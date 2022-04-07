https://ria.ru/20220407/it-1782307179.html

Мишустин не верит в отъезд всех IT-специалистов из России

Мишустин не верит в отъезд всех IT-специалистов из России - РИА Новости, 07.04.2022

Мишустин не верит в отъезд всех IT-специалистов из России

Премьер-министр России Михаил Мишустин не особо верит, что все IT-специалисты покинут Россию, по его словам страна создала для них все условия для работы. РИА Новости, 07.04.2022

2022-04-07T14:49

2022-04-07T14:49

2022-04-07T15:48

михаил мишустин

отчет михаила мишустина о работе правительства в 2021 году

технологии

россия

госдума рф

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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин не особо верит, что все IT-специалисты покинут Россию, по его словам страна создала для них все условия для работы."Я не особо верю, что все уедут. ... Я обращаюсь к вам и хочу сказать, что родина сделала для вас все возможности для работы. Ничего не бойтесь, никому не верьте. Все будет здесь хорошо и вы надежно и спокойно сможете работать на свою страну, на свою компанию, нормально зарабатывать и комфортно здесь проживать", - сказал Мишустин, вступая в Госдуме.Он также отметил, что России под силу создать свою IT-экосистему.

https://ria.ru/20220406/tsenzura-1782141402.html

россия

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"Давайте сделаем свою экосистему" – Мишустин об IT-отрасли МИШУСТИН: НЕ ОСОБО ВЕРЮ В ТО, ЧТО ВСЕ АЙТИШНИКИ УЕДУТ ИЗ РОССИИ, МЫ МОЖЕМ СОЗДАТЬ СВОЮ ЭКОСИСТЕМУ 2022-04-07T14:49 true PT0M56S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

михаил мишустин, отчет михаила мишустина о работе правительства в 2021 году, технологии, россия, госдума рф