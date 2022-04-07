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МИД призвал США обсуждать возможные киберпреступления на взаимной основе - РИА Новости, 07.04.2022
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МИД призвал США обсуждать возможные киберпреступления на взаимной основе
МИД призвал США обсуждать возможные киберпреступления на взаимной основе - РИА Новости, 07.04.2022
МИД призвал США обсуждать возможные киберпреступления на взаимной основе
Москва призывает Вашингтон с фактами на руках на взаимной основе обсуждать возможные киберпреступления, заявила официальный представитель МИД России Мария... РИА Новости, 07.04.2022
2022-04-07T18:56
2022-04-07T19:09
сша
россия
кибербезопасность
мария захарова
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
в мире
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Москва призывает Вашингтон с фактами на руках на взаимной основе обсуждать возможные киберпреступления, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова."Хотим подчеркнуть: у нас куда больше оснований обвинять западные страны в спонсировании киберпреступников. Но мы проявляем здравомыслие и хладнокровие. Готовы рассматривать на взаимной основе конкретные и подкрепленные фактами обращения о компьютерных взломах", - говорится в комментарии Захаровой, опубликованном на портале МИД.По ее словам, Москва также готова к более широкому диалогу по отказу от милитаризации информационного пространства, его использования в мирных целях."Двуединая задача – пресечь превращение ИКТ-среды в арену для межгосударственного противостояния и гарантировать использование этих технологий на благо развития всех государств", - добавила официальный представитель МИД России.
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сша, россия, кибербезопасность, мария захарова, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), в мире
18:56 07.04.2022 (обновлено: 19:09 07.04.2022)
 
МИД призвал США обсуждать возможные киберпреступления на взаимной основе

Представитель МИД Захарова призвала США обсуждать киберпреступления на взаимной основе

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 07.04.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Москва призывает Вашингтон с фактами на руках на взаимной основе обсуждать возможные киберпреступления, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"Хотим подчеркнуть: у нас куда больше оснований обвинять западные страны в спонсировании киберпреступников. Но мы проявляем здравомыслие и хладнокровие. Готовы рассматривать на взаимной основе конкретные и подкрепленные фактами обращения о компьютерных взломах", - говорится в комментарии Захаровой, опубликованном на портале МИД.
Хакер - РИА Новости, 1920, 07.04.2022
Вчера, 18:32
США использовали ликвидацию REvil в своих интересах, заявили в Совбезе
По ее словам, Москва также готова к более широкому диалогу по отказу от милитаризации информационного пространства, его использования в мирных целях.
"Двуединая задача – пресечь превращение ИКТ-среды в арену для межгосударственного противостояния и гарантировать использование этих технологий на благо развития всех государств", - добавила официальный представитель МИД России.
Кибербезопасность - РИА Новости, 1920, 07.04.2022
Вчера, 18:09
В Совбезе назвали траты США на кибербезопасность платой за высокомерие
 
СШАРоссияКибербезопасностьМария ЗахароваМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)В мире
 
 
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