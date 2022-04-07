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СМИ: в Испании выступают против разрыва газовых контрактов с Россией - РИА Новости, 07.04.2022
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СМИ: в Испании выступают против разрыва газовых контрактов с Россией
СМИ: в Испании выступают против разрыва газовых контрактов с Россией - РИА Новости, 07.04.2022
СМИ: в Испании выступают против разрыва газовых контрактов с Россией
Испанские компании, занимающиеся импортом газа из России, не хотят разрывать действующие контракты на поставки, опасаясь судебных разбирательств и финансовых... РИА Новости, 07.04.2022
2022-04-07T12:52
2022-04-07T12:52
в мире
экономика
россия
испания
санкции в отношении россии
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МАДРИД, 7 апр – РИА Новости. Испанские компании, занимающиеся импортом газа из России, не хотят разрывать действующие контракты на поставки, опасаясь судебных разбирательств и финансовых потерь, сообщает газета El Mundo.Правительство Испании заявляет, что стране не составит труда заменить российский газ, составляющий около 6% от общего объема газового импорта, поставками из других стран.Вместе с тем, пишет издание, "без соответствующих политических распоряжений компании, работающие с Россией, не желают разрывать контракты, осознавая, к каким последствиям для их деятельности привели бы такие шаги".Прежде всего российские поставщики могли бы оспорить односторонний разрыв контрактов в Лондонском международном арбитражном суде.Кроме того, в случае отказа от сотрудничества с компаниями из России испанский газовый сектор был бы вынужден налаживать альтернативные поставки по намного более высоким ценам."В нашем случае мы уже взяли на себя обязательство продавать газ нашим клиентам по фиксированной цене 22 евро за час мегаватт, а покупаем по 20 евро. В случае нарушения договора о поставках нам было бы трудно найти что-то дешевле 100 евро", - пояснили El Mundo в одной из компаний, занимающихся продажей "голубого топлива".Еще одним фактором, удерживающим испанских импортеров от отказа от российского газа, является то, что большая часть контрактов построена по формуле "бери или плати", которая предполагает оплату даже в том случае, если покупатель не закупает топливо.При этом испанские газовые компании не возобновляют те контракты, срок действия которых подходит к концу.Как объяснили El Mundo в одной из компаний, в настоящее время "существует большая юридическая неопределенность, потому что мы не знаем, будем ли мы через месяц продолжать завозить в Европу российский газ, это уже сказывается на ценах".
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в мире, экономика, россия, испания, санкции в отношении россии
12:52 07.04.2022
 
СМИ: в Испании выступают против разрыва газовых контрактов с Россией

El Mundo: испанские импортеры газа выступают против разрыва контрактов с Россией

© REUTERS / Susana VeraОчередь на АЗС в Испании
Очередь на АЗС в Испании - РИА Новости, 1920, 07.04.2022
© REUTERS / Susana Vera
Очередь на АЗС в Испании. Архивное фото
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МАДРИД, 7 апр – РИА Новости. Испанские компании, занимающиеся импортом газа из России, не хотят разрывать действующие контракты на поставки, опасаясь судебных разбирательств и финансовых потерь, сообщает газета El Mundo.
Правительство Испании заявляет, что стране не составит труда заменить российский газ, составляющий около 6% от общего объема газового импорта, поставками из других стран.
Вместе с тем, пишет издание, "без соответствующих политических распоряжений компании, работающие с Россией, не желают разрывать контракты, осознавая, к каким последствиям для их деятельности привели бы такие шаги".
Прежде всего российские поставщики могли бы оспорить односторонний разрыв контрактов в Лондонском международном арбитражном суде.
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Кроме того, в случае отказа от сотрудничества с компаниями из России испанский газовый сектор был бы вынужден налаживать альтернативные поставки по намного более высоким ценам.
"В нашем случае мы уже взяли на себя обязательство продавать газ нашим клиентам по фиксированной цене 22 евро за час мегаватт, а покупаем по 20 евро. В случае нарушения договора о поставках нам было бы трудно найти что-то дешевле 100 евро", - пояснили El Mundo в одной из компаний, занимающихся продажей "голубого топлива".
Еще одним фактором, удерживающим испанских импортеров от отказа от российского газа, является то, что большая часть контрактов построена по формуле "бери или плати", которая предполагает оплату даже в том случае, если покупатель не закупает топливо.
При этом испанские газовые компании не возобновляют те контракты, срок действия которых подходит к концу.
Как объяснили El Mundo в одной из компаний, в настоящее время "существует большая юридическая неопределенность, потому что мы не знаем, будем ли мы через месяц продолжать завозить в Европу российский газ, это уже сказывается на ценах".
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