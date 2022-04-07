https://ria.ru/20220407/invalidy-1782388657.html

Инвалидам станет проще устроиться на работу в Подмосковье

Инвалидам станет проще устроиться на работу в Подмосковье - РИА Новости, 07.04.2022

Инвалидам станет проще устроиться на работу в Подмосковье

Мособлдума в первом чтении приняла закон, позволяющий работодателям региона арендовать рабочие места в других организациях для трудоустройства инвалидов, чтобы... РИА Новости, 07.04.2022

2022-04-07T19:46

2022-04-07T19:46

2022-04-07T19:46

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155189/75/1551897530_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_160aa2a0345f8721c344515e937a69b2.jpg

МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Мособлдума в первом чтении приняла закон, позволяющий работодателям региона арендовать рабочие места в других организациях для трудоустройства инвалидов, чтобы выполнить квоты. Теперь людям с ограниченными возможностями будет проще получить работу. Об этом сообщил телеканал "360".Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов в ходе заседания отметил, что работодателям часто трудно организовывать рабочие места для выполнения квот,особенно это касается мест для людей с ограниченными возможностями."Мы изучили опыт регионов по решению этой проблемы и одобрили законопроект, который позволит работодателям финансировать или арендовать рабочие места для инвалидов в других организациях. Это позволит инвалидам работать в комфортных условиях, а работодателю – соблюсти закон о квотировании", – сказал Брынцалов.Кроме того, закон расширит категорию молодежи, для которой квотируются рабочие места. Сейчас квота предоставляется для выпускников профессиональных организаций младше 20 лет и тех, кто ищет работу впервые. Законопроект предлагает установить квоту для молодых людей от 18 до 25 лет и имеющих среднее профессиональное или высшее образование, ищущих работу в течение года с момента выдачи им диплома.

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

московская область (подмосковье)