https://ria.ru/20220407/kiberprestupleniya-1782379773.html

МИД призвал США обсуждать возможные киберпреступления на взаимной основе

МИД призвал США обсуждать возможные киберпреступления на взаимной основе - РИА Новости, 07.04.2022

МИД призвал США обсуждать возможные киберпреступления на взаимной основе

Москва призывает Вашингтон с фактами на руках на взаимной основе обсуждать возможные киберпреступления, заявила официальный представитель МИД России Мария... РИА Новости, 07.04.2022

2022-04-07T18:56

2022-04-07T18:56

2022-04-07T19:09

сша

россия

кибербезопасность

мария захарова

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

в мире

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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Москва призывает Вашингтон с фактами на руках на взаимной основе обсуждать возможные киберпреступления, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова."Хотим подчеркнуть: у нас куда больше оснований обвинять западные страны в спонсировании киберпреступников. Но мы проявляем здравомыслие и хладнокровие. Готовы рассматривать на взаимной основе конкретные и подкрепленные фактами обращения о компьютерных взломах", - говорится в комментарии Захаровой, опубликованном на портале МИД.По ее словам, Москва также готова к более широкому диалогу по отказу от милитаризации информационного пространства, его использования в мирных целях."Двуединая задача – пресечь превращение ИКТ-среды в арену для межгосударственного противостояния и гарантировать использование этих технологий на благо развития всех государств", - добавила официальный представитель МИД России.

https://ria.ru/20220407/khakery-1782373772.html

https://ria.ru/20220407/kiberbezopasnost-1782369181.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

сша, россия, кибербезопасность, мария захарова, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), в мире