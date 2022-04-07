https://ria.ru/20220407/italiya-1782223552.html
В МИД назвали позицию властей Италии по антироссийским санкциям неприличной
В МИД назвали позицию властей Италии по антироссийским санкциям неприличной - РИА Новости, 07.04.2022
В МИД назвали позицию властей Италии по антироссийским санкциям неприличной
Позиция руководства Италии по антироссийским санкциям неприлична, в Риме забыли, что Москва первой оказала помощь в пандемию, заявила официальный представитель... РИА Новости, 07.04.2022
2022-04-07T09:56
2022-04-07T09:56
2022-04-07T10:04
италия
россия
в мире
евросоюз
китай
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Позиция руководства Италии по антироссийским санкциям неприлична, в Риме забыли, что Москва первой оказала помощь в пандемию, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Она напомнила, что, когда Италия в разгар пандемии подвергалась остракизму в Европе, Россия и Китай первыми пришли на помощь."Она (Италия), наверное, забыла что в этот сложнейший момент жизненный, кто им протянул руку помощи... И вот сейчас Италия со всем её руководством стоит в авангарде атаки на нашу страну... Это не позиция граждан Италии, которые пишут о том, что им стыдно за свои правительства, что они не ассоциируют себя с этой позицией, что они понимают генезис этого кризиса. Но руководство Италии заняло позицию... Это просто неприличная позиция", - сказала она в эфире "Соловьёв.Live".По словам Захаровой, в Италии, видимо, не понимают роли Евросоюза в нынешнем кризисе на Украине.
https://radiosputnik.ria.ru/20220405/italiya-1781867387.html
https://ria.ru/20220404/oruzhie-1781624691.html
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7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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италия, россия, в мире, евросоюз, китай
09:56 07.04.2022 (обновлено: 10:04 07.04.2022)
В МИД назвали позицию властей Италии по антироссийским санкциям неприличной
В МИД назвали позицию руководства Италии по антироссийским санкциям неприличной