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Полиция Страсбурга расследует вандализм в отношении русского храма - РИА Новости, 07.04.2022
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Религия
https://ria.ru/20220407/khram-1782340474.html
Полиция Страсбурга расследует вандализм в отношении русского храма
Полиция Страсбурга расследует вандализм в отношении русского храма - РИА Новости, 07.04.2022
Полиция Страсбурга расследует вандализм в отношении русского храма
Полиция Страсбурга обещала расследовать и принять меры против вандалов, изрисовавших краской доски объявлений прихода русского храма Всех Святых, рассказал РИА... РИА Новости, 07.04.2022
2022-04-07T16:34
2022-04-07T16:34
религия
страсбург
русская православная церковь
украина
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Полиция Страсбурга обещала расследовать и принять меры против вандалов, изрисовавших краской доски объявлений прихода русского храма Всех Святых, рассказал РИА Новости настоятель храма архимандрит Филипп (Рябых).Ранее он написал в своих соцсетях, что утром 5 апреля на двух досках объявлений русского православного прихода Всех Святых в Страсбурге были обнаружены две огромные буквы Z, нарисованные красной краской. Он также отметил в сообщении, что и в социальных сетях неоднократно появлялись враждебные по отношению к приходу и его пастве публикации."Полиция посетила приход и осмотрела надписи. Обещали провести расследование и принять меры. Пока других действий не было", - рассказал РИА Новости Рябых.Других провокаций в отношении прихода, по его словам, пока не было.Буквы Z и V, нанесенные на борта российской военной техники, участвующей в военной спецоперации на Украине, стали неофициальными символами поддержки операции.Община ставропигиального (то есть подчиненного непосредственно патриарху Московскому и всея Руси) храма Всех Святых в Страсбурге, согласно информации на его сайте, зародилась в 2003 году. Муниципальный совет города 17 января 2011 года единогласно принял решение предоставить Русской православной церкви землю для строительства храма и приходского центра на берегу канала Марн, впадающего в Рейн.В марте 2013 года вступил в силу договор об аренде земли, подписанный между приходом Всех Святых и мэрией Страсбурга на 99 лет с символической арендной платой - 15 евро в год. Первый камень был заложен в основание будущего храма 31 сентября 2014 года.По благословению патриарха Московского и всея Руси Кирилла 23 декабря 2018 года состоялось малое освящение нового храма. Начиная с этого дня, община совершает в нем богослужения.
https://ria.ru/20220317/vandalizm-1778640620.html
https://radiosputnik.ria.ru/20220326/ushakov-1780253699.html
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страсбург, русская православная церковь, украина
16:34 07.04.2022
 
Полиция Страсбурга расследует вандализм в отношении русского храма

Настоятель храма РПЦ в Страсбурге заявил о вандализме в отношении храма и угрозах пастве

© РИА Новости / Ольга ЛипичХрам Всех Святых в Страсбурге, Франция
Храм Всех Святых в Страсбурге, Франция - РИА Новости, 1920, 07.04.2022
© РИА Новости / Ольга Липич
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Полиция Страсбурга обещала расследовать и принять меры против вандалов, изрисовавших краской доски объявлений прихода русского храма Всех Святых, рассказал РИА Новости настоятель храма архимандрит Филипп (Рябых).
Ранее он написал в своих соцсетях, что утром 5 апреля на двух досках объявлений русского православного прихода Всех Святых в Страсбурге были обнаружены две огромные буквы Z, нарисованные красной краской. Он также отметил в сообщении, что и в социальных сетях неоднократно появлялись враждебные по отношению к приходу и его пастве публикации.
"Полиция посетила приход и осмотрела надписи. Обещали провести расследование и принять меры. Пока других действий не было", - рассказал РИА Новости Рябых.
Других провокаций в отношении прихода, по его словам, пока не было.
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Община ставропигиального (то есть подчиненного непосредственно патриарху Московскому и всея Руси) храма Всех Святых в Страсбурге, согласно информации на его сайте, зародилась в 2003 году. Муниципальный совет города 17 января 2011 года единогласно принял решение предоставить Русской православной церкви землю для строительства храма и приходского центра на берегу канала Марн, впадающего в Рейн.
В марте 2013 года вступил в силу договор об аренде земли, подписанный между приходом Всех Святых и мэрией Страсбурга на 99 лет с символической арендной платой - 15 евро в год. Первый камень был заложен в основание будущего храма 31 сентября 2014 года.
По благословению патриарха Московского и всея Руси Кирилла 23 декабря 2018 года состоялось малое освящение нового храма. Начиная с этого дня, община совершает в нем богослужения.
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