https://ria.ru/20220407/italiya-1782223552.html

В МИД назвали позицию властей Италии по антироссийским санкциям неприличной

В МИД назвали позицию властей Италии по антироссийским санкциям неприличной - РИА Новости, 07.04.2022

В МИД назвали позицию властей Италии по антироссийским санкциям неприличной

Позиция руководства Италии по антироссийским санкциям неприлична, в Риме забыли, что Москва первой оказала помощь в пандемию, заявила официальный представитель... РИА Новости, 07.04.2022

2022-04-07T09:56

2022-04-07T09:56

2022-04-07T10:04

италия

россия

в мире

евросоюз

китай

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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Позиция руководства Италии по антироссийским санкциям неприлична, в Риме забыли, что Москва первой оказала помощь в пандемию, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Она напомнила, что, когда Италия в разгар пандемии подвергалась остракизму в Европе, Россия и Китай первыми пришли на помощь."Она (Италия), наверное, забыла что в этот сложнейший момент жизненный, кто им протянул руку помощи... И вот сейчас Италия со всем её руководством стоит в авангарде атаки на нашу страну... Это не позиция граждан Италии, которые пишут о том, что им стыдно за свои правительства, что они не ассоциируют себя с этой позицией, что они понимают генезис этого кризиса. Но руководство Италии заняло позицию... Это просто неприличная позиция", - сказала она в эфире "Соловьёв.Live".По словам Захаровой, в Италии, видимо, не понимают роли Евросоюза в нынешнем кризисе на Украине.

https://radiosputnik.ria.ru/20220405/italiya-1781867387.html

https://ria.ru/20220404/oruzhie-1781624691.html

италия

россия

китай

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

италия, россия, в мире, евросоюз, китай