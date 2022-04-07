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Мишустин не верит в отъезд всех IT-специалистов из России - РИА Новости, 07.04.2022
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Мишустин не верит в отъезд всех IT-специалистов из России
Мишустин не верит в отъезд всех IT-специалистов из России - РИА Новости, 07.04.2022
Мишустин не верит в отъезд всех IT-специалистов из России
Премьер-министр России Михаил Мишустин не особо верит, что все IT-специалисты покинут Россию, по его словам страна создала для них все условия для работы. РИА Новости, 07.04.2022
2022-04-07T14:49
2022-04-07T15:48
михаил мишустин
отчет михаила мишустина о работе правительства в 2021 году
технологии
россия
госдума рф
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин не особо верит, что все IT-специалисты покинут Россию, по его словам страна создала для них все условия для работы."Я не особо верю, что все уедут. ... Я обращаюсь к вам и хочу сказать, что родина сделала для вас все возможности для работы. Ничего не бойтесь, никому не верьте. Все будет здесь хорошо и вы надежно и спокойно сможете работать на свою страну, на свою компанию, нормально зарабатывать и комфортно здесь проживать", - сказал Мишустин, вступая в Госдуме.Он также отметил, что России под силу создать свою IT-экосистему.
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"Давайте сделаем свою экосистему" – Мишустин об IT-отрасли
МИШУСТИН: НЕ ОСОБО ВЕРЮ В ТО, ЧТО ВСЕ АЙТИШНИКИ УЕДУТ ИЗ РОССИИ, МЫ МОЖЕМ СОЗДАТЬ СВОЮ ЭКОСИСТЕМУ
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михаил мишустин, отчет михаила мишустина о работе правительства в 2021 году, технологии, россия, госдума рф
14:49 07.04.2022 (обновлено: 15:48 07.04.2022)
 
Мишустин не верит в отъезд всех IT-специалистов из России

Премьер Мишустин пообещал создать отечественную экосистему для работы IT-специалистов

Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин не особо верит, что все IT-специалисты покинут Россию, по его словам страна создала для них все условия для работы.
"Я не особо верю, что все уедут. ... Я обращаюсь к вам и хочу сказать, что родина сделала для вас все возможности для работы. Ничего не бойтесь, никому не верьте. Все будет здесь хорошо и вы надежно и спокойно сможете работать на свою страну, на свою компанию, нормально зарабатывать и комфортно здесь проживать", - сказал Мишустин, вступая в Госдуме.
Он также отметил, что России под силу создать свою IT-экосистему.
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 06.04.2022
6 апреля, 17:16
В МИД заявили о беспринципности американских IT-гигантов
 
Михаил МишустинОтчет Михаила Мишустина о работе правительства в 2021 годуТехнологииРоссияГосдума РФ
 
 
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