должен выяснить, в чем заключается план зарубежных служб.В сериале, который состоит из 12 эпизодов, также снимались Надежда Михалкова, Мария Андреева, Александр Ильин — младший, Елена Яковлева."Чернобыль" выйдет на Wink 19 апреля.Двойные стандартыПсихологическая драма о людях, живущих двойной жизнью, — "Оффлайн" от Кирилла Плетнева.Главные персонажи — привлекательные и успешные. У каждого семьи, престижная работа, безупречная репутация. Но практически никто не знает, благодаря чему они всего добились. На самом деле успех пришел из-за торговли запрещенными веществами в Сети.Герои, которых играют Никита Ефремов, Полина Максимова, Денис Шведов и Риналь Мухаметов, понимают, чем им грозит разоблачение, поэтому готовы сделать все что угодно, лишь бы этого не произошло. Знает секрет только один человек, и он планирует обнародовать тайну.Десятисерийный драматический триллер обещает стать одним из самых откровенных и непредсказуемых в апреле.Сериал выйдет на Okko, точная дата станет известна позднее.Российский "Индиана Джонс"Второй сезон "Эпидемии" расскажет, как люди живут в постапокалиптическом мире.В первой части драмы герои спасались бегством из Москвы, в которой появился неизвестный вирус. Персонажи отправились в опасное путешествие на Крайний Север.В продолжении зрители выяснят, смогут ли выжившие найти спокойствие и как они будут существовать в изменившемся мире.Одна из главных героинь проекта Марьяна Спивак, которая играет роль бывшей жены Сергея (Кирилл Кяро), признавалась: актеры шутили, что первый сезон был психологической драмой, а теперь это — "Индиана Джонс".Второй сезон снимали почти полгода в Подмосковье, Санкт-Петербурге, Пушкинских Горах и Карелии. В картине также участвуют Александр Робак, Наталья Земцова, Эльдар Калимулин и Юра Борисов.Второй сезон "Эпидемии" выйдет на Premier в апреле.Не только сериалыНа "малых экранах" в апреле можно будет посмотреть не только многосерийные проекты, но и театральные постановки в программе "Золотая маска online".Съемочная команда отправится в Екатеринбург, чтобы 3 апреля провести прямую трансляцию балета "Конек-горбунок" из театра "Урал Опера Балет". Этот спектакль выдвинут на премию "Золотая маска" сразу в восьми номинациях.В постановке хореографы Вячеслав Самодуров и Антон Пимонов смело переплетают классическую и новую хореографию. Знакомую всем историю разбавляют элементы современной городской культуры, отчего реальный Урал приобретает сказочный флер.Авторы представляют, что Конек-горбунок родился не 200 лет назад, а сегодня. За драйв в постановке по истории Петра Ершова отвечают рэперы Наум Блик и T-Bass. На сцене водят хороводы расписные матрешки, в хореографии — эксперименты с брейк-дансом и хип-хопом.Кроме того, 13 апреля пройдет трансляция спектакля "Тайм-аут" Новосибирского театра "Красный факел", который сыграют на сцене Театра Пушкина в столице. Аудитория увидит его одновременно с жюри фестиваля и московской аудиторией.Режиссер Петр Шерешевский превратил бытовую трагическую историю главной героини в своеобразный фильм, который каждому может показаться знакомым.Театральная сцена превратится в лабиринт-супермаркет. Крупные планы актеров выводятся в режиме онлайн на экран, что поможет считать настроение и мельчайшие эмоции персонажей.Прямые трансляции 3 и 13 апреля можно будет посмотреть на Okko.Интересный водительВ новом сезоне "Пассажиры. Последняя любовь на Земле" зрители узнают о мире "перевозчиков душ". В главных ролях — Сергей Гилев и Аня Чиповская.Водитель такси Кирилл (Гилев) должен научиться чуткости и эмпатии, ведь он помогает застрявшим на этом свете душам добраться до "точки перехода", подсказывая, что держит их на земле. Помогать ему будет Мэри (Чиповская). Параллельно Кирилл пройдет испытание чужими проблемами и собственными чувствами.Сериал состоит из восьми новелл: это одновременно драма, фантастика, триллер, комедия. Персонажи будут разбираться в отношениях с родственниками, бывшими возлюбленными, мириться со своей совестью.Премьера сериала "Пассажиры. Последняя любовь на Земле" пройдет на START 8 апреля.
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Анна Нехаева
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надежда михалкова, николай фоменко, игорь петренко, чернобыльская аэс, московская область (подмосковье), театральный фестиваль "золотая маска", кино и сериалы, знаменитости, звезды, netflix, лучшие фильмы
08:00 07.04.2022 (обновлено: 08:09 07.04.2022)
 

Чем заменят Netflix: новые российские сериалы онлайн

© Карго Фильм (2020)Кадр из сериала "Пассажиры"
Кадр из сериала Пассажиры
© Карго Фильм (2020)
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 апр — РИА Новости, Анна Нехаева. Сериал о звезде реалити-шоу, которая возвращается в родную деревню, историческая драма о Чернобыле, российский "Индиана Джонс" и театр — после ухода Netflix из России отечественные онлайн-платформы приготовили несколько интересных премьер. О том, чего ждать на "малых экранах", — в материале РИА Новости.

Звезда реалити-шоу в деревне

Социальное драмеди "Нереалити" — о бывшей звезде реалити-шоу, которая после успешного десятилетия на ТВ вынуждена вернуться в провинциальный город.
Главная героиня Рита (Ольга Дибцева) последние десять лет провела на виду у всех, перед телекамерами и миллионами зрителей. Теперь же в родном городке многие ее недолюбливают.
© Предоставлено KionКадр из сериала "Нереалити"
Кадр из сериала Нереалити
© Предоставлено Kion
Кадр из сериала "Нереалити"
Рите нужно "заново строить жизнь", но у нее репутация злой интриганки. Знакомые ей не верят, она не может устроиться на работу, никто не хочет с ней общаться. Вдобавок хейтеры не дают спокойно жить — делают мелкие пакости, пишут оскорбления на автомобиле.
Но реалити-шоу оказывается отличной школой — Рита, закаленная жизнью "за стеклом", продолжает ходить по городу как ни в чем не бывало. Невозмутимость и непробиваемость помогут героине восстановить репутацию.
© Предоставлено KionКадр из сериала "Нереалити"
Кадр из сериала Нереалити
© Предоставлено Kion
Кадр из сериала "Нереалити"
Главные роли исполнили Ольга Дибцева, Инга Оболдина, Николай Фоменко. Режиссером десятисерийной истории выступила Анна Пармас, а худруком проекта — Борис Хлебников.
Сериал “Нереалити” покажут на KION и Premier в апреле, точная дата уточняется.
© Предоставлено KionНиколай Фоменко в сериале "Нереалити"
Кадр из сериала Нереалити
© Предоставлено Kion
Николай Фоменко в сериале "Нереалити"

Черная комедия

Комедийный сериал "Здравствуйте, вам пора!" расскажет о потустороннем герое.
В центре сюжета — вестник смерти Павел, который оказывается на земле и с предупреждением о предстоящей кончине приходит к людям. Причем совершенно разным — бизнесменам, пожилым дамам, чиновникам, домохозяйкам, мигрантам. Благодаря главному герою они получают шанс исправить ошибки жизни перед последним вздохом.
© Предоставлено PremierСъемки сериала "Здравствуйте, вам пора!"
Съемки сериала Здравствуйте, вам пора
© Предоставлено Premier
Съемки сериала "Здравствуйте, вам пора!"
С каждой новой миссией вестник все больше симпатизирует "клиентам" и все меньше ценит свою работу. Он не знает, что такое любовь, но влюбляется. Начинает понимать, что такое юмор, чаще смеется и каждый раз оттягивает момент ухода подопечных.
Для Павла мир людей — диковинка, он выглядит в нем забавно, задает наивные вопросы и производит впечатление нелепого чудака. Впрочем, не все откровения оказываются для него простыми и приятными.
© Предоставлено Premier

Съемки сериала "Здравствуйте, вам пора!"

Съемки сериала Здравствуйте, вам пора
1 из 3

Съемки сериала "Здравствуйте, вам пора!"

© Предоставлено Premier
© Предоставлено Premier

Фрагмент сериала "Здравствуйте, вам пора!"

Съемки сериала Здравствуйте, вам пора
2 из 3

Фрагмент сериала "Здравствуйте, вам пора!"

© Предоставлено Premier
© Предоставлено Premier

Сцена из сериала "Здравствуйте, вам пора!"

Съемки сериала Здравствуйте, вам пора
3 из 3

Сцена из сериала "Здравствуйте, вам пора!"

© Предоставлено Premier
1 из 3

Съемки сериала "Здравствуйте, вам пора!"

© Предоставлено Premier
2 из 3

Фрагмент сериала "Здравствуйте, вам пора!"

© Предоставлено Premier
3 из 3

Сцена из сериала "Здравствуйте, вам пора!"

© Предоставлено Premier
Режиссер проекта — Леонид Марголин. Главные роли исполнили Михаил Тарабукин и Елизавета Моряк.
Сериал “Здравствуйте, вам пора!" выйдет на Premier в апреле.
© Предоставлено PremierСъемки сериала "Здравствуйте, вам пора!"
Съемки сериала Здравствуйте, вам пора
© Предоставлено Premier
Съемки сериала "Здравствуйте, вам пора!"

Историческая драма

Еще одна версия того, что случилось в Чернобыле, — одноименный сериал от Алексея Мерадова.
Действие происходит в апреле — декабре 1986 года. Местный отдел КГБ СССР узнает о том, что иностранные спецслужбы интересуются Чернобыльской атомной электростанцией.
© Amalgama Studio (2022)Игорь Петренко в сериале "Чернобыль"
Кадр из сериала Чернобыль
© Amalgama Studio (2022)
Игорь Петренко в сериале "Чернобыль"
Чтобы понять, где находится и чем именно занимается в Припяти сотрудник ЦРУ Альберт Ленц (Дмитрий Ульянов), в город отправляют подполковника военной контрразведки Андрея Николаева (Игорь Петренко). Он должен выяснить, в чем заключается план зарубежных служб.
В сериале, который состоит из 12 эпизодов, также снимались Надежда Михалкова, Мария Андреева, Александр Ильин — младший, Елена Яковлева.
"Чернобыль" выйдет на Wink 19 апреля.
© Amalgama Studio (2022)Кадр из сериала "Чернобыль"
Кадр из сериала Чернобыль
© Amalgama Studio (2022)
Кадр из сериала "Чернобыль"

Двойные стандарты

Психологическая драма о людях, живущих двойной жизнью, — "Оффлайн" от Кирилла Плетнева.
Главные персонажи — привлекательные и успешные. У каждого семьи, престижная работа, безупречная репутация. Но практически никто не знает, благодаря чему они всего добились. На самом деле успех пришел из-за торговли запрещенными веществами в Сети.
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанк

Никита Ефремов на сборе труппы театра "Современник"

Актер Никита Ефремов на традиционном сборе труппы Московского театра Современник перед началом нового сезона
1 из 2

Никита Ефремов на сборе труппы театра "Современник"

© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Риналь Мухаметов на премьере фильма "Вторжение" в кинотеатре "Октябрь"

Актер Риналь Мухаметов на премьере фильма Вторжение в кинотеатре Октябрь в Москве.
2 из 2

Риналь Мухаметов на премьере фильма "Вторжение" в кинотеатре "Октябрь"

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
1 из 2

Никита Ефремов на сборе труппы театра "Современник"

© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
2 из 2

Риналь Мухаметов на премьере фильма "Вторжение" в кинотеатре "Октябрь"

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Герои, которых играют Никита Ефремов, Полина Максимова, Денис Шведов и Риналь Мухаметов, понимают, чем им грозит разоблачение, поэтому готовы сделать все что угодно, лишь бы этого не произошло. Знает секрет только один человек, и он планирует обнародовать тайну.
Десятисерийный драматический триллер обещает стать одним из самых откровенных и непредсказуемых в апреле.
Сериал выйдет на Okko, точная дата станет известна позднее.

Российский "Индиана Джонс"

Второй сезон "Эпидемии" расскажет, как люди живут в постапокалиптическом мире.
В первой части драмы герои спасались бегством из Москвы, в которой появился неизвестный вирус. Персонажи отправились в опасное путешествие на Крайний Север.
В продолжении зрители выяснят, смогут ли выжившие найти спокойствие и как они будут существовать в изменившемся мире.
© PREMIER (2018-...)Кадр из первого сезона сериала "Эпидемия"
Кадр из сериала Эпидемия
© PREMIER (2018-...)
Кадр из первого сезона сериала "Эпидемия"
Одна из главных героинь проекта Марьяна Спивак, которая играет роль бывшей жены Сергея (Кирилл Кяро), признавалась: актеры шутили, что первый сезон был психологической драмой, а теперь это — "Индиана Джонс".
Второй сезон снимали почти полгода в Подмосковье, Санкт-Петербурге, Пушкинских Горах и Карелии. В картине также участвуют Александр Робак, Наталья Земцова, Эльдар Калимулин и Юра Борисов.
Второй сезон "Эпидемии" выйдет на Premier в апреле.
© PREMIER (2018-...)

Кадр из первого сезона сериала "Эпидемия"

Кадр из сериала Эпидемия
1 из 2

Кадр из первого сезона сериала "Эпидемия"

© PREMIER (2018-...)
© PREMIER (2018-...)

Кадр первого сезона сериала "Эпидемия"

Кадр из сериала Эпидемия
2 из 2

Кадр первого сезона сериала "Эпидемия"

© PREMIER (2018-...)
1 из 2

Кадр из первого сезона сериала "Эпидемия"

© PREMIER (2018-...)
2 из 2

Кадр первого сезона сериала "Эпидемия"

© PREMIER (2018-...)

Не только сериалы

На "малых экранах" в апреле можно будет посмотреть не только многосерийные проекты, но и театральные постановки в программе "Золотая маска online".
© Елена ЛеховаИван Суродеев — Океан, Елена Воробьева — Жемчужина в сцене из спектакля "Конек-горбунок"
Иван Суродеев - Океан, Елена Воробьева - Жемчужина в сцене из спектакля Конек-Горбунок
© Елена Лехова
Иван Суродеев — Океан, Елена Воробьева — Жемчужина в сцене из спектакля "Конек-горбунок"
Съемочная команда отправится в Екатеринбург, чтобы 3 апреля провести прямую трансляцию балета "Конек-горбунок" из театра "Урал Опера Балет". Этот спектакль выдвинут на премию "Золотая маска" сразу в восьми номинациях.
В постановке хореографы Вячеслав Самодуров и Антон Пимонов смело переплетают классическую и новую хореографию. Знакомую всем историю разбавляют элементы современной городской культуры, отчего реальный Урал приобретает сказочный флер.
© Фото : Елена Лехова

Сцена из спектакля "Конек-горбунок"

Сцена из спектакля Конек-Горбунок
1 из 3

Сцена из спектакля "Конек-горбунок"

© Фото : Елена Лехова
© Фото : Ольга Керелюк

Фрагмент спектакля "Конек-горбунок"

Сцена из спектакля Конек-Горбунок
2 из 3

Фрагмент спектакля "Конек-горбунок"

© Фото : Ольга Керелюк
© Фото : Ольга Керелюк

Анастасия Кержеманкина в сцене из спектакля "Конек-горбунок"

Анастасия Кержеманкина в сцене из спектакля Конек-Горбунок
3 из 3

Анастасия Кержеманкина в сцене из спектакля "Конек-горбунок"

© Фото : Ольга Керелюк
1 из 3

Сцена из спектакля "Конек-горбунок"

© Фото : Елена Лехова
2 из 3

Фрагмент спектакля "Конек-горбунок"

© Фото : Ольга Керелюк
3 из 3

Анастасия Кержеманкина в сцене из спектакля "Конек-горбунок"

© Фото : Ольга Керелюк
Авторы представляют, что Конек-горбунок родился не 200 лет назад, а сегодня. За драйв в постановке по истории Петра Ершова отвечают рэперы Наум Блик и T-Bass. На сцене водят хороводы расписные матрешки, в хореографии — эксперименты с брейк-дансом и хип-хопом.
Кроме того, 13 апреля пройдет трансляция спектакля "Тайм-аут" Новосибирского театра "Красный факел", который сыграют на сцене Театра Пушкина в столице. Аудитория увидит его одновременно с жюри фестиваля и московской аудиторией.
© Фото : Фрол Подлесный

Сцена из спектакля "Тайм-аут" новосибирского театра "Красный факел"

Сцена из спектакля ТАЙМ-АУТ новосибирского театра Красный факел
1 из 3

Сцена из спектакля "Тайм-аут" новосибирского театра "Красный факел"

© Фото : Фрол Подлесный
© Фото : Фрол Подлесный

Фрагмент спектакля "Тайм-аут" новосибирского театра "Красный факел"

Сцена из спектакля ТАЙМ-АУТ новосибирского театра Красный факел
2 из 3

Фрагмент спектакля "Тайм-аут" новосибирского театра "Красный факел"

© Фото : Фрол Подлесный
© Фото : Фрол Подлесный

Момент из спектакля "Тайм-аут" новосибирского театра "Красный факел"

Сцена из спектакля ТАЙМ-АУТ новосибирского театра Красный факел
3 из 3

Момент из спектакля "Тайм-аут" новосибирского театра "Красный факел"

© Фото : Фрол Подлесный
1 из 3

Сцена из спектакля "Тайм-аут" новосибирского театра "Красный факел"

© Фото : Фрол Подлесный
2 из 3

Фрагмент спектакля "Тайм-аут" новосибирского театра "Красный факел"

© Фото : Фрол Подлесный
3 из 3

Момент из спектакля "Тайм-аут" новосибирского театра "Красный факел"

© Фото : Фрол Подлесный
Режиссер Петр Шерешевский превратил бытовую трагическую историю главной героини в своеобразный фильм, который каждому может показаться знакомым.
Театральная сцена превратится в лабиринт-супермаркет. Крупные планы актеров выводятся в режиме онлайн на экран, что поможет считать настроение и мельчайшие эмоции персонажей.
Прямые трансляции 3 и 13 апреля можно будет посмотреть на Okko.

Интересный водитель

В новом сезоне "Пассажиры. Последняя любовь на Земле" зрители узнают о мире "перевозчиков душ". В главных ролях — Сергей Гилев и Аня Чиповская.
© Карго Фильм (2020)Кадр из сериала "Пассажиры"
Кадр из сериала Пассажиры
1 из 3
Кадр из сериала "Пассажиры"
© Карго Фильм (2020)
© Карго Фильм (2020)

Сцена из сериала "Пассажиры"

Кадр из сериала Пассажиры
2 из 3

Сцена из сериала "Пассажиры"

© Карго Фильм (2020)
© Карго Фильм (2020)

Фрагмент сериала "Пассажиры"

Кадр из сериала Пассажиры
3 из 3

Фрагмент сериала "Пассажиры"

© Карго Фильм (2020)
1 из 3
Кадр из сериала "Пассажиры"
© Карго Фильм (2020)
2 из 3

Сцена из сериала "Пассажиры"

© Карго Фильм (2020)
3 из 3

Фрагмент сериала "Пассажиры"

© Карго Фильм (2020)
Водитель такси Кирилл (Гилев) должен научиться чуткости и эмпатии, ведь он помогает застрявшим на этом свете душам добраться до "точки перехода", подсказывая, что держит их на земле. Помогать ему будет Мэри (Чиповская). Параллельно Кирилл пройдет испытание чужими проблемами и собственными чувствами.
© Карго Фильм (2020)Кадр из сериала "Пассажиры"
Кадр из сериала Пассажиры
© Карго Фильм (2020)
Кадр из сериала "Пассажиры"
Сериал состоит из восьми новелл: это одновременно драма, фантастика, триллер, комедия. Персонажи будут разбираться в отношениях с родственниками, бывшими возлюбленными, мириться со своей совестью.
Премьера сериала "Пассажиры. Последняя любовь на Земле" пройдет на START 8 апреля.
Юрий Чурсин в роли Сирано де Бержерака и Паулина Андреева в роли Роксаны на предпремьерном пресс-показе спектакля Сирано де Бержерак на сцене МХТ имени А. П. Чехова - РИА Новости, 1920, 19.03.2022
19 марта, 08:00Культура
На злобу дня: как дуэлянта Сирано сделали героем в МХТ
 
КультураНадежда МихалковаНиколай ФоменкоИгорь ПетренкоЧернобыльская АЭСМосковская область (Подмосковье)Театральный фестиваль "Золотая Маска"Кино и сериалыЗнаменитостизвездыNetflixлучшие фильмы
 
 
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