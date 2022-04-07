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Инвалидам станет проще устроиться на работу в Подмосковье
Инвалидам станет проще устроиться на работу в Подмосковье - РИА Новости, 07.04.2022
Инвалидам станет проще устроиться на работу в Подмосковье
Мособлдума в первом чтении приняла закон, позволяющий работодателям региона арендовать рабочие места в других организациях для трудоустройства инвалидов, чтобы... РИА Новости, 07.04.2022
2022-04-07T19:46
2022-04-07T19:46
2022-04-07T19:46
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МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Мособлдума в первом чтении приняла закон, позволяющий работодателям региона арендовать рабочие места в других организациях для трудоустройства инвалидов, чтобы выполнить квоты. Теперь людям с ограниченными возможностями будет проще получить работу. Об этом сообщил телеканал "360".Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов в ходе заседания отметил, что работодателям часто трудно организовывать рабочие места для выполнения квот,особенно это касается мест для людей с ограниченными возможностями."Мы изучили опыт регионов по решению этой проблемы и одобрили законопроект, который позволит работодателям финансировать или арендовать рабочие места для инвалидов в других организациях. Это позволит инвалидам работать в комфортных условиях, а работодателю – соблюсти закон о квотировании", – сказал Брынцалов.Кроме того, закон расширит категорию молодежи, для которой квотируются рабочие места. Сейчас квота предоставляется для выпускников профессиональных организаций младше 20 лет и тех, кто ищет работу впервые. Законопроект предлагает установить квоту для молодых людей от 18 до 25 лет и имеющих среднее профессиональное или высшее образование, ищущих работу в течение года с момента выдачи им диплома.
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московская область (подмосковье)
МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Мособлдума в первом чтении приняла закон, позволяющий работодателям региона арендовать рабочие места в других организациях для трудоустройства инвалидов, чтобы выполнить квоты. Теперь людям с ограниченными возможностями будет проще получить работу. Об этом сообщил телеканал "360".
Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов в ходе заседания отметил, что работодателям часто трудно организовывать рабочие места для выполнения квот,особенно это касается мест для людей с ограниченными возможностями.
"Мы изучили опыт регионов по решению этой проблемы и одобрили законопроект, который позволит работодателям финансировать или арендовать рабочие места для инвалидов в других организациях. Это позволит инвалидам работать в комфортных условиях, а работодателю – соблюсти закон о квотировании", – сказал Брынцалов.
Кроме того, закон расширит категорию молодежи, для которой квотируются рабочие места. Сейчас квота предоставляется для выпускников профессиональных организаций младше 20 лет и тех, кто ищет работу впервые. Законопроект предлагает установить квоту для молодых людей от 18 до 25 лет и имеющих среднее профессиональное или высшее образование, ищущих работу в течение года с момента выдачи им диплома.