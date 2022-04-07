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Канада предложит Украине кредит на 800 миллионов долларов по линии МВФ - РИА Новости, 08.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220407/kanada-1782410038.html
Канада предложит Украине кредит на 800 миллионов долларов по линии МВФ
Канада предложит Украине кредит на 800 миллионов долларов по линии МВФ - РИА Новости, 08.04.2022
Канада предложит Украине кредит на 800 миллионов долларов по линии МВФ
Канада намерена предложить Украине кредит объемом порядка 1 миллиарда канадских долларов (около 800 миллионов долларов США) по линии МВФ, следует из... РИА Новости, 08.04.2022
2022-04-07T23:26
2022-04-08T00:12
обострение ситуации в днр и лнр
украина
канада
в мире
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ВАШИНГТОН, 7 апр - РИА Новости. Канада намерена предложить Украине кредит объемом порядка 1 миллиарда канадских долларов (около 800 миллионов долларов США) по линии МВФ, следует из федерального бюджета на 2022 год, обнародованного на сайте правительства североамериканской страны."Другие важные меры в бюджете на 2022 год включают в себя дальнейшую поддержку Украины и ее народа перед лицом незаконного вторжения России, в том числе выделение до 1 миллиарда долларов в виде кредита правительству Украины через счет в Международном валютном фонде", - говорится в документе.Помимо этого, новый бюджет Канады предполагает выделение Украине дополнительной "военной помощи" на сумму 500 миллионов канадских долларов (около 400 миллионов долларов США).Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220407/evrosoyuz-1782409696.html
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украина, канада, в мире, сша, россия
23:26 07.04.2022 (обновлено: 00:12 08.04.2022)
 
Канада предложит Украине кредит на 800 миллионов долларов по линии МВФ

Канада намерена предложить Украине кредит объемом порядка миллиарда канадских долларов

© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские военнослужащие на военной базе
Украинские военнослужащие на военной базе - РИА Новости, 1920, 07.04.2022
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские военнослужащие на военной базе. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 7 апр - РИА Новости. Канада намерена предложить Украине кредит объемом порядка 1 миллиарда канадских долларов (около 800 миллионов долларов США) по линии МВФ, следует из федерального бюджета на 2022 год, обнародованного на сайте правительства североамериканской страны.
"Другие важные меры в бюджете на 2022 год включают в себя дальнейшую поддержку Украины и ее народа перед лицом незаконного вторжения России, в том числе выделение до 1 миллиарда долларов в виде кредита правительству Украины через счет в Международном валютном фонде", - говорится в документе.
Украинский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 07.04.2022
Вчера, 23:09Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
ЕС намерен увеличить помощь армии Украины еще на 500 миллионов евро
Помимо этого, новый бюджет Канады предполагает выделение Украине дополнительной "военной помощи" на сумму 500 миллионов канадских долларов (около 400 миллионов долларов США).
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Флаги стран — членов ЕС возле здания Европейского парламента в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 07.04.2022
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Европа наносит двойной удар по России. Что прилетит в ответ?
 
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