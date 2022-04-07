https://ria.ru/20220407/kanada-1782410038.html

Канада предложит Украине кредит на 800 миллионов долларов по линии МВФ

Канада предложит Украине кредит на 800 миллионов долларов по линии МВФ - РИА Новости, 08.04.2022

Канада предложит Украине кредит на 800 миллионов долларов по линии МВФ

Канада намерена предложить Украине кредит объемом порядка 1 миллиарда канадских долларов (около 800 миллионов долларов США) по линии МВФ, следует из... РИА Новости, 08.04.2022

2022-04-07T23:26

2022-04-07T23:26

2022-04-08T00:12

обострение ситуации в днр и лнр

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ВАШИНГТОН, 7 апр - РИА Новости. Канада намерена предложить Украине кредит объемом порядка 1 миллиарда канадских долларов (около 800 миллионов долларов США) по линии МВФ, следует из федерального бюджета на 2022 год, обнародованного на сайте правительства североамериканской страны."Другие важные меры в бюджете на 2022 год включают в себя дальнейшую поддержку Украины и ее народа перед лицом незаконного вторжения России, в том числе выделение до 1 миллиарда долларов в виде кредита правительству Украины через счет в Международном валютном фонде", - говорится в документе.Помимо этого, новый бюджет Канады предполагает выделение Украине дополнительной "военной помощи" на сумму 500 миллионов канадских долларов (около 400 миллионов долларов США).Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220407/evrosoyuz-1782409696.html

https://ria.ru/20220407/evropa-1782172573.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

украина, канада, в мире, сша, россия