https://ria.ru/20220407/kiberprestupleniya-1782379773.html
МИД призвал США обсуждать возможные киберпреступления на взаимной основе
МИД призвал США обсуждать возможные киберпреступления на взаимной основе - РИА Новости, 07.04.2022
МИД призвал США обсуждать возможные киберпреступления на взаимной основе
Москва призывает Вашингтон с фактами на руках на взаимной основе обсуждать возможные киберпреступления, заявила официальный представитель МИД России Мария... РИА Новости, 07.04.2022
2022-04-07T18:56
2022-04-07T18:56
2022-04-07T19:09
сша
россия
кибербезопасность
мария захарова
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
в мире
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Москва призывает Вашингтон с фактами на руках на взаимной основе обсуждать возможные киберпреступления, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова."Хотим подчеркнуть: у нас куда больше оснований обвинять западные страны в спонсировании киберпреступников. Но мы проявляем здравомыслие и хладнокровие. Готовы рассматривать на взаимной основе конкретные и подкрепленные фактами обращения о компьютерных взломах", - говорится в комментарии Захаровой, опубликованном на портале МИД.По ее словам, Москва также готова к более широкому диалогу по отказу от милитаризации информационного пространства, его использования в мирных целях."Двуединая задача – пресечь превращение ИКТ-среды в арену для межгосударственного противостояния и гарантировать использование этих технологий на благо развития всех государств", - добавила официальный представитель МИД России.
https://ria.ru/20220407/khakery-1782373772.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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сша, россия, кибербезопасность, мария захарова, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), в мире
18:56 07.04.2022 (обновлено: 19:09 07.04.2022)
МИД призвал США обсуждать возможные киберпреступления на взаимной основе
Представитель МИД Захарова призвала США обсуждать киберпреступления на взаимной основе