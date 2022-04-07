https://ria.ru/20220407/kanada-1782206078.html

Посла России пригласили в МИД Канады для "политического демарша"

Посла России пригласили в МИД Канады для "политического демарша" - РИА Новости, 07.04.2022

Посла России пригласили в МИД Канады для "политического демарша"

Посол России в Канаде Олег Степанов сообщил РИА Новости, что его пригласили в местный МИД для "политического демарша" в связи с событиями на Украине и, в... РИА Новости, 07.04.2022

2022-04-07T05:04

2022-04-07T05:04

2022-04-07T05:06

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ВАШИНГТОН, 7 апр – РИА Новости. Посол России в Канаде Олег Степанов сообщил РИА Новости, что его пригласили в местный МИД для "политического демарша" в связи с событиями на Украине и, в частности, с ситуацией в киевском предместье Буча.По словам собеседника агентства, в ходе встречи замминистра иностранных дел Марта Морган заявила о намерении правительства Канады преследовать руководство России, которое оно считает виновным в украинском кризисе, с использованием всех доступных международных механизмов, включая Международный уголовный суд.Посол в ответ изложил российскую позицию, видение конфликта и его генезис, "отвел как несостоятельные обвинения в наш адрес в совершении каких-либо действий, нарушающих международное право, на Украине в ходе специальной военной операции"."Подробно рассказал хронологию происходившего в Буче со ссылкой на представленные массово в интернете и социальных сетях видеодоказательства мирного отвода наших войск, торжественного радостного входа туда мэра Бучи, который не обнаружил никаких гражданских жертв, последующего ввода туда нацистских, националистических батальонов Боцмана и Сафари, если верить публикациям их же участников, которые публично обещали на камеру провести зачистку этого города. Также обратил внимание, что все гражданские жертвы на фотографиях носили на рукаве белую повязку, которая является идентификацией российских войск в плане "свой-чужой", - сказал Степанов.Посол добавил, что указал на постановочный характер произошедшего и "технические несовпадения, которые видны специалисту".Отвергнув аргументацию канадской стороны, он выразил сожаление в связи с тем, что "западные правительства, включая Канаду, сознательно или невольно поддерживают ложные вбросы киевского режима". "В контексте российско-канадских отношений это означает, что в них будет добавлена еще большая напряженность", - подчеркнул он.Канадская сторона, по словам Степанова, пригрозила России "широкими действиями и тяжелыми последствиями", но не конкретизировала их. "Никакие сюжеты касаемо санкций либо высылки дипломатов с канадской стороны не затрагивались. В общем ключе было сказано, что Россия продолжит платить за то, что Запад и Канада считают неспровоцированной и необоснованной, нарушающей международное право агрессией против Украины", - сообщил посол.Встреча, по его словам, длилась около получаса, проходила "в профессиональном дипломатическом ключе" и дала обеим сторонам возможность детально донести свои позиции, несмотря на несогласие с подходами друг друга.Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://radiosputnik.ria.ru/20220406/zakharova-1782136910.html

https://ria.ru/20220406/provokatsii-1782137031.html

https://ria.ru/20220407/bucha-1782205243.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, россия, украина